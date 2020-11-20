 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 14.03.2023
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Мелис Тургунбаев назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
14:31 15.03.2023

Сегодня, распоряжением Президента С.Жапарова Мелис Тургунбаев утвержден и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР

ТУРГУНБАЕВ Мелис Жусупжанович
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[02.05.1982 - ..]
окончил Американский университет в Центральной Азии, Бишкек.
Свободно владеет английским и турецким языками.

В 2019 г. защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора экономических наук.

Свою трудовую деятельность начинал ведущим специалистом в Министерстве финансов Кыргызской Республики в 2002 г.

С 2006 по 2020 гг. работал в структурах российской компании "Газпром".

В период с 2006 по 2008 гг. был начальником отдела маркетинга и рекламы, с 2008 по 2015 гг. был начальником отдела анализа рынка и ценообразования ОсОО "Газпром нефть Азия".

С 2015 г. возглавлял филиал "Жалалабатгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан".

член совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" (2013-17);
председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" (2017-11.2020)

председатель правления ОАО "Кыргызнефтегаз" (20.11.2020-

Недавно как председатель совета директоров ОАО "Кыргызнефтегаз" М.Тургунбаев за вклад в повышение эффективности государственной собственности Фондом по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики награжден медалью "Отличник системы управления государственной собственностью".

В знак признания особых заслуг перед государством, за вклад в развитие регионов, укрепление экономики, повышение эффективности деятельности компаний, а также за высокий профессионализм и честный труд награжден Почетными Грамотами Правительства, Министерства экономики, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и ПАО "Газпром нефть".

с 15.03.2023 - и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678879860


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