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Кыргызы, казахи, таджики, узбеки - герои СВО увековечены на выставке художницы Елены Сухоруковой (Kirmizi Nar) в ШахтахКыргызы, казахи, таджики, узбеки - герои СВО увековечены на выставке художницы Елены Сухоруковой (Kirmizi Nar) в Шахтах
18:58 12.03.2023

Кыргызы, казахи, таджики, узбеки - герои СВО увековечены на выставке художницы ELENA KIRMIZI NAR в Шахтах

Погибшие в ходе российской спецоперации на Украине военнослужащие кыргызского, казахского, таджикского, узбекского происхождения увековечены художницей ELENA KIRMIZI NAR, представившей их портреты на выставке "Герои специальной военной операции" в Шахтинском Краеведческом музее (г. Шахты, Ростовская обл).

Открывшаяся 24 февраля выставка "Герои специальной военной операции" - это новый патриотический проект художницы из Новочеркасска Елены Викторовны Сухоруковой, известной в Индии, Пакистане, Мьянме, Кении, Германии, Турции и США под псевдонимом ELENA KIRMIZI NAR [Елена Кырмызы Нар]. В переводе с турецкого "Кырмызы Нар" - "Красный Гранат". Художница специально выбрала такой псевдоним, т.к. в начале своей творческой деятельности она увлекалась восточной культурой и самостоятельно изучила турецкий язык.

До пандемии Елена Сухорукова рисовала портреты звезд моделинга и шоубизнеса Азии и Африки, ее первая выставка называлась "Современные лица Азии и Африки".

ELENA KIRMIZI NAR известна в мире своей гуманистической и патриотической деятельностью.

В период пандемии Елена нарисовала свыше 170 портретов медиков, павших в битве с коронавирусом. Так появились "Воины Гиппократа", с которыми познакомились не только в музеях Краснодара, Ростовской области, Владикавказа, Дербента, Назрани, но и в 9 странах ближнего зарубежья: Киргизии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Южной Осетии, Таджикистане, Узбекистане, Латвии, Эстонии.

Также в 2021-2022 годах в музеях разных городов России прошли персональные выставки Елены Сухоруковой, посвященные мужеству и подвигам героев Великой Отечественной войны. Публикации об этом нашли отражение в 11 зарубежных странах (к перечисленным добавились Абхазия и Белоруссия). Всего ELENA KIRMIZI NAR написала портреты свыше 200 советских героев.

Теперь, когда угроза неонацизма нависла снова над нашим Отечеством, ELENA KIRMIZI NAR сочла своим гражданским долгом внести посильный вклад в увековечивание памяти героев СВО.

Цель выставки - показать храбрые и мужественные лица участников спецоперации и через их многообразие доказать, что все народы сплотились в едином порыве против общественной угрозы - неонацизма и терроризма, развернувшихся на Украине под влиянием агрессии Запада.

Выставка Елены Сухоруковой "Герои СВО" - четырнадцатая персональная выставка в ее творчестве и вторая из этой серии. Первая выставка Елены Викторовны "Герои спецоперации на Украине" проходила в декабре 2022 в Ингушском краеведческом музее (г. Назрань, республика Ингушетия). Там было представлено 50 графических и масляных портретов российских военнослужащих, большинство которых погибло на Украине.

Отличие выставки в Шахтах - почти полное обновление экспозиции и добавление новых портретов. Всего Еленой Сухоруковой написано свыше 100 портретов героев СВО, в музее Шахт представлено 78, из которых более 60 - новые, ранее не выставлявшиеся, т.к. история России все время пополняется именами новых героев, не устающих совершать подвиги во имя добра и мира.

На выставке "Герои СВО" экспонируются портреты героев более 20 национальностей России и бывших советских республик, которые также добровольцами отправились на Донбасс в составе российской армии, т.к. еще помнят кровь и боль, причиненные фашистами во время Великой Отечественной войны.

