Опубликована программа книжной ярмарки non/fictioN-весна (6-9 апреля 2023, Москва)

20:47 03.04.2023 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

06 – 09 апреля 2023 года

Комплекс "Гостиный Двор"

Москва, ул. Ильинка, д. 4

www.moscowbookfair.ru



Пресс-релиз Москва, 30 марта 2023 г.



Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна состоится с 6 по 9 апреля 2023 года в Комплексе "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4).



Тема весенней ярмарки – "Новые формы существования текста".

Интенсивное развитие информационных технологий в начале третьего тысячелетия повлекли за собой значительные изменения в жизни вообще и в жизни книги – в частности. Сформировался целый ряд новых явлений – электронные книги и библиотеки, аудиокниги, личные медиа, экосистемы. Возникли новые способы книжной дистрибуции, возможности продвижения автора через блоги и профильные сообщества, обострилась проблема пиратства.

Ярмарка non/fictioNвесна станет местом встречи, где эксперты, авторы, издатели и читатели смогут обсудить новые формы существования контента и книги, а также направления их дальнейшего развития.



Ключевую роль в названии ярмарки играет разделительный знак. При прочтении вслух могло бы возникнуть впечатление, что проект посвящен только нехудожественной литературе. Но основополагающая цель ярмарки была и остается неизменной – предложить читателям высококачественную литературу всех видов, а не только документальную. И написание non/fictio№ через слэш – косую черту – подчеркивает, что здесь представлены как художественные, так и нехудожественные произведения, но непременно высокого уровня.

Поэтому посетителей non/fictioNвесна, как всегда, будут ожидать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и т.д. Участниками весенней ярмарки станут 277 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных институций.



Отличительная черта non/fictio№ – поддержка небольших независимых интеллектуальных издательств. Начиная с самой первой ярмарки, состоявшейся в 1999-м году, им предоставлялись различные преференции. Одна из них – расположение в самом начале экспозиции. Эта узнаваемая особенность сохраняется и до настоящего времени – при входе на ярмарку посетителей будет ожидать коллективный стенд "Альянса независимых издателей и книгораспространителей". В этом году в работе коллективного стенда "Альянса" примут участие 48 малых издательств, которые предложат вниманию читателей редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественнонаучного знания.



Программа ярмарки включает в себя более 250 мероприятий – презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы и дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания. Участниками этих мероприятий станут прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры и общественные деятели. Программа будет проходить в режиме "нон-стоп" в течение всех четырех дней на девяти дискуссионных площадках.



* * *



АГЕНТСТВО КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР NON/FICTION ВЕСНА

Двадцать московских издательств будут представлены в секции Агентства креативных индустрий (АКИ), подведомственном Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В ней можно будет познакомиться с детскими издательствами, предлагающими юным читателям лучшие образцы современной отечественной литературы в различных жанрах. Среди них – "Абрикобукс", "Пешком в историю", "Книжный дом Анастасии Орловой", "40 книг", "Архипелаг", "Городец.Детство". Также будут представлены книги по искусству, истории, архитектуре в оригинальном оформлении от издательств "Бослен" и "Этерна", большой ассортимент комиксов от издательства "Альпака".

Кроме того, Агентство организует на ярмарке non/fictioNвесна программу мероприятий. Например, 6 апреля пройдет дискуссия "Книги, в которые играем. Взаимосвязь литературы и видеоигровой индустрии", на которой эксперты обсудят связь видеоигр и литературы, найдут точки соприкосновения и попробуют объяснить, как это работает и к каким результатам приводит в России и в мире.

8 апреля состоится презентация книги "Пока море принадлежит нам...Фильмы и время Михаила Калика" совместного издательского проекта и киноведческой артели 1895.io и книжного магазина "Порядок слов". О вкладе режиссера Михаила Калика в развитие отечественного кинематографа поговорят автор книги Наталья Баландина, режиссер Сергей Урсуляк, музыковед Вера Таривердиева и историк кино Станислав Дединский.

В секции АКИ пройдут встречи и автограф-сессии авторов, чьи книги представлены на стендах издательств. Гостями секции будут фотограф и писатель Юрий Рост, искусствовед и куратор пространства Elohovskiy Gallery Людмила Ларионова, детские писатели Алла Ботвич, Зуля Стадник и Анастасия Хачатурова и многие другие.

В выходные дни Агентство креативных индустрий приглашает детей и их родителей провести время вместе и окунуться в атмосферу творчества. Так, московский театр "Домик Фанни Белл" представит спектакль "Приключения в библиотеке", а издательство "Самокат" и театр "СНАРК" – постановку по мотивам серии книг "Горошек" от всемирно известного детского писателя Давида Калио.

Гости ярмарки смогут погрузиться в удивительный мир с анимированными живописными иллюстрациями на экране, музыкой, звуковыми эффектами и завораживающим чтением книги "Свет севера" Светланой Сивириной, почувствовать, как оживает произведение. Автор расскажет о своих путешествиях за полярный круг и вдохновении.

Традиционно, пройдут мастер классы от Seasons Project, где каждый участник сможет проявить себя в качестве дизайнера и творца, создать свое пространство или дом мечты. А еще отправиться в увлекательное путешествие по стихотворению Даниила Хармса и наполнить знаменитую "Квартиру 44" персонажами.



* * *



EDUTORIA – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЯРМАРКИ

Edutoria - образовательная платформа от Сбера, на которой пользователи развиваются в профессии и хобби, меняют карьеру или получают новые навыки – от IT до творчества.

Сейчас на платформе более 550 курсов от лучших российских школ, в том числе эксклюзивные программы СберУниверситета и Деловой среды. Курсы можно подобрать под индивидуальный запрос: например, научиться программировать или развить эмоциональный интеллект. А еще Edutoria - это образовательное сообщество, в котором бизнес и самозанятые могут создавать собственные курсы и монетизировать экспертизу.

В этом году Edutoria участвует в ярмарке non/fictioNвесна. На стенде платформы команда Edutoria ответит на любые вопросы, расскажет больше о современном образовании и поможет найти идеальный курс.

Там же можно будет приобрести книгу "Не-карьера. Что нужно знать в начале пути?" от старшего управляющего директора Центра индустрии образования Сбера Натальи Журавлевой и руководителя дирекции Академических партнерств Сбера Андрея Очеретного. В первую очередь она поможет школьникам и студентам найти себя в профессии, развить мягкие навыки и выбрать профессию. Впрочем, взрослым книга тоже будет полезна - она научит концентрироваться на важном и продвинуться по карьерной лестнице.

В рамках программы ярмарки non/fictioNвесна Edutoria организует несколько мероприятий в Амфитеатре Гостиного Двора. В день открытия ярмарки, 6 апреля, состоится дискуссия по теме "Будут ли люди писать книги: будущее больших языковых моделей" с участием Татьяны Шавриной, руководителем научной группы NLP Института искусственного интеллекта AIRI и команды AGI NLP SberDevices.

Еще два события ожидают гостей ярмарки в выходные. В субботу, 8-го апреля, Sber AI при поддержке Edutoria проведет дискуссию с участием Ксении Кузнецовой, руководителем направления коммуникации Sber AI, заведующей кафедрой ИКТ ИТКН "Нейросети и визуальные изображения: как искусственный интеллект помогает в творчестве", а в воскресенье, 9-го апреля, будет проходить дискуссия "Творческий процесс: современные инструменты развития креативности", участниками которых станут эксперты из мира технологий и креативных индустрий.



* * *



БУКМЕЙТ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ СЕРВИС ЯРМАРКИ

Букмейт - подписной книжный сервис, где пользователи могут читать и слушать электронные и аудиокниги. Доступен всем пользователям Яндекс Плюса в качестве дополнительной опции, а также как отдельное приложение.

