Политика открытости Узбекистана изменила политико-экономический климат в регионе, - Р.Махмудов

16:11 11.03.2023

Если сравнить современный политический и экономический климат в Центральной Азии и тот, который был до запуска узбекских реформ во второй половине 2016 года, то без сомнения мы увидим принципиальные отличия как качественного, так и количественного характера. До реализации политики открытости между Узбекистаном и некоторыми странами ЦА наблюдались не до конца решенные пограничные вопросы, напряженность вокруг водной проблематики, сложности с передвижением граждан и развитием региональных торгово-экономических связей.



Если же говорить о региональных трендах, то до 2016 года речь уже фактически шла о дезинтеграции Центральной Азии, поскольку главными экономическими партнерами для всех пяти стран региона были государства дальнего зарубежья и не было каких-то серьезных предпосылок для изменения этой тенденцию. Многие эксперты пессимистично смотрели на будущее региона, а некоторые даже предсказывали ему превращение в "Евразийские Балканы".



Однако, кардинальное изменение внешнеполитического курса Узбекистана, в основу которого была положена "философия возможностей", напрямую связанная со Стратегией развития Узбекистана на 2017 - 2021 годы, вместо абсолютизации проблемы безопасности, повлекло за собой позитивные изменения во всей Центральной Азии. В первую очередь появился прямой диалог с Кыргызстаном и Таджикистаном, в котором стороны начали обсуждать возможности решения имеющихся проблем в двусторонних отношениях и совместной разработки путей расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Параллельно шел процесс дальнейшего укрепления связей Узбекистана с Казахстаном и Туркменистаном.



Среди множества позитивных процессов в Центральной Азии, запущенных после 2016 года, можно выделить некоторые, которые играют роль своеобразных индикаторов. Прежде всего, конечно же, это быстрый рост взаимного товарооборота Узбекистана со своими региональными соседями. Если по итогам 2017 года товарооборот Узбекистана с Казахстаном составил 2 млрд. долларов США, то в 2022 году – более 4,6 млрд. долларов США. Впечатляющий рост был зафиксирован в торговле Узбекистана с Кыргызстаном. В период с 2017 по 2022 гг. он увеличился с 253,7 млн. долл. до 1,26 млрд. долл., т.е. в пять раз. Еще больше вырос товарооборот с Туркменистаном, который взлетел с показателя 177,9 млн. долл. в 2017г. до 926,3 млн. в 2022г. Товарооборот с Таджикистаном также вырос в разы - с 237,9 млн. долл. в 2017г. до 674,4 млн. долл. в 2022 г. Таким образом, суммарные объемы торговли Узбекистана со странами Центральной Азии всего за пять лет выросли с 2,6 млрд. в 2017г. до почти 7,5 млрд. в 2022г., что вывело регион ЦА на третье место в числе крупнейших экономических партнеров Узбекистана после России (почти 9,3 млрд. долл.) и Китая (8,92 млрд.).



Очевидно, что растущая торговля стала цементировать связи внутри региона, делая центральноазиатское направление приоритетом не только для Узбекистана, но и для его партнеров. Вторым индикатором изменившего состояние политико-экономического климата в регионе и уровня доверия является сотрудничество в водно-энергетической сфере. Знаковым событием можно считать подписание в январе 2023 года министрами энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана "дорожной карты" по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын (Кыргызстан). Планируемая мощность ГЭС - 1860 МВт., ежегодное производство - 5,6 млрд кВт,ч электроэнергии. Представить себе подобное до проведения политики открытости было практически невозможно. Можно также отметить сотрудничество Узбекистана и стран Центральной в области создания новых транспортных коридоров, имеющих международное значение. Улучшение отношений с Кыргызстаном дало импульс ускорению реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая сократит доставку грузов из Китая в Турцию на 900 км и 8 дней.



Ожидается, что эта дорога должна будет создать новые точки экономического роста на тех территориях Узбекистана и Кыргызстана, через которые она будет проходить, что послужит дополнительным катализатором укрепления торгово-экономических и производственных связей внутри ЦА.



В свою очередь Казахстан заявил о готовности участвовать в продвигаемом Узбекистане проекте строительстве железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", которая свяжет транспортные системы регионов Центральной и Южной Азии, и станет важным шагом на пути интеграции двух экономических пространств, дивиденды от которой получат все центральноазиатские страны.



В качестве индикатора укрепления гуманитарных и культурных связей в регионе после 2016 года можно отметить рост туристических потоков в Узбекистан из государств Центральной Азии, которому в немалой степени способствовали отмена визового режима и продление сроков пребывания граждан на территории соседних государств. Согласно имеющимся данным, по числе туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году, прочное лидерство удерживают три страны Центральной Азии – Казахстан (более 1,5 млн. чел), Таджикистан (1,44 млн.) и Кыргызстан (1,35 млн.). Суммарно на эти страны пришлось 4,3 млн. туристов из 5,2 млн., воспользовавшихся услугами узбекского туристического бизнеса.



Приведенные индикаторы, конечно же, не исчерпывают всего того массива позитивных изменений, которые появились в регионе после начала новой политики Узбекистана. Важно то, что был остановлен центробежный тренд в регионе, и страны Центральной Азии сегодня не только показывают впечатляющие темпы сотрудничества, но и активно работают в направлении совместного планирования и развития многостороннего регионального сотрудничества, опираясь на тот огромный культурный и ценностный потенциал, который появился как результат их общей исторической судьбы.



Рустам Махмудов