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|При КазПрезиденте отныне будет "Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения"
12:27 30.03.2023
Указ Президента Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №154
О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан
В целях совершенствования системы защиты прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения в Республике Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных началах (далее - Уполномоченный).
2. Установить, что основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.
3. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев