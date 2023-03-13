За Талалихина! Российский Су-27 над Черным морем тараном завалил американский стратегический беспилотник MQ-9 Reaper

20:22 14.03.2023

Американские СМИ истерично сообщают о коварном ударе русских по мирному объекту США.



Над Черным морем (в центральной его части) американский беспилотник MQ-9 Reaper подвергся атаке российских Су-27 и был сбит.



Европейское командование ВС США подтверждает потерю "Жнеца", но указывает, что он был не сбит, а упал в результате столкновения с российским Су-27.

Американские операторы пытались дотянуть поврежденный дрон до Турции, но он "упал в международных водах".



В сообщении агентства говорится, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.



О судьбе российского самолета ничего не сообщается.



-----------------------



MQ-9 Reaper (с англ. - "жнец, жатка"; намек на выражение Grim Reaper - "мрачный жнец", то есть смерть) - модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС. Первый полет состоялся 2 февраля 2001 года.



Создан на основе MQ-1 Predator, поэтому иногда называется Predator B. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.



Стоимость одного MQ-9 Reaper колеблется от $20 до 30 млн в зависимости от комплектации.