На ярмарке non/fictioNвесна сервис организует несколько мероприятий. 8 апреля в 19:15 состоится презентация книжного сериала Ислама Ханипаева "Луна 84", который был создан специально для Букмейта. Автор расскажет, в чем особенность формата книжного сериала, как работает идеальный клиффхэнгер и как устроена "Луна 84". А 9 апреля пройдет круглый стол по теме "Комиксы - как истории в картинках завоевали книжный рынок", в котором примут участие эксперты рынка, включая представителей издательств BUBBLE, Комильфо и Альпака, куратора выставки "Искусство Манга" и т.д. Кроме того, Букмейт угостит посетителей ярмарки кофе и мороженым в специальной зоне. Те, у кого еще нет приложения, смогут его там скачать и получить бесплатный доступ на 30 дней.

В библиотеке Букмейта - новинки, фантастика, триллеры, нон-фикшн, детская и бизнес-литература, есть даже комиксы. Эксклюзивно на сервисе выходят книжные сериалы: "Комната Вагинова" Антона Секисова, "Луна 84" Ислама Ханипаева, "Наблюдатель" Артема Сошникова. Внутри удобные настройки для чтения, таймер сна и профессиональная озвучка аудиоверсий. Подписка на сервис дает доступ ко всему книжному каталогу, а еще - к Яндекс Музыке, Кинопоиску и кешбэку баллами Плюса.



* * *



Еще одним смысловым средоточием ярмарки non/fictioNвесна станет искусство, которое применительно к предстоящей ярмарке следует понимать в самом широком смысле этого слова, – не как сугубо изобразительное искусство, но как художественное творчество в самых разных его проявлениях.

В программе non/fictioNвесна особое внимание будет уделено формам взаимодействия литературы с другими областями культуры и различными сферами научного знания, тем самым сообщая предстоящей ярмарке междисциплинарный характер. Здесь выделены несколько кураторских тематических блоков.



Блок "Дизайн" включает в себя несколько дискуссий и круглых столов – "Дизайн и современное искусство" о том, каким образом дизайн и искусство трансформируют действительность и влияют на восприятие зрителя; "Проектное образование в сфере дизайна" о широчайшем спектре инструментов и задач, с которыми приходится соприкасаться в ходе проектной работы; "Искусственный интеллект в креативных индустриях" об актуальных способах использования ИИ в дизайне, моде, маркетинге и управлении креативными процессами. В качестве модератора всех мероприятий выступит куратор раздела "Дизайн", руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков.



В состав блока Science Art войдут выступление специалиста по искусственному интеллекту и машинному обучению Сергея Маркова "Нейросети как творцы. Искусственный интеллект в искусстве", лекция активно разрабатывающего проекты произведений искусства для космического пространства художника Ростана Тавасиева "Искусство в космосе. Как и зачем?" и круглый стол "Art&Science как подход к децентрализации знания", организованный при поддержке Университета ИТМО и посвященный исследованию потенциала междисциплинарной области научного и культурного знания. Куратор блока – директор издательства "Альпина нон-фикшн" Павел Подкосов.



Тематический блок "Архитектура" приглашает гостей ярмарки на дискуссию "Зачем архитектору книга" с участием архитекторов, когда-либо практиковавших самиздат без привлечения профессиональных издательств, и на лекцию "Город между строк, или Первая футуристическая война Екатеринбурга", которую прочтет куратор блока – архитектор, директор и главный редактор издательства TATLIN Эдуард Кубенский. В рамках блока также состоится заседание жюри Книжной премии выставки АРХ МОСКВА – конкурса книг, журналов и каталогов по архитектуре, дизайна и урбанистике.



Блок "Кино" предлагает посетителям non/fictioNвесна серию творческих встреч с режиссерами, сценаристами, педагогами и историками кино, которые будут проходить в течение всех четырех дней работы ярмарки. Среди них – дискуссии "Киножурнал на бумаге: быть или не быть?", "Книги о кино: традиции и новации" и "Кинополка в книжном магазине"; круглый стол "Книги о Тарковском: как и зачем писать о кино?"; презентации книг "Итальянские маршруты Андрея Тарковского" Льва Наумова, "Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино" Армена Медведева, эпохального издательского проекта "Внуковский архив" и ряд других мероприятий. Куратор блока – заведующий отделом кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи Максим Павлов.



