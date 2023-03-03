Полковник Абдырахманов назначен начальником Службы охраны КырМВД, мэром Сулюкты стал Болот Абдыжапаров

22:33 07.03.2023

Полковник милиции Каныбек Абдырахманов назначен начальником Службы охраны МВД.



Ранее он занимал должность заместителя начальника ГУВД Чуйской области по оперативной работе.



Абдырахманов пришел вместо Дамирбека Исакова. Его направили руководить ГУВД Чуйской области.



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Мэром города Сулюкта (указом от 3.03.2023) назначен Болот Абдыжапаров