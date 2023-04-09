 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.04.2023
08:32  Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
07:57  Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:54  Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
06:37  На пути к разделу Украины, - В.Бурт
01:44  Стратегия Холодной войны в XXI веке: яйцеголовые Америки проигрывают ИИ Китая, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:32  Не должно остаться даже клочка земли под названием "Украина", - С.Духанов
01:20  Астана. Матч на первенство мира по шахматам. Рос-шахматист Ян Непомнящий разгромил Лижэня (Китай) во 2-й партии

01:03  Запад провоцирует гражданскую войну в Турции, - Александра Харченко
00:55  Афганское сопротивление превратилось в семейный бизнес, - И.Субботин
00:50  Российские банки столкнулись с проблемой дефицита юаня
00:42  Аркаим: древняя территория будущего, - Максим Калашников
00:35  Брат киргизского президента Б.Жээнбеков приговорен к... штрафу. За финансовые аферы на госслужбе
00:30  На коротком поводке... Спецслужбы США глобально контролируют СМИ, - Игорь Веремеев
00:24  По следам землетрясения в Турции – применяют ли США тектоническое оружие? Ч. 1, - В.Прохватилов
Понедельник, 10.04.2023
19:52  Маршруты казахстанской нефти переориентируют на Азербайджан, - В.Панфилова
18:25  Китай отработал три варианта победы над Тайванем, - С.Адамов
17:16  Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков
15:40  Украинские бесы на тропе религиозной войны, - Платон Беседин
14:55  Самый распиаренный казахский нацпат Мамай получил от суда 6 лет (условно)
14:27  Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Казахстан
14:12  12 интересных фактов об Амир Темуре, - kun.uz
14:01  "Он наш сюси-пуси". Почему мертвого Саддама Хусейна так обожают в Ираке? - Георгий Зотов
13:33  Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек, - "КазПравда"
13:01  Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-532 (видео)
12:55  В Ташкенте прошел впервые разрешенный байкерский парад
12:13  Тирания ВОЗ - дорога к тоталитарному мировому правительству? Ну, уж нет! - Петер Кениг
12:12  Ближний Восток – кузница нового миропорядка, - Javan
12:02  Траектории экономического развития ведущих стран мира за три десятилетия, - В.Катасонов
12:01  Скончался Народный артист Узбекистана актер Мурод Раджабов
11:59  У трети казахстанцев вообще нет сбережений: что это значит, - А.Талапулы
11:56  Рестораны, недвижимость: как отмываются "грязные" деньги в Казахстане, - С.Туник
11:34  В СНГ начался дефицит складов из-за параллельного импорта в Россию
10:58  Замхокима Избасканского района Узбекистана задержан при получении взятки в 5,3 млн сумов
09:53  Фейки и фрики? Что такое "Народный парламент" Казахстана, - Е.Косенко
09:29  AG: в США демократы превратились в радикалов, подталкивающих страну к войне против всех
09:25  Кадровые перестановки в Узбекистане: новые хокимы и "старые" топ-менеджеры, - Иван Арбышев
00:32  Сможет ли Россия примирить Индию и Китай? - СП
00:22  Европейский не-выбор Китая, - Алексей Маслов
00:12  Запад попытается хитростью и обманом заставить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому, - МК
Воскресенье, 09.04.2023
12:42  В Центре исламской цивилизации представили книжную серию о культурном наследии Узбекистана
12:39  Почему СБУ не объявлена террористической и не уничтожается? - Б.Рожин
12:33  Герои "нового" Казастана - волостной управитель Сат Ниязбеков и его борьба против Российской империи
12:29  Зеленскому в Германии выписали премию Карла Великого
11:55  Меджлис Туркменистана нового созыва возглавили Дуньягозель Гулманова (спикер) и Гахрыман Розыев (вице-спикер)
10:45  Хуже русофобии может быть только борьба с ней? Думе реально не хрен делать, - МК
10:31  У главы УПЦ митрополита Онуфрия нашли российский паспорт
09:50  В Иране устанавливают камеры для обнаружения женщин без хиджаба
09:49  МИД Казахстана: мы не позволим использовать страну для обхода санкций против России
08:58  "Великая депрессия 2.0": Пока Америка сохнет, Европа сдохнет, - И.Рыбин
01:53  Джеффри Сакс: Россия завоюет значительную часть Украины
01:48  США оказались во власти людей, страдающих манией величия, - American Thinker
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:57 11.04.2023

УзбСМИ сообщают об увольнении хокима города Нурафшан (Ташкентская область) - Музаффара Салиева.

Решение принято в пятницу на сессии кенгаша народных депутатов. Временно исполняющим обязанности назначен первый замхокима.

Более того Kun.uz со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщает, что Салиев может быть привлечен к следствию по делу, связанному с его предыдущей должностью министра жилищно-коммунального обслуживания.

Музаффар Салиев занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства с 5 июля 2017 года по январь 2021 года. Президент уволил его за "недостатки в работе, неоднократные предупреждения, по которым не были сделаны выводы". С 15 января 2021 года он работал хокимом Нурафшана. Еще в 2017 году преобразование этого городишки в 1-й Узбекистанский "умный город" было пафосно объявлено как чуть ли не прорывной проект "Нового Узбекистана"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681189020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утвержден План основных мероприятий сената на І сессию Парламента Республики Казахстан VIII созыва
- Мажилис рассмотрит поправки к Договору с Кыргызстаном о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам
- Качество жизни в селах улучшат в Казахстане
- О повышении цен на ГСМ
- Трехсменные школы, дефицит кадров и развитие подсобных хозяйств
- Насколько масштабна и разветвлена в Казахстане сеть получателей иностранных грантов? (Часть вторая)
- Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции провели телефонный разговор
- В "Ак жоле" обсудили проблему предпринимателей по маркировке товаров
- Нужна ли Казахстану верхняя палата парламента?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  