* * *



Органичным визуальным дополнением к кураторским линейкам в программе станут тематические экспозиции, располагающиеся вдоль Линии Искусств – центральной линии ярмарки – и являющие собой некую прелюдию на пути к павильону "Искусство".



Изобразительное искусство будет представлено работами художника Ивана Языкова, финалиста конкурса искусств и дизайна Arte Laguna Prize (Венеция) 2022 года. Еще в 1999-м году, будучи студентом МВХПУ, Иван Языков под влиянием любимой дисциплины "Шрифты" начал создавать графическую серию импровизаций на тему русского алфавита "КНИГА БУКВ", работа над которой продолжается. В своих тщательно проработанных композициях художник создает тушью иную реальность, насыщенную шифрами и фантастическими образами, а в будущем планирует издать этот алфавит в виде книги.

Организатор проекта "КНИГА БУКВ" – галерея Roza Azora. Куратор проекта – Юлия Языкова.



На выставке архитектурных плакатов, организованной издательством TATLIN, представлены некоторые работы из серии Archilog. Некоторые из них представляют собой персональные монографии выдающихся советских архитекторов, другие – восстановленные чертежи выдающихся сооружений и проектов эпохи авангарда, и, наконец, тематические сборники.

Куратор и оформление выставки – Эдуард Кубенский. Плакаты – издательство TATLIN.



Театральные афиши предоставлены для ярмарки non/fictioNвесна двумя московскими театрами.

"Мастерская Петра Фоменко", основанная в 1993 году из выпускников актерско-режиссерской мастерской Фоменко в ГИТИСе (РАТИ) и за тридцать лет своего существования заслужившая репутацию театра литературоцентричного, ориентированного на произведения российской и зарубежной классики, предлагает вниманию посетителей афиши к постановкам разных лет: одна из первых афиш театра – к спектаклю "Волки и овцы" – лаконичная, как и декорации самого спектакля, сочиненного еще в пространстве студенческой аудитории ГИТИСа; похожий на кинорекламу 60-х плакат к спектаклю-кинофильму "Тополя"; красные сполохи "молний – огненных вещуний" окрашивают "опрокинувшийся" мир на афише спектакля "Король Лир"; красно-черная графика доминирует и в оформлении афиши к спектаклю "Доктор Живаго" по роману Бориса Пастернака.

Театр "ОКОЛО дома Станиславского", созданный в 1987 году режиссером Юрием Погребничко и художником Юрием Кононенко, покажет гостям ярмарки две афиши Юрия Кононенко к спектаклю "Русская тоска" (премьера 1994г.) с его фирменными "ликами": ангелом и девочкой; афишу персональной выставки Юрия Кононенко в Центральном доме актера ВТО (1988 г.) с репродукцией офорта "На тропе" и две афиши художника Андрея Рыбакова к спектаклю "Три сестры", напечатанные к первым европейским гастролям театра в 1991 году.



В первой трети ХХ века одновременно с небывалым ростом советской киноиндустрии образовался новый художественный жанр киноплаката. Свобода перевода кинематографического сюжета в единый графический образ, применение принципов коллажа и конструктивизма, создание новых броских шрифтов – все это сделало киноплакат пространством художественного эксперимента и вывело авангардное искусство на улицы советских городов.

Представленные в экспозиции плакаты 1920-х гг. из коллекции Александра Добровинского являются не только сохранившимися свидетельствами отечественной культуры, но и ценными артефактами русского авангарда.

Александр Добровинский – известный адвокат, публицист, коллекционер произведений искусства и предметов старины. На сегодняшний день его коллекция российских и советских плакатов первой трети ХХ века насчитывает более полутысячи уникальных листов, среди которых классические образцы коммерческой рекламы и одни из первых советских киноафиш, ставших пространством радикальных художественных экспериментов.



