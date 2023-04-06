Престарелый Иван Волынкин - новый посол России в Туркмении

11:49 07.04.2023

Указом В.В.Путина от 6 апреля новым послом России в Ашхабаде назначен



Ива́н Кири́ллович Волы́нкин (род. 11 марта 1959) - российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2019).



Окончил МГИМО МИД СССР (1981). На дипломатической работе с 1981 года.



1981-1987 гг. - сотрудник посольства СССР в Югославии.

1991-1996 гг. - сотрудник посольства России в Югославии.

1999-2002 гг. - сотрудник генерального консульства России в Сан-Франциско (США).

2003 г. - сотрудник посольства России в Сербии и Черногории.

2005-2008 гг. - советник-посланник посольства России в Грузии.

Август - ноябрь 2008 г. - советник-посланник посольства России в Македонии.

2009-2013 гг. - помощник министра иностранных дел России С. В. Лаврова, заместитель директора Генерального секретариата (департамента) МИД России.

С 21 марта 2013 по 6 апреля 2018 года - чрезвычайный и полномочный посол России в Армении. Верительные грамоты вручил 25 мая 2013 года.

С 6 апреля 2023 года - чрезвычайный и полномочный посол России в Туркменистане.



Дипломатический ранг

Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (24 октября 2007).

Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (4 июня 2014).

Чрезвычайный и полномочный посол (1 октября 2019)

Семья



Женат, имеет взрослых сына и дочь.



Награды

Орден Дружбы (10 сентября 2017) - за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Орден Дружбы (Армения, 3 апреля 2018).