Среди представленных на выставке экспонатов есть портреты героев СВО разных национальностей:
1. киргизы: Озубеков Сыргакбек и Дорбоев Эгемберди
2. таджики: Махмадали Абдулоев и Абубакр Нозимов
3. казахи: Сабир Балкаев, Али Батыров, Нариман Мулдашев, Темирлан Джасагулов, Рашид Ихсанов
4. узбеки: Сардор Саъдуллаев и Йигиталибек Жумаев

Озубеков Сыргакбек (21 год) - рядовой из Южно-Сахалинска, родился в Кыргызстане, погиб 18 мая 2022 в ходе спецоперации при взятии под контроль села Владимировка возле украинского города Власова, одним из первых вступил в бой с националистами, которые открыли огонь по подразделению. Озубеков занял выгодную позицию для стрельбы и прицельным огнем ликвидировал трех боевиков. Похоронен в родном Джалал-Абаде (Кыргызстан). Награжден Орденом Мужества посмертно.

Дорбоев Эгемберди Бекказымович (2002 - 8 марта 2022) - уроженец Кыргызстана, гражданин РФ, житель Норильска, рядовой контрактной службы Вооруженных сил Российской Федерации, погиб в ходе спецоперации на Украине. Похоронен в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района Кыргызстана.

Жумаев Йигиталибек Уралович (20.03.1991 - 31.08.2022) - родился в г. Самарканд Узбекской ССР, но с пятилетнего возраста проживал с родителями в Асбесте Свердловской обл. Посвятив себя военной службе в рядах Армии России, принимал участие в боевых действиях в Дагестане, Сирии, на Украине. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Саъдуллаев Сардор Исматулло Углы - российский военнослужащий, родился 9 мая 1993 года в Шаргуне Сурхандарьинской области Узбекистана. В 2003 году семья переехала в село Бураево Бураевского района Башкирии. В 2010 году после окончания девятого класса средней школы №3 он поступил в Уфимский нефтяной техникум, откуда был призван в ВС РФ. Сардор Саъдуллаев служил в ВДВ в Анапе. В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ЧВК "Вагнер". Погиб в спецоперации на Украине.

Абдулоев Махмадали Мамадзокирович (21 год)- уроженец села Иттифок сельского джамаата Золи Зар (бывший Узун) района Дж.Балхи на юге Таджикистана. Российский военнослужащий, от Челябинской области участвовавший в спецоперации на Украине. Погиб от снайперской пули в городе Изюм Харьковской области 25 марта 2022. Похоронен 28 апреля на малой родине – районе Джалолиддини Балхи Хатлонской области Таджикистана.

Нозимов Абубакр Атамжонович (24 года) - командир 2120208 воинской части в Москве, отделения разведки 3-ей ОБрСН, гвардии младший сержант российской армии, был убит 12 апреля 2022 в ходе спецоперации в украинском городе Харькове. Похоронен в Барнауле (Алтайский край), где вырос.

Батыров Али Сабыржанович (13.08.1990 - 28.02.2022) - уроженец села Ватажное Астраханской обл., командир батальона, майор, служил на Дальнем Востоке, в Республике Бурятии, участвовал в боевых действиях в Арабско-Сирийской Республике и в спецоперации на Украине, где и погиб. Награжден двумя Орденами Мужества. В п. Энергетик под Улан-Удэ установлена его мемориальная доска.

Ихсанов Рашид Каргабаевич (24 января 1985 с. Болдырево Астраханской обл - май 2022 Украина). Командир разведгруппы, погиб в ходе спецоперации на Украине. Награжден Орденом Мужества.

Сабир Балкаев - уроженец Новоузенского района Саратовской области, погиб в возрасте 20 лет в ходе спецоперации на Украине.

Когда художница ELENA KIRMIZI NAR познакомилась с лицами наших военнослужащих, они поразили ее своей красотой, одухотворенностью и безупречностью.

Теперь, при всем многообразии типажей созданных Еленой портретов, она до сих пор каждый день просматривает и портреты, и лица героев СВО и планирует продолжать запечатлевать прекрасных военнослужащих в новых портретах.

Гордость за всех наших военнослужащих переполняет сердца и души всех пришедших посмотреть на них в музей.

Выставка "Герои специальной военной операции" в Шахтинском Краеведческом музее продлится по 17 марта 2023.

Далее героев СВО ждут на выставках художницы ELENA KIRMIZI NAR в других регионах России.

Сухорукова Елена Викторовна (ELENA KIRMIZI NAR)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678636680


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