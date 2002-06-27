Казнить нельзя помиловать... В Бишкеке в который раз арестован за коррупцию известный политик (экс-вице-премьер) Зилалиев

09:58 16.03.2023

Кыргызстанские СМИ с утра сообщают новость о задержании в Бишкеке в рамках нового (или старого?) уголовного дела известного политика Д.Зилалиева. Ему снова (в который раз) инкриминируют эпизоды с незаконной выдачей лицензий на недропользование (за взятки), различные махинации с бюджетными средствами. Зилалиев помещен в ИВС ГКНБ, следствие продолжается.



ЗИЛАЛИЕВ Дуйшенбек Текшербекович

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[16.07.1973 - ..]

Родился в г.Кара-Куль, Джалал-Абадской обл. Кыргыз.



окончил среднюю школу №3 г. Кара-Куль.

Окончил Анкарскую полицейскую Академию МВД Турецкой Республики (1995), "юрист". Кандидат юридических наук - тема: "Обеспечение доступа к правосудию потерпевшим от преступлений по делам публичного обвинения По материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации".



03.10.1990-02.09.1991 - электромонтажник, Строительное управление промышленно-гражданского строительства АО "НГЭС", г.Кара-Куль.

В 1991 - учился в Карагандинской высшей школе МВД СССР.

01.10.1991-09.1992 - курсант, Бишкекская высшая школа МВД.

10.1992-07.1995 - слушатель, Анкарская полицейская Академия, Турецкая Республика.

08.1995-08.1996 - следователь, Следственное отделение Октябрьского РОВД, г.Бишкек.

09.1996-10.1999 - адъюнкт, адъюнктура Академии МВД РФ, г.Москва.

11.1999-07.2000 - преподаватель, Академия МВД Кыргызской Республики, г.Бишкек

08.2000 - ученый секретарь, Академия МВД КР, г.Бишкек

27.06.2002-14.02.2003 - начальник Контрольно-правового управления, Государственный комитет Кыргызской Республики по управлению госимуществом и привлечению прямых инвестиций.

С 14.02.2003 - начальник Ош-Джалал-Абад-Баткенского территориального управления Госкомимущества КР.

В марте-дек. 2004 - руководитель аппарата Государственного комитета по управлению государственным имуществом КР, г.Бишкек

В янв. - июне 2005 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР по 22-му избирательному округу, г.Кара-Куль

В 06.2005 - 10.2009 - эксперт отдела оргработы и политики госуправления, отдела по делам обороны и безопасности Администрации Президента Кыргызской Республики,

В 12.2009 - 04.2010 - инспектор Службы Государственного советника Президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка,



Руководитель аппарата Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению госимуществом.



В 9.12.2011 - 07.2013 - заместитель секретаря Совета обороны Кыргызстана.



С 25.07.2013 - директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Кыргызстана



С 29.06.2016 - председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики



С 26 авг. 2017 - 17 нояб. 2017 - вице-премьер-министр КР по экономическим вопросам.



С 23 нояб. 2017 - 2018 - председатель Фонда по управлению государственным имуществом КР



В мае 2018 осужден на 3 года условно по делу о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе. Следствие установило, что патрульным сообщил о ней Дуйшенбек Зилалиев. Ему предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении. Суд допросил в качестве свидетеля водителя Дуйшенбека Зилалиева Манаса Балтабаева. Он рассказал, что 24 ноября 2017 года (день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова. - Прим. ИА "24.kg"), работал водителем подсудимого. Двигаясь по проспекту Манаса, увидели девушку-курсанта Академии МВД. Дуйшенбек Зилалиев, приоткрыв окно машины, позвал курсанта, сделал ей комплимент, а она его не поняла.

"Дуйшенбек Зилалиев сказал ей: "Девушка, вам идет форма, но ее нужно подправить". Я повернулся и сказал: "Она, видимо, не поняла комплимент". Вечером следующего дня Дуйшенбека Зилалиева вызвали на допрос в ГКНБ", - рассказал Манас Балтабаев. Девушка-полицейский показала в суде, что обидевшись на ее отказ продолжить знакомство Д.Зилалиев сообщил ей о заложенной бомбе...



задержан 7 декабря 2018 в международном аэропорту "Манас". Его отпустили после беседы. Намеривался покинуть Кыргызстан, хотя не имеет на это право, поскольку осужден условно на три года.

9.12.2018 г. арестован и водворен в СИЗО по уголовному делу о незаконном обогащении. Его подозревают в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений, когда он возглавлял Государственное агентство по геологии и недропользованию. 6.10.2020 освобожден в ходе Октябрьского переворота, 12.10.2020 - возвращен обратно в СИЗО. Освобожден в ?



Задержан и доставлен в ИВС ГКНБ 16.03.2023 в рамках нового уголовного дела -



Автор 12 научных публикаций.



Государственный советник госслужбы 3 класса.



Жена - Жамиля

сын - Бектур