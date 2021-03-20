 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 04.04.2023
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12:22  Министром энергетики Казахстана стал пересаженный из "Самрука" Алмасадам Саткалиев
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Понедельник, 03.04.2023
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Министром энергетики Казахстана стал пересаженный из "Самрука" Алмасадам Саткалиев
12:22 04.04.2023

Сегодня Президент К.Токаев подписал указ

САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович
/ /
[31.10.1970 - ..]
Род. в г. Алма-Ата. Казах

В 1992 году закончил Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби по специальности "Механик, математик-прикладник". Кандидат экономических наук.

С 1992 по 1997 год – директор ТОО "ТаССат".
С 1997 года менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".
С 1997 года менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".
2001-2003 годы – финансовый директор, вице-президент по экономике АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC". С 2003 года – первый вице-президент "KEGOC".
2006-2007 годы – директор-руководитель группы по АО "КЕGOC", директор по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". P]
2007 - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
В 2 cент. 2007 - окт. 2008 - президент национальной компании Казахстана по управлению электросетями АО "KEGOC"
+ с мая 2008 - председатель совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА).
С окт. 2008 - дек. 2009 - первый Вице–президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC".
С дек. 2009 - 30 мая 2011 - вновь президент национальной компании Казахстана по управлению электросетями АО "KEGOC".
С 30 мая 2011 - вице-президент АО ФНБ "Самрук-Казына".
С 24 янв. 2012 - май 2018 - Председатель правления АО "Самрук-Энерго".
С 3 июля 2018 - 11.2018 - зам. председателя ОЮЛ KAZENERGY

Член совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (с 24.09.2018);

Исполняющий обязанности (с 20.03.2021),
с 29 марта 2021 - апр. 2023 - пред. правления АО "Самрук- Казына"

с 4 апр. 2023 - министр энергетики РК

награды: ордена: "Құрмет" (2008), "Парасат";
Медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Астананың 10 жылдығы" (2008), "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл", "10 лет Ассоциации KAZENERGY";
Благодарность Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., Благодарственное письмо Премьер-министра Республики Казахстан Масимова К.К.;
Звания: "Заслуженный энергетик СНГ", "Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы"

Жена: Саткалиева Марфуга Оразалиевна (19.06.1970)
Дети: Майданов Асет Алмасадамович (06.09.1994), Майданов Асхат Алмасадамович (09.11.2002), Майданова Анадэль Алмасадамовна (11.02.2005),
Майданов Асат Алмасадамович (19.05.2007), Майданов Аслан Алмасадамович (22.03.2013)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680600120


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