Геноцид. Русские в Казахстане. Трагическая судьба

00:00 13.03.2023

Название - Геноцид: русские в Казахстане : трагическая судьба

Автор - Виталий Николаевич Хлюпин

Издатель - Изд. Ассоциации переселенцев из Казахстана в России, 2001

Количество страниц - 436



В редакции ЦентрАзии счастливо найдена пачка ставшей классической и более не переиздававшейся книги, посвященной элитам и политической борьбе в Казахстане 1990-х годов.



Книга была издана в 2001 году ограниченным тиражом и давно стала библиографической редкостью и, своего рода, "памятником" политологической мысли.



Книгу можно приобрести по предоплате на карту СБ.



Цена - 1000 рублей (включая пересыл почтой РФ) по России - в зарубежные страны оговаривается отдельно.



Пишите на адрес - red@centrasia.org.