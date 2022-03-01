 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.04.2023
11:36  День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин
11:35  Казахстанские юниоры штангисты выиграли ЧМ!
11:29  Экс-аким Шымкента отреагировал на слухи о связи с токал Болата Назарбаева
10:24  Зачем современному Казахстану нужен Гоголь? - Данияр Ашимбаев
10:22  В Грузии президентша Зурабишвили умудрилась уйти в оппозицию... собственной стране, - Ю.Рост
10:20  Рогунская ГЭС, добыча нефти и газа: какие проекты Россия может реализовать в Таджикистане? - З.Дадабаева
10:06  В Питере оперативно изловили "террористку Трепову"

10:01  В необъявленной гражданской войне Америка готовится к выборам…, - В.Ильин
09:57  Россия обречена на "великое переселение" среднеазиатов
09:53  Молодой русофоб Милатович победил старого Джукановича на президентских выборах в Монтенегро
09:50  Сват Назарбаева Кайрат Боранбаев получил 8 лет. По совокупности подвигов
09:45  Администрацию президента Токаева неожиданно возглавил амбициозный антикоровец из Старшего жуза Бектенов
09:37  КазКНБ вновь взялся ловить русских сепаров в Северном Казахстане
09:33  Нефте-цены - в рост. Ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи
09:14  В Казахстане новый глава МИД - Мурат Нуртлеу (в ранге вице-премьера)
08:56  В Финляндии новый "национал-консервативный" премьер - Петтери Орпо
08:12  В узбекском Ургенче заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех
08:08  Каз-ученые продолжают дешифровку загадочной средневековой книги, написанной на человеческой коже
07:53  Захвативший кресло лидера Коммунистов Казахстана Ертысбаев обвинен однопартийцами (в который раз) в аморалке
07:10  "Вагнеровцы" подняли свой флаг над мэрией Бахмута
00:40  Китайский анализ военного конфликта на Украине
00:37  Глобальный кризис перепроизводства товаров, услуг, элит и идиотов, - И.Нагаев
00:35  Украинский демпинг зерном может свалить пару-тройку... дружественных правительств Европы, - Bloomberg
00:33  Foreign Policy: Администрация Байдена вбила последний гвоздь в гроб американской дипломатии
00:11  Как Эрдоган избежал войны с Россией, - Игорь Моисеев
00:05  Шокирующие цифры ВОЗ: смертность привитых от ковида зашкаливает
00:01  Трампа выведут из игры? - Г.Петров
00:00  Умер легендарный советский боксер Игорь Высоцкий, мутузивший "непобедимого" Мохаммеда Али
Воскресенье, 02.04.2023
19:49  В питерском кафе взорван укр-террористами известный донецкий военкор Максим Фомин (Татарский)
16:19  В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева
15:07  Кто виноват? Глава ГУВД Бишкека Ногойбаев о сексе с малолетками
14:06  Global Times: США сделали первый шаг к собственному краху. Мир их поддержал
14:03  American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства
13:59  Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
11:44  Уроки истории. Почему не получается? - Зайнидин Курманов
10:45  Евразийство как научная парадигма и прагматический проект, - Абдылда Мусаев
09:40  Последняя ставка Байдена, - Петр Акопов
08:41  Новый хоким Ташкента отменил свое решение о создании "агитационных групп для пропаганды проекта Конституции"
01:34  Геополитика и "русский ответ" Путина на "русский вопрос",- НГ
00:57  УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:49  Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:47  Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:40  Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев
00:35  Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:18  Токаев решил давить на Москву провокацией с "сепаратистами" Северного Казахстана, - Айнур Курманов
00:16  Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти? - Игорь Перминов
Суббота, 01.04.2023
23:41  Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19  Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10  США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34  В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56  КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
В Казахстане новый глава МИД - Мурат Нуртлеу (в ранге вице-премьера)
09:14 03.04.2023

Сегодня утром Президент К.Токаев подписал указ о назначении М.Нуртлеу новым главой МИД Казахстана

НУРТЛЕУ (НУРТЛЕУОВ) Мурат Абугалиевич
/ /
[11.03.1976 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Казах

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международные отношения" (1998)

1998-1999 - референт, атташе Службы Государственного Протокола МИД РК.
1999-2003 - атташе Посольства РК в Малайзии.
2003-2004 - 2-й секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.
2004-2006 - советник министра иностранных дел РК.
2007 - руководитель Секретариата министра иностранных дел РК.
2007 - заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
2007-2011 - руководитель Аппарата Сената Парламента РК.
2011 - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
2011 - директор Департамента Азии и Африки МИД РК.
2011-2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).
2014-2016 - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (с 03.2016-03.2019);
+ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству (с 02.2017-03.2019)
С 25 марта 2019 - 02.21 - помощник Президента Республики Казахстан
с 24.02.2021 - 5.01.2022 - заместитель руководителя администрации Президента РК
с 5.01.2022-1.02.2022 - первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В 1.02.2022 - 04.2023 - руководитель администрации Президента РК

+ с 1.03.2022 - член политсовета партии "Аманат"
+ с 11.03.2022 - член Бюро политсовета партии "Аманат"

с 3 апр. 2023 - заместитель премьер-министра – министр иностранных дел

Дипломатический ранг - Советник первого класса

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680502440


Новости Казахстана
- Телеграммы поздравления на имя Главы государства по случаю праздника Наурыз
- Спикер Сената встретился с послом Израиля
- Совет ЕЭК единогласно поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан
- В Казахстане будут построены 12 реабилитационных центров
- Зачем современному Казахстану нужен Гоголь?
- Кадровые перестановки
- Сенаторы работают над повышением эффективности системы налоговых льгот
- Проигрыш в социальную рулетку
- МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энергетической инфраструктуры
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 марта 2023 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  