 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.04.2023
00:40  Китайский анализ военного конфликта на Украине
00:37  Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев
00:35  Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg
00:33  Foreign Policy: Администрация Байдена вбила последний гвоздь в гроб американской дипломатии
00:11  Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:05  Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:01  Трампа выведут из игры? - Г.Петров

00:00  Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
Воскресенье, 02.04.2023
19:49  В питерском кафе взорван укр-террористами известный донецкий военкор Максим Фомин (Татарский)
16:19  В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева
15:07  Кто виноват? Глава ГУВД Бишкека Ногойбаев о сексе с малолетками
14:06  Global Times: США сделали первый шаг к собственному краху. Мир их поддержал
14:03  American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства
13:59  Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
11:44  Уроки истории. Почему не получается? - Зайнидин Курманов
10:45  Евразийство как научная парадигма и прагматический проект, - Абдылда Мусаев
09:40  Последняя ставка Байдена, - Петр Акопов
08:41  Новый хоким Ташкента отменил свое решение о создании "агитационных групп для пропаганды проекта Конституции"
01:34  Геополитика и "русский ответ" Путина на "русский вопрос",- НГ
00:57  УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:49  Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:47  Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:40  Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев
00:35  Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:18  Токаев решил давить на Москву провокацией с "сепаратистами" Северного Казахстана, - Айнур Курманов
00:16  Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти? - Игорь Перминов
Суббота, 01.04.2023
23:41  Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19  Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10  США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34  В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56  КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
13:32  Мир с подвохом. Почему не надо переоценивать ирано-саудовское соглашение, - Сергей Кожемякин
10:07  Как Трамп может быть избран президентом и управлять из тюрьмы
09:27  Референдум в Узбекистане: что изменится в политике в регионе ЦА, - Батыр Турсунов
09:25  Беспрецедентное шоу: названа вероятность ареста Трампа в наручниках во вторник, - МК
09:23  Верующие уйдут в катакомбы: политолог Ваджра о ситуации с Киево-Печерской лаврой
00:58  Подготовка к новой Мировой войне, - Тьерри Мейсан
00:55  Усталость растет, боевой дух Украины падает - и поражение все реальнее, - Эрл Мак
00:53  Три ферзя. Америка пытается устоять на новой мировой "шахматной доске", - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:40  Названы возможные последствия для Трампа после громкого суда
Пятница, 31.03.2023
23:18  Акимом Ленинского района Бишкека стал упоротый мыркабес Мураталы Тагаев
23:14  Главой Шотландии неожиданно стал сын пакистанских мигрантов - умеренный сепар Хамза Юсаф
19:42  Такер Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос
19:41  Зачем глобальные элиты сокращают население Земли
19:35  Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:16  Сват президента Жапарова - Тумонбаев возглавил Бишкекасфальтсервис
17:00  Получи, фашист, гранату... Утверждена новая концепция Внешней политики России (текст)
15:15  Журабек Рахимов утвержден хокимом Хорезмской области Узбекистана
14:34  Астана. Вынесен приговор нефтяным аферистам из "Qazaq Gaz" (дело Боранбаева)
14:12  Торговая война между США и Китаем. Кому выгодно? - В.Трегубов
12:56  Турция разрешила вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом. Пока...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
00:00 03.04.2023

Игорь Яковлевич Высоцкий (10 сентября 1953, Ягодное, Магаданская область - ) - советский боксер, мастер спорта СССР международного класса. На международном ринге провел 26 боев, из которых 23 выиграл (всего 185 боев, из которых победил в 161).

Отец - Яков Антонович, краснофлотец, участник Великой Отечественной войны, высланный на поселение после немецкого плена, также был боксером, выступал в тяжелом весе, был победителем областных соревнований. Мать, Меета Иогановна Суве, эстонка по национальности, была выслана в Магаданскую область после окончания войны из-за того, что во время войны работала секретаршей в какой-то конторе на оккупированной территории.

Игорь начал заниматься боксом с 12 лет. Тренировался у Евгения Жильцова, с 1968 года у Бориса Гитмана. Дебютировал на ринге на юниорском чемпионате ЦС "Труд" в 1971 году в Алма-Ате, где в первом бою победил по очкам Владимира Волкова. В 1973 году победил на первенстве СССР среди молодежи.

Игорь Высоцкий считается одним из сильнейших боксеров-тяжеловесов 1970-х годов в любительском боксе. При этом он не был ни чемпионом Европы, ни чемпионом мира и Олимпийских игр. Единственный турнир, который Высоцкий выиграл, - чемпионат СССР 1978 года.

Острые кромки надбровных дуг, индивидуальная особенность строения черепа Высоцкого, стали причиной хронических травм боксера в поединках - рассечений, из-за которых бой оканчивался для него поражением (противники часто сознательно выводили Высоцкого из боя таким образом).

На чемпионате мира 1978 года проиграл в первом бою Доминику Нато (3:2). При отборе на Олимпиаду-1980 он уступил Евгению Горсткову и после этого в возрасте 27 лет покинул ринг.

Игорь Высоцкий прославился тем, что стал единственным боксером, сумевшим дважды победить трехкратного Олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона (на турнире "Кордова хардин" в Гаване в 1973 году и на турнире в Минске в 1976). Причем второй раз победа была нокаутом, больше знаменитый кубинец не проигрывал явно. Кроме Высоцкого, Стивенсона побеждал советский боксер Александр Лукстин, причем кубинец к тому времени уже являлся трехкратным олимпийским чемпионом.

В 1975 году на традиционной встрече боксеров СССР - США Игорь одержал победу над лидером американской команды Джимми Кларком.

Игорь Высоцкий - один из трех советских боксеров (Евгений Горстков, Петр Заев и Высоцкий), кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с известным боксером, чемпионом мира среди профессионалов - Мухаммедом Али. После смерти Евгения Горсткова в 2020 году оставался последним из участников этого показательного боя.

По завершении спортивной карьеры работал в Спорткомитете СССР, занимался бизнесом, открыл в городе Мытищи "Спортивный клуб И.Я. Высоцкого" для занятий детей боксом.

В 2006 году вышел сериал "Громовы" с участием спортсмена, где он сыграл роль тренера по боксу Лукича.

Скончался 2 апреля 2023.

Спортивные результаты
Чемпионат СССР по боксу 1974 года - 3;
Чемпионат СССР по боксу 1977 года - 3;
Чемпионат СССР по боксу 1978 года - 1;
Чемпионат СССР по боксу 1979 года - 3;

видео тут -
https://mail.ru/search?search_source=mailru_desktop_safe&msid=1&suggest_reqid=12373326167211864922668139786152&encoded_text=AADFOdzEbKLG0uekmi_Z5Se2UVMp2BbGnI_h8nOAPHHgPcHGP-Ir7_BRRzj6K8QiwTVw7rjILxdjV0qUydCw0DklV7VzJaUdHFS8Xy_ac0NNIKOy2xTC00tuc2vpZeDLZ1aIBgCypB90h9_E&serp_path=%2Fvideo%2Fpreview%2F17964750269038614196&type=video

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680469200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 2023 года №160
- Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи
- Прошли первые сессии новых маслихатов
- В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
- Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Борьба с контрабандой: МСХ планирует ввести запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автотранспортом
- Организаторы незаконных азартных игр в *TikTok* привлечены к ответственности
- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  