Экспозиция "Дизайн" организована под руководством куратора Арсения Мещерякова, руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ, арт-директора, основателя дизайн-бюро Agey Tomesh и "Книги WAM"

Современный мир тотально визуален. Тем важнее для современного дизайнера и арт-директора одинаково качественно работать не только с формой, но и с контентом. Образовательный процесс в Школе дизайна НИУ ВШЭ выстроен на принципах проектного подхода, который прежде всего предполагает комплексную работу над содержательной концепцией, структурой и дизайном.

Стенд "Дизайн" визуализирует студенческое портфолио Школы дизайна – это диджитал-платформа, которая не только показывает профессиональный уровень и стилистику каждого студента, но и объединяет в одном онлайн-пространстве потенциальных партнеров, заказчиков, работодателей и молодых дизайнеров.



Из истории обложки музыкальных альбомов

Творчество группы The Beatles во многом изменило понимание и восприятие музыки слушателем. Она стала полноценным медиумом искусства и наравне с живописью, фотографией, видео, инсталляцией и перформансом оказалась ярким выражением художника. Появление группы The Velvet Underground в 1964 году и последующий выпуск ее одноименного альбома совместно с певицей Nico в 1967 году окончательно сблизило музыканта и художника, где идея и форма слились в единое произведение.

Экспозиция предлагает посмотреть на изобразительную часть музыкальных альбомов, а именно – на обложки, которые различные художники создали для музыкальных групп. Среди них Энди Уорхол, Кит Харинг, Мишель Баския, фотограф Жан-Батист Мондино и другие.

Экспонаты из частного собрания Стаса Тимофеева. Куратор – Иван Флоренский.



* * *



Павильон "Искусство" – масштабный специальный проект, объединяющий торговое и лекционное пространства, – станет одной из ключевых площадок ярмарки non/fictioNвесна.

Организатором торгового пространства павильона "Искусство" выступит крупнейшая федеральная книжная сеть "Читай-город". Здесь будут собраны топовые книги разных направлений, научные и научно-популярные издания, посвященные различным жанрам и эпохам классического и современного искусства.

Читай-город. Концепция "Семь чувств"

Книга как объект искусства

Искусство неотделимо от чувств. Писатели, поэты, художники, музыканты, архитекторы в своих произведениях передают то, что пережили, на своем особенном языке.

За основу концепции "Семь чувств" были взяты каналы восприятия действительности – зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, чувство равновесия и… необъяснимое седьмое чувство. Вместо классического разделения по жанрам, "Читай-город" предлагает взглянуть на книги сквозь призму того или иного чувства.

Главная миссия павильона "Читай-город" – обратить внимание аудитории на книгу как на объект искусства, сделать акцент на ценности каждого жанра литературы.



В специально оборудованной лаунж-зоне павильона "Искусство" гости ярмарки смогут с комфортом посмотреть сюжеты преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ об истории дизайна и современного искусства.

Вниманию посетителей будут предложены видеоролики, в которых рассказывается о развитии графического и промышленного дизайна, их взаимном влиянии и связи с более широким культурным контекстом XX и XXI веков:

• Советский авангардный дизайн 1920-х гг.

• Школа Баухауз и модернистский дизайн в Европе в конце 1920-х - 1930-е гг.

• Современный дизайн в Европе и США

• Современный отечественный дизайн

Также в лаунж-зоне павильона "Искусство" гости смогут познакомиться с художественными течениями, изменившими представление о роли художника в современном мире. Мы поговорим о главных событиях в искусстве ХХ века и особой интеллектуальной среде, в которой сформировались основы современного культурного процесса:

• Неодада. "Флуксус", Ситуационистский интернационал. Искусство действия. Хэппенинг, боди-арт, перформанс

• Видеоарт, технологическое искусство. Science art

• Неопоп-арт. Постмодернизм

• Искусство рубежа XX-XXI веков. Социальное искусство. "Архив лихорадка"

Эти видеолекции станут отправной точкой для путешествия зрителей в пространстве современной культуры.



