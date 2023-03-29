При КазПрезиденте отныне будет "Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения"

12:27 30.03.2023

Указ Президента Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №154

О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан



В целях совершенствования системы защиты прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения в Республике Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных началах (далее - Уполномоченный).

2. Установить, что основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

3. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Президент

Республики Казахстан К. Токаев