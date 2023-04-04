Трамп арестован в Нью-Йорке!

20:42 04.04.2023 В последние минуты СМИ США сообщают об аресте Трампа. Тон - истерично-радостный. Подробностей пока нет.



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Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой

Впервые в истории США бывший глава государства станет фигурантом уголовного дела

Ксения Логинова

4.04.23



ДОНАЛЬД ТРАМП УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА США

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4 апреля бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения по 33 пунктам "по делу порноактрисы Сторми Дэниелс". Следователи считают, что он заплатил женщине $130 тыс. за молчание об их романе. Трамп стал первым экс-главой американского государства, против которого выдвинули уголовные обвинения. Он должен явиться в суд для дачи показаний. Ранее экс-президент выставил свою кандидатуру на выборы 2024 года. Однако его возможное участие теперь под вопросом. Подробности - в материале "Известий".



Охота на Трампа

"Демократы лгали, обманывали и воровали, поскольку были одержимыми заполучить Трампа, но теперь они совершили немыслимое", - заявил 45-й президент США. По словам Дональда Трампа, обвинения хотят предъявить "невиновному".



Экс-лидер заметил, что с потенциальным уголовным преследованием сталкивался и раньше, однако прежде официальных обвинений против него не выдвигали. Он стал первым бывшим президентом - фигурантом уголовного дела.



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Бывший президент США Дональд Трамп прибывает в Башню Трампа после того, как большое жюри Манхэттена предъявило ему обвинение после расследования дела о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, в Нью-Йорке

Дональд Трамп прибывает в Башню Трампа после того, как большое жюри присяжных предъявило ему обвинение, Нью-Йорк, 3 апреля 2023 года



Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений в связи с выплатами порнозвезде Сторми Дэниелс он назвал "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории". В конце 2022 года он подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года.



Помимо этого, Трамп пригрозил, что "эта охота на ведьм обернется" в первую очередь против нынешнего президента США Джозефа Байдена.



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Хвастался своими успехами

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к выплате $130 тыс. порнозвезде Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. Расследование длилось последние пять лет.



О романе с Дональдом Трампом актриса рассказала в своей книге "Полное откровение", которая вышла в свет в 2018 году. СМИ тогда смаковали пикантные подробности, которыми она делилась в публикации. В частности, она рассказала, что он был далеко не лучшим ее любовником, к тому же целовался так себе.



Из этой книги весь мир узнал, что первое свидание актрисы и будущего президента США состоялось в роскошном пентхаусе на одном из популярных американских курортов. По словам Дэниелс, хозяин апартаментов встретил ее в тапочках и шелковой пижаме, а потом долго "пускал пыль в глаза, хвастаясь, чего ему удалось добиться в жизни".



Сторми Дэниелс

Сторми Дэниелс



Фото: Global Look Press/dpa/Ralf Hirschberger

По словам Дэниелс, Трамп, который в то время вел реалити-шоу "Кандидат", пригласил ее на встречу, обещая сделать участницей телепроекта. Отношения между ними продлились не более полугода.



Через несколько лет после завершения романа к актрисе подошел незнакомый мужчина на парковке и предупредил, чтобы она никому не рассказывала об интрижке с Трампом. В 2016 году с ней встретился его адвокат Майкл Коуэн, который, по словам порнозвезды, дал ей $130 тыс. Эти деньги Дэниелс потратила на прицеп для перевозки лошадей.



Разбирательство началось после того, как экс-адвокат бывшего президента Майкл Коэн рассказал, что во время предвыборной кампании 2016 года передал Дэниелс деньги в обмен за молчание об их романе с женатым Трампом в 2006 году.



Поводом для расследования стало то, что принадлежащая Трампу компания обозначила эту сумму как оплату юридических услуг. Следователи считают, что это подделка финансовых документов.



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Неожиданное решение

4 апреля обнародуют обвинительный акт. По сведениям портала Yahoo News, бывшему президенту намерены предъявить 33 уголовных обвинения. При этом речь идет о самом низком уровне преступлений, согласно Уголовному кодексу штата Нью-Йорк.



Как правило, в таких случаях речи не идет о лишении свободы. Однако если целью подлога было что-то скрыть или совершить другое преступление, то тогда обвиняемому может грозить до четырех лет тюрьмы. По сведениям источника Yahoo News, тем, кто впервые совершил преступление, обычно удается даже в этом случае избежать тюремного срока.



Журналисты ожидают Дональда Трампа после заседания большого жюри у Башни Трампа

Журналисты ожидают Дональда Трампа у Башни Трампа после заседания большого жюри



Фото:REUTERS/Carlos Barria

Бывший президент отрицает связь с порноактрисой, однако признает, что передавал деньги своему адвокату на основании частного договора.



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Решение жюри было неожиданным для Трампа и его окружения. Как заявлял сам бывший американский лидер, по его ощущениям, прокуратура отказалась от этой затеи из-за ее бесперспективности. Но он ошибся.



Адвокаты бывшего главы государства называют обвинение "самой низкой точкой в истории уголовного правосудия США" и "попыткой нажиться на бренде Трампа". По словам защитника экс-лидера Джо Такопины, дело представляет собой опасный прецедент политического преследования. По его мнению, дело в отношении политика никогда не возбудили бы, если бы он не объявил о своем намерении вновь побороться за пост президента США.



Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти раскритиковал решение, а также отметил, что прокурор "превратил священное американское правосудие в оружие против Трампа".



А потенциальный конкурент Трампа в борьбе за президентскую номинацию, губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что штат, где находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, "не будет помогать в запросе об экстрадиции", поскольку обстоятельства этого дела "довольно сомнительные".



Сторонники Дональда Трампа наблюдают за его кортежем после того, как большое жюри Манхэттена предъявило ему обвинение

Сторонники Дональда Трампа наблюдают за его кортежем после того, как большое жюри Манхэттена предъявило ему обвинение



Фото: REUTERS/Marco Bello

Ожидается, что Трамп появится в нью-йоркском суде 4 апреля. Он уже призвал своих сторонников выйти на акции протеста, если ему все же предъявят уголовные обвинения.



Помимо этого, он заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей для проверки деятельности прокуратуры Манхэттена. Одним из главных обещаний в кампании нового прокурора Элвина Брэгга стала борьба с Дональдом Трампом. Теперь ему собираются поставить в вину попытку вмешаться в избирательную кампанию и помочь Джозефу Байдену.



А пока этот скандал, по мнению адвоката Трампа Джо Такопины, только на руку бывшему президенту, поскольку может добавить ему еще больше популярности.



"Вы знаете, с Дональдом Трампом все проходит по-другому. В случае с большинством людей, когда те подвергаются уголовному преследованию или обвинениям, их кампания заканчивается. Они исчезают. Их карьеры закончены, однако Дональд Трамп каким-то образом становится сильнее. Он всегда говорил, что власти используют систему правосудия в качестве оружия, чтобы навредить политическим оппонентам. И вот это тому пример", - пояснил он "РИА Новостям".



Трамп обречен

Впрочем, профессор права Университета Пейс и бывший прокурор Управления по борьбе с коррупцией штата Нью-Йорк Беннетт Гершман придерживается другой точки зрения.



"Я думаю, они [и сам Трамп, и его организация] обречены. Кто захочет иметь с ними дело?" - полагает эксперт. По мнению политолога, подобные обвинения могут "запятнать честь компании".



трампФото: REUTERS/Jeenah Moon

"Его корпорация уже стала токсичной. То, что ее глава находится под следствием, не улучшает ее имидж. Они и так приняли на себя большой удар, существуют проблемы, но теперь Трамп лишь усугубляет ситуацию", - полагает он.



Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что главная цель этого расследования - убрать Трампа из американской политики.



- Причем не только из предстоящей избирательной кампании, а вообще. Он ведь даже выгоден демократам, поскольку отпугивает колеблющихся избирателей. Они бы с большим удовольствием проголосовали за Десантиса, который представляет угрозу для демократов. Трамп ломает традиции американской политики. Он считает: зачем тратить деньги на поддержку Европы, на присутствие Америки в разных частях света, когда их можно израсходовать на потребности американских налогоплательщиков, например помочь фермерам из Айовы, - отметил специалист.



По словам политолога, для Трампа союзники США за границей - обуза.



- Трамп в этом смысле - преемник американской политики изоляционизма. К тому же он не испытывает никакого уважения ни к американским институтам, ни к своим предшественникам. Он обращается напрямую к американцам в обход медиа и других институтов. Он сдвигает Республиканскую партию в сторону внесистемности, большего радикализма, антиглобализма, изоляционизма, антиэлитности, протеста, - пояснил эксперт.



Такая стратегия отталкивает колеблющихся избирателей, поэтому задача политиков сейчас - попробовать остановить этот сдвиг Республиканской партии.



- Скорее всего, кампания против Трампа будет продолжена. Демократы явно хотят видеть его за решеткой, потому что он подрывает политическую систему, равновесие между демократами и республиканцами, подрывает консенсус. Республиканцы ему сочувствуют, иначе их не поймут избиратели. Если политик-республиканец начинает сомневаться в Трампе, то активисты могут его прокатить на очередных праймериз. Партия лучше выдвинет какого-нибудь непроходного кандидата, чем изменника. А раз предателем быть никто не хочет, то все сочувствуют Трампу, - считает Макаркин.



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Несмотря на поддержку со стороны Десантиса в адрес бывшего президента, сам Трамп продолжает критиковать губернатора Флориды.



- Просто экс-лидер понимает, что Десантис играет в свою игру, у него свои интересы, ему надо привлечь на свою сторону максимум сторонников Трампа. В случае если экс-президент будет изгнан из политики, демократы и республиканцы продолжат дальше конкурировать, хотя не как раньше. Ведь трампизм никуда не уйдет. Видимо, прокурору было легче всего собрать какие-то доказательства против Трампа по этому уголовному делу. Но против Трампа есть и другие дела, по которым могут быть предъявлены очередные обвинения, - подытожил эксперт в беседе с "Известиями".



https://iz.ru/1493243/kseniia-loginova/styd-i-tramp-eks-prezidentu-prediaviat-obvineniia-za-sviaz-s-pornoaktrisoi См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680630120





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