В Госмузее Узбекистана установлен бюст поэту-вольнодумцу Рауфу Парфи, - Б.Мусаев

20:40 29.03.2023

Бахадыр Ф. Мусаев.



Не факт, что "Установка бюста Рауфу Парфи в государственном музее - победа современного мышления в Узбекистане над отсталой и темной идеологией каримовского периода".



Не факт, потому что Здравствует как Целое, созданная ИАКом Система. И этим будет сказано многое



Не факт потому, что царят в обществе и государстве, по меньшей мере, неразумные нравы и законы.



Если посмотреть кругом и пошевелить мозгами, то обнажается Правда о Нужде и Бедности нашего человека . Тогда, быть может, к месту говорить о его Несвободе и о том, что сотворила (сделала) с ним "отсталая и темная идеология каримовского периода". Коли так, то столпами общества и государства являются отнюдь не Правда и Свобода, не Право и Справедливость, а Ложь с Лицемерием, Холуйство и Страх, Воровство и Коррупция, ….



Они, на мой взгляд, как раз свидетельствуют о победной поступи каримизма и т.н. "команды триумфаторов"



Впрочем, лично я могу ошибаться, проявляя сомнение в победе современного мышления в Узбекистане, читай, изменения природы настоящего режима власти или носителей власти, которые (де) будто начинают натурально олицетворять собой пример коллективной мудрости.



Вместо P.S.



Право, не знаю, пиар или признаком реал-политики является эта установка бюста Рауфу Парфи.



Право, не знаю. Не знаю, но при этом почему то думаю об умершем Поэте как о живом, в котором больше жизни, чем в живых сволочах. Думаю, вспоминаю, как Парфи презирал и ненавидел этих самых сволочей и не могу представить, как среагировал бы он на установку своего бюста, зная, что среди первых ( и почитаемых) в галерее бюстов и памятников сподвиглись быть (и стоящих по сей день на площадях и центральных улицах) знаменитые стукачи, погубившие Кадырий, Чулпана, Фитрата, Носира и др.



Бахадыр Ф. Мусаев 28 03 2023 Ташкент Тузель-2