Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги, - Андрей Пулатов

15:58 18.03.2023 Кыргызстан раздувает в регионе огонь опасной интриги.



(Не буди лихо, пока оно тихо)



Заголовок статьи выбран не случайно. Кыргызская Республика, как явствует из анализа поведения представителей властей и СМИ, не отличается постоянством позиции по всему спектру отношений с Таджикистаном. Трудолюбивый кыргызский народ стал заложником известного во всей округе тандема, который проводит бесчеловечный эксперимент над собственным народом, используя его в качестве подопытного материала. При этом один стремится любыми способами сохранить власть в "Ала-Арче", другой - "чекист" с амбициями президента.



В силу ускорительной ментальности, подход Кыргызстана все время видоизменяется, обрастая то "дипломатической эйфорией", то и вовсе откровенной воинственностью. У него "семь пятниц на недели". На первый взгляд, странная складывается ситуация. Историческая миссия "собирателей" кыргызских земель и ура-патриотические восклицания не могут не беспокоить страны ЦА, которые пекутся о стабилизации не только своих стран, но и перспективного региона.



Кыргызская новоиспеченная элита каждый раз в момент обострения обстановки сама является инициатором вооруженного конфликта, как в случае гибели двоих молодых таджикских солдат в Исфаре. По данным независимых масс-медиа в период 2010-2022 гг. в приграничных районах двух стран произошло 389 вооруженных инцидентов и боестолкновений, в том числе, с применением тяжелой военной техники, огнестрельного оружия, авиации. В результате чего, убиты более сто, получили ранения более 500 граждан Республики Таджикистан.



Самозваная элита Кыргызстана вместо решения имеющихся проблем на границе путем дипломатии и мирных переговоров опирается исключительно на военную силу. Только в 2022 году кыргызские военнослужащие инициировали 8 вооруженных конфликтов на линии госграницы с Республикой Таджикистан, самый кровопролитный из которых произошел 14 -17.09.2022 года. Однако виновником КР выставляет Таджикистан.



Лейтмотив кыргызского подхода выражается в лозунге "Таджикистан-агрессор". Идея от лукавого, согласно которой КР делается все, чтобы разрушить традиционные связи дружественных стран, с трудом оправившихся после сентябрьских событий 2022 г. Практически во всех информационных материалах СМИ не прекращается безосновательное муссирование клише "вторжение Таджикистана в КР". В то время, как РТ проявляет джентельменское поведение, безоговорочно соблюдая достигнутые договоренности о корректном подходе к публикации на данную тему.



Между тем, в Душанбе завершились очередные переговоры представителей рабочих групп РТ и КР по приграничному вопросу. Стороны проводят работу по уточнению оставшихся спорных участков госграницы, что никак не стыкуется с развернутой в кыргызских СМИ информационной кампанией против РТ и лживыми заявлениями "мир начинается с границы".



Кыргызская элита только и ищет повод для разжигания нового вооруженного конфликта. Третий месяц наблюдается концентрация военной техники и личного состава на границе с РТ. С 2023 года выбрана иная тактика политического маневрирования, более известная, как метод кнута и пряника - "в глаза хвала, за глаза хула". БПЛА Кыргызстана буквально висят над военными объектами, пограничными отрядами, заставами, нарушая воздушное пространство Таджикистана.



Похоже, для кыргызов урок прошел даром, а горький опыт людских потерь ничему не научил. Непосредственно к границе КР подтягивает войска. При этом под видом тренировочных учений ведется подготовка к наступлению.



Между тем, вопреки договоренностям о прекращении огня, достигнутым на различных уровнях, и заверениям кыргызского руководства, в нарушение норм международного гуманитарного права, Кыргызстан до настоящего времени не прекращает агрессивную политику в отношении Республики Таджикистан.



Президент КР и глава ГКНБ не гнушаются провокациями, откровенно демонстрируя т.н. силу военной машины "внешнему врагу" - Таджикистану, угрожая новой войной:

- см. фото №1 сайта www.kaktus/media- Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев торжественно открыли базу с "Байрактарами". 13 октября 2022 г.

- см. фото №2 сайта ИА "Фергана" - Кыргызстан получил новые турецкие военные беспилотники. 13 октября 2022 г.

- см. фото №3 Facebook Камчыбека Ташиева. Модель "Акынжы" БПЛА "Байрактар" имеет размах крыльев 20 метров, максимальный взлетный вес - 4 500 кг. Ожидаемое время полета - до 24 часов.

