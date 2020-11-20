Мелис Тургунбаев назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана

14:31 15.03.2023

Сегодня, распоряжением Президента С.Жапарова Мелис Тургунбаев утвержден и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР



ТУРГУНБАЕВ Мелис Жусупжанович

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[02.05.1982 - ..]

окончил Американский университет в Центральной Азии, Бишкек.

Свободно владеет английским и турецким языками.



В 2019 г. защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора экономических наук.



Свою трудовую деятельность начинал ведущим специалистом в Министерстве финансов Кыргызской Республики в 2002 г.



С 2006 по 2020 гг. работал в структурах российской компании "Газпром".



В период с 2006 по 2008 гг. был начальником отдела маркетинга и рекламы, с 2008 по 2015 гг. был начальником отдела анализа рынка и ценообразования ОсОО "Газпром нефть Азия".



С 2015 г. возглавлял филиал "Жалалабатгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан".



член совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" (2013-17);

председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" (2017-11.2020)



председатель правления ОАО "Кыргызнефтегаз" (20.11.2020-



Недавно как председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" М.Тургунбаев за вклад в повышение эффективности государственной собственности Фондом по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики награжден медалью "Отличник системы управления государственной собственностью".



В знак признания особых заслуг перед государством, за вклад в развитие регионов, укрепление экономики, повышение эффективности деятельности компаний, а также за высокий профессионализм и честный труд награжден Почетными Грамотами Правительства, Министерства экономики, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и ПАО "Газпром нефть".



с 15.03.2023 - и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР