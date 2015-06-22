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|Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин
21:15 18.03.2023
Чернавин Владимир Николаевич
Родился 22 апреля 1928 года в городе Николаеве Украинской ССР.
В 1942-1944 годах обучался в Ульяновском механическом техникуме.
В 1944-1947 годах обучался в Бакинском военно-морском подготовительном училище, г. Баку.
В 1947-1951 годах обучался в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.
С ноября 1951 по май 1953 года - командир БЧ-2 и БЧ-3 на дизель-электрической подводной лодке "С-102"
С мая по декабрь 1953 года - помощник командира подводной лодки "С-102".
В 1953-1954 годах обучался в Высших специальных офицерских классах подводного плавания и противолодочной обороны учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова.
С сентября 1954 по февраль 1956 года - старший помощник командира подводной лодки "С-155".
С февраля 1956 по март 1959 года - командир подводной лодки "С-147".
С марта 1959 по август 1962 года - командир подводной лодки "К-21". В 1962 году эта подводная лодка под его командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток, и пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания, всплытия в полынье.
В 1962-1965 годах обучался в Военно-морской академии.
С июля 1965 по июнь 1967 года - начальник штаба 3-й дивизии подводных лодок СФ.
В феврале-марте 1966 года участник и командир походного штаба трансокеанского перехода двух атомоходов "К-116" и "К-133" под руководством контр-адмирала А. И. Сорокина с Северного на Тихоокеанский флот, которые впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 тысяч миль в подводном положении, ни разу не всплывая на поверхность.
В 1967-1969 годах - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.
С 17 июля 1969 по 12 февраля 1972 года - командир 19-й дивизии подводных лодок СФ.
С 12 февраля 1972 по сентябрь 1973 года - начальник штаба 3-й флотилии подводных лодок СФ.
С сентября 1973 по 20 сентября 1974 года - командующий 3-й флотилией подводных лодок СФ.
С 20 сентября 1974 по 1 июля 1977 года - начальник штаба Северного флота.
С 1 июля 1977 по 16 декабря 1981 года - командующий Северным флотом.
С 16 декабря 1981 по 29 ноября 1985 года начальник Главного штаба ВМФ - 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ.
С 29 ноября 1985 по 14 февраля 1992 года Главнокомандующий ВМФ - заместитель министра обороны СССР.
В. Н. Чернавин (4-й справа) у Могилы Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.
22 июня 2015 года
С 14 февраля по 25 августа 1992 года - командующий ВМФ ОВС СНГ.
С 25 августа 1992 по 6 февраля 1993 года - в распоряжении Министра обороны Российской Федерации.
В 1993 году уволен в отставку.
В 1993-1994 годах - директор Российского государственного морского историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации (ныне Росвоенцентр). С 1995 по 2020 год являлся главным специалистом ВМФ.
С 2008 по 2021 год - генеральный инспектор Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, с 2011 по 2021 год - ведущий аналитик Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. С 1992 по 2014 год - президент, с 2014 года - почетный президент РОО "Союз моряков-подводников ВМФ России".
Скончался в ночь на 18 марта 2023 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. Будет похоронен на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".
Член КПСС (1949-1991). В 1981-1986 годах - кандидат в члены ЦК КПСС. В 1986-1990 годах - член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов.
контр-адмирал (1970)
вице-адмирал (1975)
адмирал (14.02.1978)
Адмирал флота (4 ноября 1983 года).
Награды
Герой Советского Союза (18 февраля 1981 года, медаль № 11451) - за большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового океана, личное мужество, проявленное в сложных и ответственных океанских походах;
Орден Александра Невского (2013 год);
Орден Мужества (1997 год);
Орден "За морские заслуги" (2008 год);
Два ордена Ленина (1971 год, 1981 год);
Орден Октябрьской Революции (1976 год);
Орден Красного Знамени (1966 год);
Орден Красной Звезды (21 апреля 1988 года);
Медали РФ и СССР;
Орден "Во славу флота российского" 1-й степени (общественная награда учрежденная Комиссией Совета Федерации РФ по национальной морской политике)[11];
Почетный гражданин города Полярный Мурманской области;
Почетный гражданин города Николаева (Украина).
Иностранные награды
Орден Народной Республики Болгария 1-й степени (НРБ, 1985 год);
Орден Шарнхорста (ГДР)
Медаль "За укрепление дружбы по оружию" 1-й степени (ЧССР)