Аналогичный по своей структуре спецпроект – павильон "Наука" – был впервые представлен на ярмарке в декабре минувшего года и вызвал живейший интерес посетителей.



* * *



Линия Искусств продолжится выставкой книжных обложек издательства Ad Marginem и А+А и разделом Science Art, сформированным из экспозиций галереи "Краснохолмская" и МГУ им. М.В. Ломоносова.



"12 месяцев" - выставка лучших обложек Ad Marginem и А+А 2022 года

Издательство подходит к своему каталогу как к витрине современного российского дизайна, территории эксперимента и хору многих голосов. С каждым годом Ad Marginem все больше работает с молодыми дизайнерами и иллюстраторами, многие из их работ вошли в редакционную подборку наравне с работами художников, создающих образ издательства на протяжении последних лет. На выставке представлены обложки Анны Суховой, Василия Кондрашева, Екатерины Лупановой, Кати Гущиной, Кирилла Благодатских и Анны Наумовой, Кирилла Горбунова, Степана Липатова, Тани Борисовой и студии ABCdesign.



Галерея "Краснохолмская" представляет на non/fictioNвесна выставку "Пространство сообщения. От знака до ощущения" (куратор – Елена Деми-дова). Это размышление художников о феномене коммуникации, о развитии средств передачи сообщения: от поэтического текста, будничной и даже технической информации до сложных невербальных и мультисенсорных высказываний. Выставка включает в себя следующие работы:



"Форма волны" Анастасия Гросс

Видеоинсталляция, 2023

Проект создан в рамках аrt&science проекта "Сколтех–Ходынка" на основе работы с нейроинтерфейсами. Проект реализован под научным руководством Максима Шараева и при участии сотрудников Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха.

Художница рассуждает о роли человека и "машины". Вместе с экспериментаторами было проведено исследование, как мозг переживает три разных эмоциональных состояния.



"Я-Другой" София Баринова-Осбанова

Видеоинсталляция, синтезированные de novo слезы рептилий, птиц и млекопитающих, 2021

Работа создана в лаборатории ИТМО.

Проект обращается к нашим отношениям с животными, в которых мы зачастую видим отражение собственных переживаний. Коммуникативный барьер - отсутствие общего языка - способствует тому, что мы воспринимаем опыт животного через свой личный опыт, сводя его психическую жизнь к набору человеческих эмоций.



ПОС (поэтическая обратная связь) Елена Деми-дова и Дмитрий Сошников

Поэтический генератор-коммуникатор, 2023

Данные собираются в реальном времени с помощью системы распознавания мимики на базе нейросети, а также с использованием анализа физической активности человека методом оптического потока. ПОС воссоздает поэтический профиль состояния человека и транслирует его через визуальное и звуковое поле обратно зрителю, замыкая поэтическую обратную связь.



МГУ им. М.В. Ломоносова организует проект CRYSTAL / the mental body of menthol /.

В основе проекта лежит взаимодействие, контакт человеческого тела, его сознания и органического вещества – ментола. В ходе перформанса человек помещается в стеклянный аквариум, наполняемый парами вещества, которые постепенно образуют на его теле белые поликристаллы – дендриты. В течение шестидесяти минут он вступает в непосредственный тонкий, квантовый контакт с веществом, переживая разные стадии кристаллизации телесно и сознательно. Вещество вызывает холодящий эффект, перформеру необходимо научиться существовать в такой среде. Некоторые практики работы с вниманием внутри тела помогают переносить наиболее трудные этапы пребывания в аквариуме.

Проект раскрывает тему гибридности тела, сознания человека и природного вещества, исследует тему новых чувств и нового телесного опыта. Представлен видео арт перформанса.

Проект создан при поддержке культурного центра Muffatwerk (Мюнхен)



Авторы: Юлия Боровая и Эдуард Рахманов (SAVE lab).

Проект создан совместно с перформерами: Алина Вахитова, Полина Копылова.

Режиссер видео: Дарья Шишкина.



