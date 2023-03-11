О проведении Московского общегородского праздника "Навруз" расскажут 15 марта

13:50 13.03.2023

15 марта в 13:00 в Информационном центре Правительства Москвы (Новый Арбат, дом 36, сектор А) состоится пресс-конференция, посвященная Московскому общегородскому празднику "Навруз".



Навруз, один из древнейших народных праздников, символизирует наступление весны и отмечается в день весеннего равноденствия ираноязычными и некоторыми тюркскими народами.



Подробнее об организации и проведении Навруза в столице в рамках пресс-конференции расскажут:



Виталий Сучков – руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;



Хуршеда Хамракулова – эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира;



Наталья Локтева – представитель рабочей группы по подготовке Московского праздника Навруз-2023;



Азиза Мухамедова – заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица и автор песен;



Gazan – популярный музыкант и исполнитель, блогер;



Наиля Шахова – директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая.



Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции.



Аккредитация СМИ до 18:00 14 марта: тел.: +7(903)796-05-35; press@icmos.ru.



Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо прислать полные ФИО и паспортные данные.