- см.фото №4 сайта https://ru.sputnik.kg. Кыргызстан купил еще один вид беспилотников. 17.01.23

- см.фото №5 сайта www.trtrussian.com. Кыргызстан закупил новейшие турецкие беспилотники ANKA. 14.11.22



В связи с этим, Кыргызстан продолжает активную кампанию по приобретению новейшего оружия и современной военной техники, в т.ч. БПЛА "Байрактар ТБ-2", "Anka", "Аксунгур", "Акинджи", ракеты "Марк 84", "Марк 83", "Марк 82", "Марк 81", "NEB-84", "SARB-83", лазерные прицелы "TEBER-81" "HGK-3", разведывательно-воздушный комплекс "KTK-82", а также бронетехники и специальных автомобилей, которые направляются в Баткенскую область

(см.материалы:

kaktus.media/doc/474813_na_vooryjenie_kyrgyzstana_postypil_zenitno_raketnyy_kompleks_pechora;

kaktus.media/doc/474953_posol: bolee_1_600kyrgyzstancev_ polychili_ obrazovanie_v_voennyh_akademiiah_tyrcii.html;

kp.kg/daily/27476/4732607/kg.akipress.org/news:1868271;

president.kg/ru/sobytiya/24380_prezident_sadir_ ghaparov_ponablyudal_za_takticheskimi_ucheniyami_ministerstva_oboroni_v_issik_kulskoy_oblasti;

ritmeurasia.org/news-2023-03-03-podrazdelenija-minob- orony-kirgizii-otrabatyvali-unichtozhenie-nezakonnyh-vooruzhennyh).



По данным военных экспертов, Кыргызстан вооружается за символическую цену или бесплатно, по принципу "задарма и уксус сладок". Вследствие нарушения баланса сил, КР резко меняет в переговорах по границе прежнюю позицию, практически не признавая подписанных соглашений. Хотя известно, что вальс танцуют двое.



Кроме того, в ходе рабочей поездки в г.Ош К.Ташиев заявил, что только за последние два года из госказны на военные нужды выделено более 1 млрд. долларов США.



На линии соприкосновения границ укрепляются огневые позиции. За последнее время на приграничных территориях Баткенской области Кыргызской Республикой создано более 20 военных объектов и сооружений. Кыргызстан после подписания соответствующего протокола об отводе войск, вместо решения имеющихся проблем на границе путем дипломатии и мирных переговоров опирается исключительно на военную силу при непосредственном финансировании и материально-технической помощи третьих стран.



О массовой переброске военной техники и живой силы свидетельствуют сообщения в соцсетях жителей приграничных территорий. На подтверждающих фото и видеокадрах наблюдается как крытые грузовые машины, танки и БТР денно и нощно стекаются к границе с Согдийской областью. Причем и кыргызские т.н. эксперты, и пользователи соцсетей активно муссируют данную тему, рассуждая, что "война будет на территории Таджикистана".



В это же время Кыргызстан развернул угрожающие информационные атаки против Таджикистана, задействовав как собственные СМИ, в том числе правительственные, так и ангажированных иностранных изданий и журналистов, с целью представить таджиков, как заклятого врага. Дошли до того, что МИД Кыргызстана официально рекомендует граждан РК воздержаться от поездки в РТ.



Хотя кыргызское руководство делает вид, что борется с влиянием зарубежных идеологов на свою внутреннюю политику, известно, что на территории этой страны кишат НПО в сфере масс-медиа, которые финансируются аффилированными с госструктурами организациями. В рамках долгосрочного плана "Инициативы поддержки независимых СМИ" они финансируют кыргызские средства массовой информации - NTS, TV1KG, Kloop.Media, Кaкtus.Media, PolitKlinika, RadioSalam, "24.kg", "Speak ТВ", "ТВ Марал", "Элгезит", "Любимый ТВ" и общественную организацию "Медиа Институт Политики" на общую сумму около 11 миллионов долларов США.



На указанных сайтах регулярно звучит антитаджикская риторика и воинственные лозунги, с целью сформировать негативное мнение относительно соседней страны и ее народа, публикуются тенденциозные материалы для дестабилизации социальной обстановки в приграничье.



Сегодня отдельные геополитические акторы используют пограничную напряженность как удобный момент для усиления своего влияния в ЦА, опираясь на кыргызскую агрессивную политику. Ценой многочисленных человеческих жертв с обеих сторон пытаются удовлетворять собственные узконаправленные амбиции и интересы. Признаки враждебных устремлений отчетливо прослеживаются в их идеологическом и физическом присутствии, укреплении ими военной составляющей Кыргызстана. Их недальновидность чревата далеко идущими последствиями.



В этой ситуации Таджикистан, спокойно наблюдает за суетой кыргызских властей, сохраняет благоразумие, доброжелательность и миролюбие в отношении неадекватного соседа, держа при этом порох сухим, следуя народной мудрости "с кем рядом жить - того не гневить".



В назидание нуворишам-политиканам приводим слова Ч.Айтматова: "Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества".



Андрей Пулатов,

военный корреспондент Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1679144280





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