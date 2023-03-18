 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В новый КазПарламент по спискам проходят 6 партий: от "Аманата" до ОСДП
08:39 20.03.2023

Согласно предварительным данным

На парламентских выборах лидирует правящая партия "Аманат". Она получила более 53 процентов голосов по данным экзитполов.

По предварительным сведениям, более 10 процентов набрала политорганизация "Ауыл", за ней следует "Республика". Пятипроцентный барьер преодолели "Ак жол" (7,87 процента голосов), Народная партия Казахстана (6,25 процента) и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП, 5,31 процента).

Ожидается, что в парламент войдут шесть политобъединений. До сих пор в Мажилисе были представлены лишь три провластные партии. Явка на выборы составила более 54 процентов.

Напомним, Казахстан вернулся к смешанной системе, отмененной первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и восстановленной Касым-Жомартом Токаевым. Семьдесят процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам.

Источник - ЦентрАзия
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