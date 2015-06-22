Скончался последний главком ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин

21:15 18.03.2023

Чернавин Владимир Николаевич



Родился 22 апреля 1928 года в городе Николаеве Украинской ССР.



В 1942-1944 годах обучался в Ульяновском механическом техникуме.



В 1944-1947 годах обучался в Бакинском военно-морском подготовительном училище, г. Баку.



В 1947-1951 годах обучался в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.



С ноября 1951 по май 1953 года - командир БЧ-2 и БЧ-3 на дизель-электрической подводной лодке "С-102"



С мая по декабрь 1953 года - помощник командира подводной лодки "С-102".



В 1953-1954 годах обучался в Высших специальных офицерских классах подводного плавания и противолодочной обороны учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова.



С сентября 1954 по февраль 1956 года - старший помощник командира подводной лодки "С-155".



С февраля 1956 по март 1959 года - командир подводной лодки "С-147".



С марта 1959 по август 1962 года - командир подводной лодки "К-21". В 1962 году эта подводная лодка под его командованием впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток, и пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания, всплытия в полынье.



В 1962-1965 годах обучался в Военно-морской академии.



С июля 1965 по июнь 1967 года - начальник штаба 3-й дивизии подводных лодок СФ.



В феврале-марте 1966 года участник и командир походного штаба трансокеанского перехода двух атомоходов "К-116" и "К-133" под руководством контр-адмирала А. И. Сорокина с Северного на Тихоокеанский флот, которые впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 тысяч миль в подводном положении, ни разу не всплывая на поверхность.



В 1967-1969 годах - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.



С 17 июля 1969 по 12 февраля 1972 года - командир 19-й дивизии подводных лодок СФ.



С 12 февраля 1972 по сентябрь 1973 года - начальник штаба 3-й флотилии подводных лодок СФ.



С сентября 1973 по 20 сентября 1974 года - командующий 3-й флотилией подводных лодок СФ.



С 20 сентября 1974 по 1 июля 1977 года - начальник штаба Северного флота.



С 1 июля 1977 по 16 декабря 1981 года - командующий Северным флотом.



С 16 декабря 1981 по 29 ноября 1985 года начальник Главного штаба ВМФ - 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ.



С 29 ноября 1985 по 14 февраля 1992 года Главнокомандующий ВМФ - заместитель министра обороны СССР.



В. Н. Чернавин (4-й справа) у Могилы Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

22 июня 2015 года

С 14 февраля по 25 августа 1992 года - командующий ВМФ ОВС СНГ.



С 25 августа 1992 по 6 февраля 1993 года - в распоряжении Министра обороны Российской Федерации.



В 1993 году уволен в отставку.



В 1993-1994 годах - директор Российского государственного морского историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации (ныне Росвоенцентр). С 1995 по 2020 год являлся главным специалистом ВМФ.



С 2008 по 2021 год - генеральный инспектор Службы генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации, с 2011 по 2021 год - ведущий аналитик Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. С 1992 по 2014 год - президент, с 2014 года - почетный президент РОО "Союз моряков-подводников ВМФ России".



Скончался в ночь на 18 марта 2023 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. Будет похоронен на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".



Член КПСС (1949-1991). В 1981-1986 годах - кандидат в члены ЦК КПСС. В 1986-1990 годах - член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов.



контр-адмирал (1970)

вице-адмирал (1975)

адмирал (14.02.1978)

Адмирал флота (4 ноября 1983 года).



Награды

Герой Советского Союза (18 февраля 1981 года, медаль № 11451) - за большой вклад в повышение боевой готовности сил флота и умелое руководство ими в сложных условиях Мирового океана, личное мужество, проявленное в сложных и ответственных океанских походах;

Орден Александра Невского (2013 год);

Орден Мужества (1997 год);

Орден "За морские заслуги" (2008 год);

Два ордена Ленина (1971 год, 1981 год);

Орден Октябрьской Революции (1976 год);

Орден Красного Знамени (1966 год);

Орден Красной Звезды (21 апреля 1988 года);

Медали РФ и СССР;

Орден "Во славу флота российского" 1-й степени (общественная награда учрежденная Комиссией Совета Федерации РФ по национальной морской политике)[11];

Почетный гражданин города Полярный Мурманской области;

Почетный гражданин города Николаева (Украина).

Иностранные награды

Орден Народной Республики Болгария 1-й степени (НРБ, 1985 год);

Орден Шарнхорста (ГДР)

Медаль "За укрепление дружбы по оружию" 1-й степени (ЧССР)