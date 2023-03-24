Новым хокимом Ташкента (третьим в этом году) стал "прокурорский" - Шавкат Умурзаков

10:18 24.03.2023

Продолжается чехарда в градоуправлении Ташкента. После увольнения одиозного Джахонгира Артыкходжаева - фигуранта многочисленных коррупционных скандалов (формально снят за неготовность городского хозяйства к зиме), исполняющим обязанности стал его 1-й зам. Бахтиер Рахмонов (январь-март 2023). Теперь уволен и он.

Новым и.о. мэра Узбекской столицы достаточно неожиданно стал прокурорский работник Шавкат Умурзаков



УМУРЗАКОВ Шавкат Буранович

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[..1979 - ..]

с июня 2011 года по сентябрь 2013 года - начальник отдела по борьбе с экономической преступностью и коррупцией прокуратуры Ташкентской области



В 2013 - 06.2018 - начальник Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры РУ.



С 06.2018 - 03.2023 - председатель правления компании "Узавтосаноат" (Узбавтодор).



с 24.03.2023 - и.о. мэра (хокима) г. Ташкент



+ с 22.02.2022 - президент Федерации гимнастики Узбекистана.



награды: орден "Меҳнат шуҳрати" (28.08.2020), медаль "Содик хизматлари учун" ("За преданную службу") (2013).