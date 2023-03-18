Аманат-компот. КазЦИК озвучил победные проценты 6 каз-партий, прошедших в Мажилис

18:10 20.03.2023

Согласно обнародованным предварительным результатам ЦИК:



за партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%;

за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%;

за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%;

за Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%;

за партию Respublica – 547 154, 8,59%;

за Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%;

за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%.

Графу "Против всех" отметили 248 291 казахстанцев или 3,9%.



В воскресенье, 19 марта, в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. На выборы в Мажилис были допущены семь политических партий.



Партия зеленых "Байтак" не прошла. Она набрала минимальное число голосов (2,51%). Лидер партии Азаматхан Амиртаев после обнародования итогов exit-pol заявил, что "Байтак" будет продолжать работать по предложенной программе своими силами".