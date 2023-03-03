 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 07.03.2023
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22:25  Артемовск. Отчалил к Бандере матерый нацик-херой Украины комбат Коцюбайло
22:00  New York Times веселит: за диверсией на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка))
21:27  Очищение близко? Последний писк "элитных" дерипасок, - А.Халдей
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17:36  В Якутии найден самый древний в мире алмаз. Маленький - 0,3 мм, но ему - 3,6 млрд лет!

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15:41  Зачем Байден искал у себя мозг? - Виталий Коротич
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15:33  США шокированы резким заявлением Си Цзиньпина: почему Китай перестал сдерживаться, - КП
12:44  Иностранных кибершпионов выявили в инфраструктуре госорганов Казахстана
12:28  Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в 3 раза
12:12  Женщины - страх и ненависть талибов. Как радикалы в Афганистане устроили гендерный апартеид
11:55  Новейшая японская супер-ракета H3 самоуничтожилась на взлете
11:25  Новая стратегия России в ЕАЭС, - Александр Королев
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Понедельник, 06.03.2023
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Полковник Абдырахманов назначен начальником Службы охраны КырМВД, мэром Сулюкты стал Болот Абдыжапаров
22:33 07.03.2023

Полковник милиции Каныбек Абдырахманов назначен начальником Службы охраны МВД.

Ранее он занимал должность заместителя начальника ГУВД Чуйской области по оперативной работе.

Абдырахманов пришел вместо Дамирбека Исакова. Его направили руководить ГУВД Чуйской области.

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Мэром города Сулюкта (указом от 3.03.2023) назначен Болот Абдыжапаров

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Источник - ЦентрАзия
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