Цирк в джунглях. Как отжимают недвижимость в Душанбе, - З.Абдуллаев

12:16 12.04.2023 Последний бастион



Вместо предисловия была целая страница текста, где автор объяснял что было в лихие 90-е, как шла "прихватизация", как выживали "красные директора", как перекраивалась "советская хозяйственная материя". Но я все удалил, потому что все итак это знают и всем это уже не интересно. Так что лучше сразу к делу.



Те, о ком я сейчас расскажу, Республиканское научное-призводственное предприятие "Шамъ" (РНПП "Шамъ") - это одна из компаний, которых я знаю лично и которую я называю "последний бастион". Находится она в центре города Душанбе, непосредственно около главного проспекта столицы имени А.Рудаки, то есть в эпицентре "пятизвездочной застройной зоны".



РНПП "Шамъ" была создана в 1992 году на базе одного из подразделений Минсельхоза. Далее была война и хаос, пертурбация власти, постепенное оживление общества. В начале 2000-х годов экономика Таджикистана резко разгибается, наблюдается высокий прирост иностранных инвестиций. В страну приходят, в том числе такие мировые гиганты как РАО ЕЭС и "Русал".



В военные шторма РНПП "Шамъ" не развалилось, его здания и имущество сохранены. Руководство фирмы решает привлекать в страну строительную технику мировых брендов, внедрять новые технологии для развития сельского хозяйства и много иных идей, что соответствовало целям этой госорганизации. Без свободного капитала этого не добиться, а у властей на тот момент средств как всегда нуль с одним комментарием: "Найдите средства сами где хотите!". Логичным решением является то, что руководство "Шамъ" обратилось к знакомым бизнесменам - инвесторам с предложением создать совместное АО "Интерлизинг" и начать развивать в стране лизинг строительной техники лучших мировых брендов.



Вход в это АО от государства был осуществлен тем единственным ценным, что у "Шамъ" имелось в активе - своим зданием, которое было оценено в 12% доли в АО. Все надлежащие государственные органы в то время - Минсельхоз, Минфин, Минюст - все одобряют, утверждают. Компания начала работать и до 2010 года осуществила ряд успешных проектов, выплатила налоги, дивиденды государству, и на этой счастливой ноте нужно было бы закончить историю.



Но, увы, это история не со счастливым концом. Как только компания стала акционерной, смешанно-государственной, она сразу привлекла к себе внимание чиновничьего воронья, которые усиленно сканировали территорию столицы на предмет - "не залежалось ли чего, а то ведь уже все два раза приватизировали и перепродали". в то время уже разобрали по винтику почти все имущество в столице. Извините, за такой уличный стиль, но именно так все и было, очевидцы подтвердят. Началась серия "наездов", в том числе с участием лица приближенного к президенту страны на АО "Интерлизинг" с целью отобрать здание, или хотя бы отколоть от него кусок. Первые атаки были отбиты, не без потерь. Но как вы знаете из курса биологии, стоит немного пролить кровь как на ее запах слетятся хищники покрупнее...



Цирк в джунглях



Далее началась 9-бальная штормовая атака, превратившаяся правда в итоге в политический цирк, где главным предметом жонглирования стала подпись президента страны Эмомали Рахмона. Кто-то из администрации президента в 2011 году сперва сочинил документ, в котором назвал создание АО "Интерлизинг" незаконным, и чтобы от него как то избавиться, предложил ликвидировать само РНПП "Шамъ". Мол, не работают они, будем немножко закрывать. Эта бумага не имела еще никакого имени и подписи. Это не помешало на ее основании кем-то из продвинутых чиновников подготовить Постановление Председателя правительства (он же Президент страны) о ликвидации госпредприятия "Шамъ".



Сейчас трудно доказать, кто был истинным инициатором всего этого, но если исходить из принципа Агаты Кристи : "ищите кому выгодно", первым заинтересованным представляется председатель Госкомитета по инвестициям и имуществу страны того периода, а ныне первый вице-премьер Давлатали Саидов.



Если где-то стоит подпись Рахмона, это уже не закон, это приказ или приговор, смотря о чем документ. Приговор в отношении РНПП "Шамъ" начали исполнять Минсельхоз и Госкоминвест, которые несколькими годами ранее сами же все это и одобряли. Ну, а что им делать? Или "Шамъ" надо завалить, или самим завалиться. Но у этой организации есть еще второе здание, которое юридически приписано другой хозяйствующей структуре и с одноименым именем "Шамъ" (Агропромбиржа). Его тоже хотят забрать, а там другая ситуация. По этому второму зданию власти подают иск в экономический суд. И ничего, что оно построено за счет средств самой хозрасчетной организации, то есть уже без помощи государства еще в Советские годы.



Угадайте с одного раз в пользу кого заканчиваются все стадии экономического суда? Програло Правительство, проиграл президент... Не верите? И правильно делаете, что не верите! Где ж это видано, что бы правительство проиграло суд. Это только в ваших Америках такое может быть, а у нас в джунглях всегда порядок, всегда правда на стороне сильного и великого.



А знаете чем еще забавен этот цирк? Тем, что в стране до этого дважды президентом Рахмоном объявлялась президентская амнистия - капиталов, а позже недвижимости. Гарант гарантировал, что все кто достанет документы, отнесет и зарегистрирует правильно по закону свой капитал, или недвижимость, получит охранную грамоту. Лишь бы платили налоги. АО "Интерлизинг" (РНПП "Шамъ") обе амнистии прошел, все легально оформили. Но эти бумаги оказались фикцией... Ну, а что, кто сказал что в Цирке есть правила?



