Пудель стал президентом Непала

19:21 13.03.2023

в Катманду приведен к присяге новый (третий) президент Непала. Им стал Прадип Пудель.



Прадип с юности активно включился в политическую жизнь - быстро выдвинувшись в руководителя Союза независимых студентов Непала.

С 2014 вошел в ЦК крупнейшей демократической партии страны - "Национальный Конгресс". С переменным успехом боролся на выборах в различных регионах против кандидатов Компартии Непала, одновременно, боролся против монархии.



Постепенно выдвинулся в признанного молодежного лидера "НацКонгресса", создав там молодежную фракцию, которая и провела его на пост президента.