 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 13.03.2023
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00:50  Центральная Азия: испытание спецоперацией, - Кубатбек Рахимов
00:45  Ташкент снижает риск исламизации, - В.Панфилова
00:12  Третий срок Си Цзиньпина и Тайвань: экзистенциональная проблема председателя Китая, - В.Овчинский
00:00  Геноцид. Русские в Казахстане. Трагическая судьба
Воскресенье, 12.03.2023
19:06  В Кишиневе разгорелись стычки между полицией и протестующими

19:02  Россия заключила с Ираном сделку по продаже 24 истребителей Су-35
18:58  Кыргызы, казахи, таджики, узбеки - герои СВО увековечены на выставке художницы Елены Сухоруковой (Kirmizi Nar) в Шахтах
17:04  Новым министром обороны Китая стал "космонавт", генерал и сын генерала Ли Шанфу
17:00  Сделка Саудовской Аравии с Ираном ударила по Израилю, - А.Яшлавский
11:46  Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина выиграла "серебро" Кубка мира. В 47 лет!!!
11:36  "Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
11:31  Баходиржон Сидиков снова возглавил "Узбекнефтегаз"
11:18  Удивляться ли блокировке параллельного импорта из Турции в Россию? - А.Арешев
11:17  Стратегия национальной безопасности США 2022 года – публично заявленный план установления мирового господства, - В.Багдасарян
10:19  Блогер Гоблин получил грант 19 миллионов рублей от фонда Путина
10:15  Выборы в Турции: кто победит и что ждать России? - Айнур Курманов
10:14  Правящая "Грузинская Мечта" позорно сдала позицию. Что дальше? - Темур Пипия
00:50  Чиновничье идиотство. Зачем России членство в вражеских ВТО и ВОЗ? - В.Катасонов
00:44  Конфликты в Восточной Азии: в чем отличие от Европы? - Д.Стрельцов
00:04  Грузинские буяны. Кто о чем.., - Г.Симаков
Суббота, 11.03.2023
23:13  Жители Нарына митингом протеста заставили пообщаться с ними президента Жапарова
19:51  Почему русские опять массово покидают Казахстан, - МК
19:31  Индийская дилемма России. Почему буксует "Большая стратегия" Москвы в регионе, - Ниведита Капур
19:30  Сто шагов назад, цугцванг или рокировка: что происходит между КНР и ЕС?
19:27  Uzbekistan Airways возглавил Шухрат Худайкулов
19:19  Шагнуть за порог глобального мира, - Дм.Евстафьев
19:14  Бекзод Шукуров стал пресс-секретарем премьер-министра Узбекистана
19:11  Цель Эрдогана - качественно повысить статус Турции в международных делах, средства же могут быть разными
18:39  Казахстан решил вычислить предложившую внести его в "черный список" Шенгена страну ЕС
18:35  Мазари-Шариф. Террорист-смертник подорвал афганских журналистов в иранском культурном центре
18:23  Брат по расчетам: доля юаня в российском экспорте подскочила в 32 раза
18:20  Патогенная инженерия: биолаборатории США продолжают работать на Украине
16:30  "Запретные земли" Центральной Азии по сведениям русских путешественников, - Р.Почекаев
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16:23  Казахстанский гимнаст Милад Карими стал первым на этапе Кубка мира
16:11  Политика открытости Узбекистана изменила политико-экономический климат в регионе, - Р.Махмудов
11:45  Новый поворот с турецким хабом: Анкара выбивает деньги из Москвы, - МК
11:17  Свыше 80 мечетей в Жалал-Абадской области построены незаконно
11:12  Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее из-за ссоры с Китаем
11:08  Факторы развития стратегии мировой гибридной войны, - Александр Бартош
11:07  Скандальные выборы в Эстонии: электронное голосование предпочло войну
11:05  Как инвестиционный фонд BlackRock спровоцировал глобальный энергетический кризис
09:40  Жапаров объяснил кыргызам. Зачем нужна новая 20-тысячная мечеть в селе Орто-Сай
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09:21  Визит главы Пентагона в Ирак: подготовка удара по Ирану и вытеснение России
08:57  В Китае избрали нового премьера. Им стал - товарищ из Шанхая Ли Цян
02:31  Кадровые перестановки в Узбекистане: уволенные чиновники уходят либо в бизнес, либо в тень, - И.Арбышев
02:01  Россию заменят Казахстаном? США будут покупать уран по-новому, - СП
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Геноцид. Русские в Казахстане. Трагическая судьбаГеноцид. Русские в Казахстане. Трагическая судьба
00:00 13.03.2023

Название - Геноцид: русские в Казахстане : трагическая судьба
Автор - Виталий Николаевич Хлюпин
Издатель - Изд. Ассоциации переселенцев из Казахстана в России, 2001
Количество страниц - 436

В редакции ЦентрАзии счастливо найдена пачка ставшей классической и более не переиздававшейся книги, посвященной элитам и политической борьбе в Казахстане 1990-х годов.

Книга была издана в 2001 году ограниченным тиражом и давно стала библиографической редкостью и, своего рода, "памятником" политологической мысли.

Книгу можно приобрести по предоплате на карту СБ.

Цена - 1000 рублей (включая пересыл почтой РФ) по России - в зарубежные страны оговаривается отдельно.

Пишите на адрес - red@centrasia.org.

Источник - ЦентрАзия
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