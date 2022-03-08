Антикорруп Казахстана возглавил молодой и амбициозный "северянин" Асхат Жумагали

10:21 05.04.2023

Сегодня указом Президента К.Токаев назначен новый начальник Антикоррупционной службы Казахстана. Им стал:



ЖУМАГАЛИ Асхат Жумагалиулы

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[19.08.1979 - ..]

родился 19 августа 1979 года в Костанайской области.



Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2000 г.) с отличием.



В 2001-2010 годах занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник генерального прокурора РК;



2012-2014 годы – советник председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);



2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора РК;



2016-2018 годы – заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК;



2018-2019 годы – заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;



Январь-июль 2019 года – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;



с 07.2019 - 2021 - Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции РК по гор. Шымкент



В 2021 - 03.2022 - руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области.



с 8.03.2022 - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы),



с 5 апр. 2023 - председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы),