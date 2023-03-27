В Гвинейском заливе взят на абордаж пиратами датский танкер с нефтью

15:44 28.03.2023

Гвинейский залив, 225 км от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго



Сегодня утром отважные гвинейские пираты на моторных лодках атаковали и захватили танкер датской компании "Monjasa". Находящиеся на борту 16 членов экипажа судна - живы, по одним данным схвачены, по другим - заблокированы в трюме корабля. Танкер гружен нефтепродуктами.