Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али

00:00 03.04.2023

Игорь Яковлевич Высоцкий (10 сентября 1953, Ягодное, Магаданская область - ) - советский боксер, мастер спорта СССР международного класса. На международном ринге провел 26 боев, из которых 23 выиграл (всего 185 боев, из которых победил в 161).



Отец - Яков Антонович, краснофлотец, участник Великой Отечественной войны, высланный на поселение после немецкого плена, также был боксером, выступал в тяжелом весе, был победителем областных соревнований. Мать, Меета Иогановна Суве, эстонка по национальности, была выслана в Магаданскую область после окончания войны из-за того, что во время войны работала секретаршей в какой-то конторе на оккупированной территории.



Игорь начал заниматься боксом с 12 лет. Тренировался у Евгения Жильцова, с 1968 года у Бориса Гитмана. Дебютировал на ринге на юниорском чемпионате ЦС "Труд" в 1971 году в Алма-Ате, где в первом бою победил по очкам Владимира Волкова. В 1973 году победил на первенстве СССР среди молодежи.



Игорь Высоцкий считается одним из сильнейших боксеров-тяжеловесов 1970-х годов в любительском боксе. При этом он не был ни чемпионом Европы, ни чемпионом мира и Олимпийских игр. Единственный турнир, который Высоцкий выиграл, - чемпионат СССР 1978 года.



Острые кромки надбровных дуг, индивидуальная особенность строения черепа Высоцкого, стали причиной хронических травм боксера в поединках - рассечений, из-за которых бой оканчивался для него поражением (противники часто сознательно выводили Высоцкого из боя таким образом).



На чемпионате мира 1978 года проиграл в первом бою Доминику Нато (3:2). При отборе на Олимпиаду-1980 он уступил Евгению Горсткову и после этого в возрасте 27 лет покинул ринг.



Игорь Высоцкий прославился тем, что стал единственным боксером, сумевшим дважды победить трехкратного Олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона (на турнире "Кордова хардин" в Гаване в 1973 году и на турнире в Минске в 1976). Причем второй раз победа была нокаутом, больше знаменитый кубинец не проигрывал явно. Кроме Высоцкого, Стивенсона побеждал советский боксер Александр Лукстин, причем кубинец к тому времени уже являлся трехкратным олимпийским чемпионом.



В 1975 году на традиционной встрече боксеров СССР - США Игорь одержал победу над лидером американской команды Джимми Кларком.



Игорь Высоцкий - один из трех советских боксеров (Евгений Горстков, Петр Заев и Высоцкий), кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с известным боксером, чемпионом мира среди профессионалов - Мухаммедом Али. После смерти Евгения Горсткова в 2020 году оставался последним из участников этого показательного боя.



По завершении спортивной карьеры работал в Спорткомитете СССР, занимался бизнесом, открыл в городе Мытищи "Спортивный клуб И.Я. Высоцкого" для занятий детей боксом.



В 2006 году вышел сериал "Громовы" с участием спортсмена, где он сыграл роль тренера по боксу Лукича.



Скончался 2 апреля 2023.



Спортивные результаты

Чемпионат СССР по боксу 1974 года - 3;

Чемпионат СССР по боксу 1977 года - 3;

Чемпионат СССР по боксу 1978 года - 1;

Чемпионат СССР по боксу 1979 года - 3;



видео тут -

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