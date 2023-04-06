"Кыргызтранснефтегаз" возглавил Суйунтбек Аликеев - ранее с позором уволенный с госслужбы за незаконную выдачу лицензий на недра

08:19 08.04.2023

Главой компании "Кыргызтранснефтегаз" стал Суйунтбек Аликеев.

Бывший директор Алишер Бейшеналиев решением Государственного агентства по управлению государственным имуществом назначен заместителем главы "Кыргызтранснефтегаза". Он возглавил компанию в августе 2022 года, сразу после ее создания.



Суйунтбек Аликеев был экспертом отдела принятия решений администрации президента и кабмина.



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АЛИКЕЕВ Суйунтбек Сакыевич

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кыргыз



В 1998 году с отличием окончил Кыргызский горно-металлургический институт имени академика У. Асаналиева по специальности "Горные машины и оборудование" с присвоением квалификации "Горный инженер-электромеханик".

В 2013 году окончил Академию государственного управления при Президенте Кыргызской Республики с присвоением академической степени "Магистр государственного управления".



Трудовая деятельность:



1991 г. - 1993 г. – Токарь IV разряда, экспедитор отдела материально-технического снабжения завода имени В.И. Ленина.

1993 г. - 1998 г. – Студент кафедры "Горная электромеханика" Кыргызского горно-металлургического института имени академика У.Асаналиева. Имеет удостоверение подземного электрослесаря IV разряда.

1998 г. – Преподаватель кафедры "Горная электромеханика" Кыргызского горно-металлургического института им. академика У.Асаналиева.

2001 г. - Старший преподаватель кафедры "Горная электромеханика" Кыргызского горно-металлургического института им. академика У.Асаналиева (избран по конкурсу).

2002 г. - Заместитель заведующего кафедрой "Горная электромеханика" Кыргызского горно-металлургического института им. академика У.Асаналиева.

С июня по сентябрь 2004 г. - Откомандирован в отдел топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

2007 - 2010 г. – Заместитель декана Горно-металлургического факультета Института горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева.

2010 г. - 2012 г.– Начальник отдела обращения с хвостохранилищами Агентства по атомной и радиационной безопасности при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

2012 г. - 2015 г. – Директор Межотраслевого учебного центра при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.

С 2014 г. - 2015 г. - Член Совета директоров ОАО "Кыргызалтын".

2015 г. - 2017 г. – Эксперт сектора недропользования отдела промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

02.2017г. - 08.2017 г. – Заместитель заведующего отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



В авг. 2017 - 5 февр. 2019 - заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

/освобожден от должности на заседании Совбеза с обвинением в бесконтрольной выдаче лицензий на недропользование/



С апр. 2023 - директор компании "Кыргызтранснефтегаз"



Имеет классный чин - Инспектор государственной гражданской службы 3 класса.