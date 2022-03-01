В Казахстане новый глава МИД - Мурат Нуртлеу (в ранге вице-премьера)

09:14 03.04.2023

Сегодня утром Президент К.Токаев подписал указ о назначении М.Нуртлеу новым главой МИД Казахстана



НУРТЛЕУ (НУРТЛЕУОВ) Мурат Абугалиевич

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[11.03.1976 - ..]

Род. в г. Алма-Ата. Казах



Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международные отношения" (1998)



1998-1999 - референт, атташе Службы Государственного Протокола МИД РК.

1999-2003 - атташе Посольства РК в Малайзии.

2003-2004 - 2-й секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

2004-2006 - советник министра иностранных дел РК.

2007 - руководитель Секретариата министра иностранных дел РК.

2007 - заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

2007-2011 - руководитель Аппарата Сената Парламента РК.

2011 - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

2011 - директор Департамента Азии и Африки МИД РК.

2011-2014 - советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

2014-2016 - заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (с 03.2016-03.2019);

+ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству (с 02.2017-03.2019)

С 25 марта 2019 - 02.21 - помощник Президента Республики Казахстан

с 24.02.2021 - 5.01.2022 - заместитель руководителя администрации Президента РК

с 5.01.2022-1.02.2022 - первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В 1.02.2022 - 04.2023 - руководитель администрации Президента РК



+ с 1.03.2022 - член политсовета партии "Аманат"

+ с 11.03.2022 - член Бюро политсовета партии "Аманат"



с 3 апр. 2023 - заместитель премьер-министра – министр иностранных дел



Дипломатический ранг - Советник первого класса