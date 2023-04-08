Астана. Матч на первенство мира по шахматам. Рос-шахматист Ян Непомнящий разгромил Лижэня (Китай) во 2-й партии

01:20 11.04.2023

В г. Астана (Казахстан) с 9 по 30 апреля 2023 г. проходит матч на первенство мира по шахматам между Яном Непомнящим (Россия) и Дином Лижэнем (Китай).



Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного счета будет назначен тай-брейк.



В первой партии Ян Непомнящий сыграл вничью белыми с Дин Лижэнем.







2-я партия Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) - 0:1







Счет после двух партий Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5



Призы: 2.000.000 евро.

Победитель - €1.200.000, проигравший - €800.000 - если матч завершится в основное время.

Победитель - €1.100.000, проигравший - €900.000 - если матч завершится на тай-брейке.



Игровые дни: 9-10, 12-13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 26-27, 29-30(тай) апреля

Выходные: 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28 апреля

Время начала игры: 12.00 мск



Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 60 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с 61 хода.

Тай-брейк: 4 партии 25+10, 2 партии 5+3, 2 партии 5+3, 2 партии 5+3, армагеддон 5/4 + 2 секунды с 61 хода.



Софийские правила: шахматисты НЕ могут предлагать друг другу ничью ранее 40 хода черных



Примечание.

Действующему чемпиону Магнусу Карлсену предстояло защищать свой титул с Яном Непомнящим - победителем турнира претендентов 2022 года. Поскольку Карлсен отказался защищать титул, то Непомнящий играет матч с Дин Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.