Министром энергетики Казахстана стал пересаженный из "Самрука" Алмасадам Саткалиев

12:22 04.04.2023

Сегодня Президент К.Токаев подписал указ



САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович

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[31.10.1970 - ..]

Род. в г. Алма-Ата. Казах



В 1992 году закончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности "Механик, математик-прикладник". Кандидат экономических наук.



С 1992 по 1997 год – директор ТОО "ТаССат".

С 1997 года менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 1997 года менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

2001-2003 годы – финансовый директор, вице-президент по экономике АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC". С 2003 года – первый вице-президент "KEGOC".

2006-2007 годы – директор-руководитель группы по АО "КЕGOC", директор по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". P]

2007 - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

В 2 cент. 2007 - окт. 2008 - президент национальной компании Казахстана по управлению электросетями АО "KEGOC"

+ с мая 2008 - председатель совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА).

С окт. 2008 - дек. 2009 - первый Вице–президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC".

С дек. 2009 - 30 мая 2011 - вновь президент национальной компании Казахстана по управлению электросетями АО "KEGOC".

С 30 мая 2011 - вице-президент АО ФНБ "Самрук-Казына".

С 24 янв. 2012 - май 2018 - Председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 3 июля 2018 - 11.2018 - зам. председателя ОЮЛ KAZENERGY



Член совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".



Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (с 24.09.2018);



Исполняющий обязанности (с 20.03.2021),

с 29 марта 2021 - апр. 2023 - пред. правления АО "Самрук- Казына"



с 4 апр. 2023 - министр энергетики РК



награды: ордена: "Құрмет" (2008), "Парасат";

Медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Астананың 10 жылдығы" (2008), "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл", "10 лет Ассоциации KAZENERGY";

Благодарность Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., Благодарственное письмо Премьер-министра Республики Казахстан Масимова К.К.;

Звания: "Заслуженный энергетик СНГ", "Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы"



Жена: Саткалиева Марфуга Оразалиевна (19.06.1970)

Дети: Майданов Асет Алмасадамович (06.09.1994), Майданов Асхат Алмасадамович (09.11.2002), Майданова Анадэль Алмасадамовна (11.02.2005),

Майданов Асат Алмасадамович (19.05.2007), Майданов Аслан Алмасадамович (22.03.2013)