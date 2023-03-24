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|Новым хокимом Ташкента (третьим в этом году) стал "прокурорский" - Шавкат Умурзаков
10:18 24.03.2023
Продолжается чехарда в градоуправлении Ташкента. После увольнения одиозного Джахонгира Артыкходжаева - фигуранта многочисленных коррупционных скандалов (формально снят за неготовность городского хозяйства к зиме), исполняющим обязанности стал его 1-й зам. Бахтиер Рахмонов (январь-март 2023). Теперь уволен и он.
Новым и.о. мэра Узбекской столицы достаточно неожиданно стал прокурорский работник Шавкат Умурзаков
УМУРЗАКОВ Шавкат Буранович
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[..1979 - ..]
с июня 2011 года по сентябрь 2013 года - начальник отдела по борьбе с экономической преступностью и коррупцией прокуратуры Ташкентской области
В 2013 - 06.2018 - начальник Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры РУ.
С 06.2018 - 03.2023 - председатель правления компании "Узавтосаноат" (Узбавтодор).
с 24.03.2023 - и.о. мэра (хокима) г. Ташкент
+ с 22.02.2022 - президент Федерации гимнастики Узбекистана.
награды: орден "Меҳнат шуҳрати" (28.08.2020), медаль "Содик хизматлари учун" ("За преданную службу") (2013).