Юлия Боровая - художник, куратор, исследователь в области art & science и новых форм искусства. Участник российских и европейских выставок. Эдуард Рахманов – ученый, кандидат химических наук МГУ. Совместно они создали Art & Science лабораторию SAVE, площадку для совместной работы художников и ученых. Пространство, где располагается лаборатория, в прошлом было бомбоубежищем химического факультета МГУ, отсюда и название проекта - SAVE. SAVE - это art & science лаборатория, которая исследует химические и физические знания в контексте художественного осмысления; пространство для работы в области живого, цифрового, технологического. Проекты лаборатории экспонируются в России и в мире.



* * *



В число нововведений весенней ярмарки войдет "Бук-сток" – специальная площадка для книжной распродажи. Ее предназначение – представить в одном месте не только книжные новинки, но и те книги, о которых все уже немного забыли, но которые тем не менее любят и ценят. На четыре дня эта площадка превратится в некий книжный развал, где посетители выставки смогут найти интересные издания по очень привлекательным ценам. На площадке будут представлены книги 18 издательств.



* * *



Детская программа "Территория Познания"

Как и много лет подряд, на non/fictioNвесна будет выделено отдельное пространство для представителей детского книгоиздания, где будут располагаться стенды детских издательств и дискуссионные площадки.

Детская программа ярмарки будет проходить на трех площадках – "Территория познания", "Книжки на подушках" и "Мастер-классы". В рамках программы запланировано множество самых разных событий для детей и родителей: презентации ярких детских книжных новинок, встречи с лучшими российскими и зарубежными авторами и книжными иллюстраторами, различные творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты, выставки иллюстраций и т.д. Здесь есть место всему – от обучения в игровой форме для самых маленьких до серьезного и вдумчивого обсуждения актуальных проблем с детьми старшего возраста и подростками.

Рядом с детскими площадками гости ярмарки смогут увидеть топ-лист "ОСОБОЕ ДЕТСТВО", представленный Советом по детской книге России. В этой коллекции собраны книги для детей и подростков, в которых герои – люди, животные и иные существа с разными ограничениями по здоровью. Книги об их жизни в семье и социуме, о нашем общем мире – особом и обычном.



"Комиксы" – экспозиция и программа

Комиксы – один из самых быстрорастущих сегментов книжного рынка в России. Сегодня в стране существует несколько десятков издательств, специализирующихся на этом виде полиграфической продукции, в каждом крупном городе работают специализированные магазины комиксов, а в универсальных книжных теперь есть целые отделы, в которых представлены все направления этого искусства: супергероика, манга, графические романы на серьезные темы и произведения российских авторов.

Раздел "Комиксы" впервые появился на ярмарке в 2019-м году и с тех пор стал неотъемлемой частью проекта. И предстоящая non/fictioNвесна не станет исключением – для посетителей вновь будут открыты стенды издательств, специализирующихся на выпуске комиксов, а в воскресенье, 9-го апреля, на площадке "Литературное кафе" состоится уже ставший традиционным День Комиксов, на котором посетителей ожидают презентации новых графических романов и творческие встречи с их авторами.



Книжная премия выставки АРХ МОСКВА

В 2022 году международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА учредила новый конкурс, первый в своей истории – "Книжная премия выставки АРХ МОСКВА". В фокусе внимания премии – книги и журналы по архитектуре, дизайну и урбанистике на русском языке.

Конкурс проходит в несколько этапов по пяти номинациям (лучшая книга об архитектуре и архитекторах; лучший альбом об архитектуре и архитекторах; лучшее учебное пособие по архитектуре; лучший журнал об архитектуре и архитекторах; лучшая серия статей об архитектуре и архитекторах) и задействует несколько площадок:

• 1 этап: объявление конкурса состоялось 8-го июня на выставке АРХ МОСКВА 2022;

• 2 этап: на ярмарке non/fictio№24 в декабре прошлого года состоялась презентация лонг-листа премии и была проведена работа экспертного совета по отбору шорт-листа;

• 3 этап: гости ярмарки non/fictioNвесна смогут увидеть шорт-лист премии, а эксперты отберут лучшие издания;

• 4 этап: объявление победителей премии – выставка АРХ МОСКВА 2023 (7 – 10 июня 2023 г.).



