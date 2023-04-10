Псевдо-правозащитная деятельность Надежды Атаевой, - Ильхом Ибрагимов

18:28 11.04.2023

Еще некоторое время назад значение "правозащитник" имело благородное значение. Так называли тех людей, которые по-настоящему и бескорыстно занимались защитой попранных интересов граждан. Такие люди действовали смело и решительно, не боялись давления со стороны противников и шли до конца в своем стремлении защитить кого-то, кто нуждается в помощи. Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Ауан Сан Су Джи. Вот чьи имена первыми приходят на ум, когда я слышу слово "правозащитник".



Сейчас же, к великому сожалению, "правозащитник" зачастую это обыкновенный проходимец, превративший свою никчемность в личный бизнес. И многие преступники, преступившие закон, но не исправившиеся или волею обстоятельств избежавшие наказания, быстро превращаются в так называемых "правозащитников". Они начинают вопить о своей "правозащитной" деятельности. Хотя они не спасают ни одного человека, не решают ни одну проблему, связанную с нарушением конституционных прав.



К такой группе людей я отношу Надежду Атаеву. В интернете написано, что она "президент Ассоциации "Права человека в Центральной Азии". Что ж, красиво и солидно. Вот только КПД от ее деятельности в качестве "президента" равен нулю. Ради чистоты эксперимента я пару раз обратился в эту ассоциацию и попросил помощи в защите моих гражданских прав. Одно обращение осталось без ответа, на второе я получил равнодушный ответ по телефону, что они не занимаются защитой прав конкретного человека, а лишь "исследуют и анализируют факты нарушения гражданских прав; формируют общественный фон для обсуждения возникшей проблемы и, при необходимости, передают собранные материалы вместе с рекомендациями органам власти для исполнения". То есть, обращение гражданина Атаевой-"президентом" рассматривается, но конкретная помощь не оказывается. И поэтому я остался с красивым ответом на руках и не решенной проблемой дома.



Надежда Атаева, удачно избежавшая узбекского правосудия за свои хищения государственных средств, на западе быстро переквалифицировалась в "правозащитницы" и стала иначе зарабатывать себе на жизнь. Критиковать все, что касается Узбекистана, не признавать ничего позитивного из этой страны – вот ее девиз на сегодняшний день. Иначе зарабатывать не удается, ведь, по сути, она не имеет никакого навыка трудиться. Да и не хочет заниматься этим. Гораздо проще выйти в эфир, облить кого-то помоями, дать пустые советы, как жить дальше, и можно идти в кассу за зарплатой. В то время, когда узбекская власть всеми цивилизованными методами решила нукусский конфликт, а суд применил самые щадящие меры наказания участникам беспорядков, Атаева вновь вышла на авансцену, чтобы внести свою лепту в раздувание конфликта. Она уже заявляла, что в Узбекистане существует дискриминационное отношение к каракалпакскому народу. Она назвала действия силовиков на протестах в Нукусе "расправой". В конце она смачно сделала вывод о неизбежности принятия решения каракалпаками о выходе из состава Узбекистана. И, конечно же, во всех бедах она винит не инициаторов волнений, а власть в Узбекистане.



Атаеву можно понять. Зарубежные грантодатели просто так денег не дают. Надо как-то их заработать. Для справедливой критики Узбекистан повода не дает. Вот и приходится самой создавать образ врага, придумывать ему немыслимые преступления и потом в виде "правозащитной деятельности" обличать его. Атаева не верит в беспристрастное расследование случившегося в Каракалпакстане. Об этом она говорит в интервью "Настоящее время". Но исторические события опровергают ее. По нукусским событиям была создана комиссия с авторитетным составом. Ее поэтапные выводы были признаны международными экспертами как беспристрастные и полные, претензии на государственном уровне никто не выдвигал.



Так что, "правозащитник" Атаева вновь села в лужу. Хотя ей не привыкать к этому состоянию. Ведь она занимается неблагодарным трудом – очернять приличные поступки людей, - а за это именно в лужу и садятся.



Ильхом Ибрагимов