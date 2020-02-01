Скоропостижно скончался на рабочем месте прокурор Туркестанской области Казахстана Марат Алиханов

12:06 09.03.2023

КазСМИ сообщают о смерти прокурора Туркестанской области



АЛИХАНОВ Марат Тлеукабылович

/ /

[07.01.1965 - 09.03.2023]

Родился в г. Есиль Целиноградской области. Казах



Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова (правоведение) (1989)



Стажер-следователя прокуратуры города Актюбинска Актюбинской области (1989-07.1990);

· Следователь прокуратуры города Актюбинск Актюбинской области, старший следователь прокуратуры города Актюбинск, судья Аксуского районного суда Павлодарской области (07.1990-03.1996);

· Прокурор Экибастузского района Павлодарской области (03.1996-07.1997);

· Первый заместитель прокурора города Экибастуз, прокурор города Аксу, прокурор Павлодарского района Павлодарской области, начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Павлодарской области, прокурор города Экибастуз Павлодарской области, начальник Управления за законностью судебных постановлений вступивших в законную силу Департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель прокурора Павлодарской области, заместитель начальника Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, первый заместитель начальника следственного Департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (07.1997-10.2012);

· Начальник Департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области (10.2012-11.2014);

· Заместитель, первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (11.2014-12.2016);

· Главный транспортный прокурор РК (28.12.2016-05.2019);

· Заместитель прокурора Павлодарской области (05.2019-10.2019);

· Первый заместитель прокурора Павлодарской области (10.2019-02.2020);

· Прокурор Туркестанской области (с 02.2020)



старший советник юстиции.

полковник финполиции

государственный советник юстиции 3 класса (6.05.2022)



награжден орденом "Айбын" II степени и юбилейными медалями.



Скоропостижно скончался на рабочем месте