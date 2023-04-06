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|Престарелый Иван Волынкин - новый посол России в Туркмении
11:49 07.04.2023
Указом В.В.Путина от 6 апреля новым послом России в Ашхабаде назначен
Ива́н Кири́ллович Волы́нкин (род. 11 марта 1959) - российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2019).
Окончил МГИМО МИД СССР (1981). На дипломатической работе с 1981 года.
1981-1987 гг. - сотрудник посольства СССР в Югославии.
1991-1996 гг. - сотрудник посольства России в Югославии.
1999-2002 гг. - сотрудник генерального консульства России в Сан-Франциско (США).
2003 г. - сотрудник посольства России в Сербии и Черногории.
2005-2008 гг. - советник-посланник посольства России в Грузии.
Август - ноябрь 2008 г. - советник-посланник посольства России в Македонии.
2009-2013 гг. - помощник министра иностранных дел России С. В. Лаврова, заместитель директора Генерального секретариата (департамента) МИД России.
С 21 марта 2013 по 6 апреля 2018 года - чрезвычайный и полномочный посол России в Армении. Верительные грамоты вручил 25 мая 2013 года.
С 6 апреля 2023 года - чрезвычайный и полномочный посол России в Туркменистане.
Дипломатический ранг
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (24 октября 2007).
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (4 июня 2014).
Чрезвычайный и полномочный посол (1 октября 2019)
Семья
Женат, имеет взрослых сына и дочь.
Награды
Орден Дружбы (10 сентября 2017) - за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
Орден Дружбы (Армения, 3 апреля 2018).