|О проведении Московского общегородского праздника "Навруз" расскажут 15 марта
13:50 13.03.2023
15 марта в 13:00 в Информационном центре Правительства Москвы (Новый Арбат, дом 36, сектор А) состоится пресс-конференция, посвященная Московскому общегородскому празднику "Навруз".
Навруз, один из древнейших народных праздников, символизирует наступление весны и отмечается в день весеннего равноденствия ираноязычными и некоторыми тюркскими народами.
Подробнее об организации и проведении Навруза в столице в рамках пресс-конференции расскажут:
Виталий Сучков – руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;
Хуршеда Хамракулова – эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира;
Наталья Локтева – представитель рабочей группы по подготовке Московского праздника Навруз-2023;
Азиза Мухамедова – заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица и автор песен;
Gazan – популярный музыкант и исполнитель, блогер;
Наиля Шахова – директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая.
Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции.
Аккредитация СМИ до 18:00 14 марта: тел.: +7(903)796-05-35; press@icmos.ru.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо прислать полные ФИО и паспортные данные.