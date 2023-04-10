Астрахань, бесплатно. Международная школа "Русский язык в образовательной и медийной коммуникации" (17.04-22.05.23)

12:07 11.04.2023

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО



Уважаемые коллеги!



Приглашаем вас принять участие в Международной школе русского языка "Русский язык в образовательной и медийной коммуникации". Школа проводится Центром международных исследований "Каспий-Евразия" при поддержке Правительства Астраханской области.

В программе примут участие эксперты университетов г.Астрахани и г.Москвы.

Программа Школы будет разделена на два блока, которые пройдут с 17 по 26 апреля 2023 года (для студентов и учителей и преподавателей русского языка как иностранного) и с 20 по 22 мая 2023 г. (для представителей сферы медиа – студентов факультетов журналистики, журналистов, блогеров, специалистов пресс-служб).

Обучение в Школе – бесплатно!!! По итогам школы выдается сертификат.

Приглашаем принять участие в мероприятии. Программа и ссылка на онлайн-подключение будет доступна после подтверждения согласия на участие в мероприятии.



В заявке просим вас указать следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество _

2. E-mail_

3. Телефон_

4. Место учебы/ работы, должность_

5. Даты участия



Информацию об участии просим направлять на вотсап/телеграм тел. +79885981140 либо на электронный адрес: caspian-eurasia@yandex.ru.



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В Астрахани пройдет Международная школа русского языка



2023 год объявлен Годом русского языка в СНГ. В рамках года во всех странах Содружества пройдут мероприятия, направленные на повышение престижа русского как языка межнационального общения.



И это не случайно: русский является официальным языком многих международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ШОС и других интеграционных образований, по состоянию на конец 2022 года русский - второй по популярности язык в интернете. Родители в странах СНГ выбирают для своих детей школы, где обучение проходит на русском языке. Русский язык на просторах СНГ сохраняет свои позиции, продолжает играть важную роль во всех сферах жизни, он незаменим и в области межнационального общения.



Поэтому проект Международная школа русского языка "Русский язык в образовательной и медийной коммуникации" Центра международных исследований "Каспий-Евразия" оказался в числе лучших проектов Астраханской области среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии гражданского общества, в 2022 году.



Целью проекта является распространение информации о современных компетенциях журналистов и учителей русского языка как языка межнационального общения в странах Центральной Азии и Прикаспийского региона, укрепление позиций русского языка на постсоветском пространстве. Развитие и укрепление международного сотрудничества стран Прикаспия и Центральной Азии в гуманитарной, образовательной и информационной сферах – еще один вектор задач проекта.



Центр международных исследований "Каспий-Евразия" уже имеет подобный опыт: успешно проведенные за последние несколько лет онлайн-квест "Учимся понимать Россию – учимся понимать друг друга", две Каспийские медиашколы, Международная онлайн-школа "Русский язык как инструмент межнационального согласия" вызвали интерес не только у участников мероприятий, но и получили положительный отклик на пространстве СНГ.



"В связи с расширением взаимодействия в сфере образования в странах Центрально-Азиатского региона возрастает потребность в обмене методическим опытом среди преподавателей различных учебных заведений, в программу которых включено изучение русского языка как самостоятельной дисциплины с одной стороны, а с другой – когда русский язык является языком преподавания предметных курсов для обучающихся разных возрастов. Об этом свидетельствует увеличение числа студентов Астраханской области из стран Каспийского региона, Центральной Азии и Ближнего востока", - говорят организаторы.



Программа Международной школы русского языка "Русский язык в образовательной и медийной коммуникации" адресована действующим и будущим преподавателям русского языка как иностранного/неродного (студенты старших курсов, магистранты, аспиранты филологических направлений), действующим и будущим журналистам Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и других стран, заинтересованных в развитии русского языка. В ходе обучения слушатели познакомятся с современными методиками и практическими приемами работы в полилингвальной группе обучающихся, а также с современными трендами развития медиа.



Работа школы будет проходить в два этапа: в апреле и мае в течение двух недель будет проведена онлайн-школа в г.Астрахань (Российская Федерация), обучение будет организовано в форме лекций, вебинаров, онлайн-консультаций, онлайн-тестирования. Слушатели получат комплект материалов и выполнят практическое задание, с результатами которого смогут ознакомиться все участники данного направления. По итогам выдается сертификат участника.



По окончании онлайн проекта, углубленное обучение смогут пройти преподаватели, журналисты СМИ и студенты Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Для проведения выездной школы будут привлечены площадки Каспийского университета технологий и инжиниринга им Ш.Есенова (г.Актау, Казахстан) и филиала АГТУ в Ташкентской области Республики Узбекистан. На выездных площадках, кроме собственно образовательного контента для участников школы, планируется провести Круглые столы для обмена мнениями участников проекта и приглашенных экспертов.



Для реализации мероприятий проекта в качестве партнеров привлечена кафедра русского языка Астраханского государственного технического университета. Имея многолетний опыт подготовки иностранных студентов и обучения их русскому языку (в Советском Союзе АГТУ, бывший АстрРыбВТУЗ, являлся одним из немногих вузов на территории РСФСР, на базе которого функционировал подготовительный факультет для иностранных студентов), кафедра разработала и владеет уникальными методиками и разработками преподавания русского языка как иностранного. Спикерами онлайн школы также выступят преподаватели-эксперты других астраханских и московских университетов.



2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения, и конечно, он будет наполнен интересными событиями. Не отстает и Астраханская область – благодаря грантовой поддержке Правительства Астраханской области, углубить свои знания, умения и компетенции смогут начинающие и опытные специалисты в области медиа, будущие и практикующие учителя русского языка СНГ. Но проект открыт также и для других стран, не входящих в Содружество.



Благодаря русскому языку, находим новые контакты, сплачиваем людей, строим мосты взаимопонимания и дружбы между народами.