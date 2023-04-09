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|Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:57 11.04.2023
УзбСМИ сообщают об увольнении хокима города Нурафшан (Ташкентская область) - Музаффара Салиева.
Решение принято в пятницу на сессии кенгаша народных депутатов. Временно исполняющим обязанности назначен первый замхокима.
Более того Kun.uz со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщает, что Салиев может быть привлечен к следствию по делу, связанному с его предыдущей должностью министра жилищно-коммунального обслуживания.
Музаффар Салиев занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства с 5 июля 2017 года по январь 2021 года. Президент уволил его за "недостатки в работе, неоднократные предупреждения, по которым не были сделаны выводы". С 15 января 2021 года он работал хокимом Нурафшана. Еще в 2017 году преобразование этого городишки в 1-й Узбекистанский "умный город" было пафосно объявлено как чуть ли не прорывной проект "Нового Узбекистана"