Антикварная книга и букинистика

Этот постоянный раздел non/fictio№ является преемником Книжной Антикварной ярмарки, которая впервые состоялась еще в 2005 году. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. На non/fictio№ одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.



Vinyl Club – ярмарка виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров

В этом году Гостиный Двор вновь встретит не только поклонников качественной литературы, но и любителей музыки, собирающих редкие музыкальные документы эпохи, многие из которых являются уникальными. Коллекционирование и обмен виниловыми носителями по праву можно считать одной из форм культурной коммуникации. Формат объединения литературной и музыкальной составляющей в рамках единого мероприятия за многие годы оказался крайне востребованным у внушительного количества посетителей. Уникальные и редкие издания, представленные малыми и независимыми книжными издательствами, с одной стороны, и коллекционерами винила – с другой, в итоге прекрасно дополняют друг друга на полках меломанов и любителей литературы.

Помимо собственно винила, на ярмарке также будут представлены коллекционные издания на CD, DVD, книги, винтажная и современная аппаратура, аксессуары и другая тематическая атрибутика.



* * *



Благотворительная акция по сбору книг

Международная ассоциация благотворительных фондов "МАМА" продолжает международную гуманитарную акцию помощи Донбассу, в которой участвуют многие благотворительные фонды регионов России и стран СНГ.

С 6 по 9 апреля 2023 года международная ассоциация благотворительных фондов "МАМА" совместно с оргкомитетом ярмарки non/fictioNвесна организует в Гостином Дворе акцию по сбору книг для библиотек и учебных заведений региона.

Для сдачи книг в помощь Донбассу нужно обратиться на информационную стойку организаторов в Атриуме Гостиного Двора, при входе на основную экспозицию.



* * *



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

Билеты на ярмарку non/fictioNвесна продаются ОНЛАЙН НА САЙТЕ ЯРМАРКИ. К услугам посетителей:

• БИЛЕТ Х4 - на четыре прохода на ярмарку. Его можно использовать либо как абонемент для одного посетителя, планирующего посещать non/fictioNвесна ежедневно, либо как оптимальный вариант для похода на ярмарку всей семьей или дружеской компанией численностью до четырех человек;

• ОБЫЧНЫЙ БИЛЕТ на один проход на ярмарку;

• ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ на ярмарку (перед покупкой следует изучить список тех, кто имеет право на льготный билет либо право бесплатного прохода на ярмарку).



На ярмарке будет работать курьерская служба "ММС", организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю (по всей Москве и по Московской области в радиусе до 30 км). Для заказа услуг курьерской службы "ММС" нужно будет обратиться на информационную стойку в Атриуме Гостиного Двора.



* * *



Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN весна

6 – 9 апреля 2023 г.

Комплекс "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4)

https://moscowbookfair.ru/



Аккредитация СМИ – на сайте ярмарки



Часы работы ярмарки:

6 апреля (чт): 11.00 – 21.00

7 апреля (пт): 11.00 – 21.00

8 апреля (сб): 11.00 – 21.00

9 апреля (вс): 11.00 – 20.00



Организатор:

ООО "ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300, тел.: +7 (495) 369-47-00

nf@expopark.ru

https://moscowbookfair.ru/



Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел.: +7 (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680544020





Новости Казахстана

- Телеграммы поздравления на имя Главы государства по случаю праздника Наурыз

- Спикер Сената встретился с послом Израиля

- Совет ЕЭК единогласно поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан

- В Казахстане будут построены 12 реабилитационных центров

- Зачем современному Казахстану нужен Гоголь?

- Кадровые перестановки

- Сенаторы работают над повышением эффективности системы налоговых льгот

- Проигрыш в социальную рулетку

- МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энергетической инфраструктуры

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 марта 2023 года