Как я уже сказал, я был очевидцем всего этого и написал серию статей об этом. Порой мне казалось что все, убили компанию, мертва. Приглядишься, нет, жива, дышит еще. Начинаешь разбираться почему так, почему все не добили ее, и выясняется, что коррумпированные чиновники и логика - это вещи несовместимые.



В первый раз они сделали классическую ошибку - указали неправильный адрес цели своего удара. То вписали в постановление правительства (где подпись Рахмона стоит) отобрать здания, указав для одного его старый-старый адрес: проспект Рудаки, 21а, не удосужившись проверить что и как. А оказывается столичная власть, городской хукумат, активно занимавшийся всяческими переименованиями в городе до сих пор, сменил адрес этих зданий, и теперь это улица Бохтар 5/1 и 5/2. А по адресу Рудаки, 21 находился и находится Институт языка и литературы Академии наук РТ. Представители Правительства пришли в РНПП "Шамъ", предъявляют бумагу и говорят, освобождайте помещения. А им в ответ, так мы по другому адресу сидим, а там куда вы хотите зайти, Институт языка сидит. Конфуз.



Потом они пошли и стали работать над новой бумагой с подписью президента (нет сомнений с фальшивой подписью, потому как во второй раз бы он уже им головы поснимал за такое издевательство и халатность). Второй раз адрес, был правильным. Но выяснилось что другие государственные ведомства, которых Госкомимущество решило насильно заселить в эти помещения, этому совсем не рады. Антимонопольная служба Таджикистана первой назначенная на это место отказалась туда переезжать, заявив, что процесс отжима этих помещений у РНПП "Шамъ" находится в спорном состоянии или что-то в этом роде.



Минфин, следующий кому дали указание там разместиться, а именно их подразделение Госпробирнадзор, делать это грубо с выселением самих хозяев отказались. Предпочли договориться с РНПП "Шамъ" о бесплатной аренде части двух зданий, причем с уплатой всех коммунальных услуг, подчеркнув таким образом что они признают правообладание ими этих помещений. Таким образом другие госведомства просто решили не играть в черную игру Госкомимущества и ее куратора - вице-премьера.



Тащить каштаны из огня?



Как это все эти противоречия могли иметь место внутри сильно коррумпированной системы? Я могу выстроить собственную гипотезу происходящего тогда. Весьма вероятно, что эти ведомства понимали, что их собираются использовать как шар в боулинге, чтобы разбить кегли очередного бизнеса. К середине 2010-х годов все прихватизационные схемы были уже всем известны.



Создать спорную ситуацию вокруг недвижимости, потом расселить там какие-то госструктуры, чтобы изгнать законных владельцев, а как притрется, стерпится, умолчится - попросить этих "временных" съехать, а освободившуюся "зачищенную" недвижимость - унести с молотка. НА своем же аукционе можно купить ее за бесценок, и перепродать кому-то под строительство фешенебельного отеля или бизнес-апартаменты, или сразу уступить за хороший откат крутым застройщикам. Раз, и несколько миллионов долларов прибыли в кармане, и вот тебе яхта и виллы в Дубае...



...В этой истории еще было много эпизодов, нелепостей со стороны нападавших и героических битв компании за свое имущество. Можно уже диссертацию защитить и все рассказать рамок этой статьи никак не хватит. Давайте сразу перейдем к финальной части.



"Фактор Рустам"



Среди почти 10 лет борьбы и некоторых пауз был момент, когда руководство РНПП "Шамъ" получило серьезную передышку и даже казалось спасение. Потеряв в какой-то момент все надежды обратилось в Агентство по борьбе с коррупцией, которую тогда возглавлял сын президента страны Рустами Эмомали. Уже тогда он заявлялся быть наследником политического престола и, несомненно был лицом, способного остановить любого госчиновника в стране.



Журналистом я тогда быть перестал и от этой темы на время отдалился. Только через годы, будучи за границей я узнал, что та временная тишина и покой, который получило РНПП "Шамъ" было связано с заступничеством за них со стороны Рустама-"антикоррупционера". Что это было с его стороны - сложно объяснить. Может правильно и доходчиво ему все донесли. Или может просто задели его гордость, показав как нелепо выглядит подпись его отца под бумагой с неправильными адресами. Сложно сказать. Мне лично с трудом верится в его демократичность и желание бороться за справедливость. Я бы скорее поверил в версию, что в тот момент он просто решил осадить одного из своих влиятельных родственников, "мажору"-вице-премьеру, которого пресса называла одни из возможных кандидатов в наследники Рахмону, что "здесь только один кандидат и точно не Саидов".



А потом Рустам еще раз выгнал эту орду, когда они пару лет снова заявились на порог РНПП "Шамъ", теперь уже в статусе мэра столицы. Уже неважно почему. Так или иначе это тоже помогло маленькой горящей свече ("шамъ" в переводе с фарси - свеча) не задуться и держаться вопреки всем бурям и дождям.



И вот спустя годы, я в США и снова звонок от ребят из РНПП "Шамъ". Говорят, снова пришли люди с бумагой, снова просят уйти, оставив на распил их здания несмотря на все легальные документы, несмотря на все охранные грамоты. Что скажешь, Зафар?



Скажу. Эти здания - это алма-матер всех моих медиа-проектов, а их директор Садриддин Мухаммедов не просто известный предприниматель и хороший человек, но мало кому известный меценат, создатель арт-галереи "Шамъ" где хранятся редкие произведения таджикского и даже европейского искусства разных периодов - от античного до современного (картины, изделия, утварь). Электронная версия части этой арт-галереи размещена на портале http://www.artlib.ru/?id=18&fp=2&uid=26677 - это сотни картин, где более 500 тысяч просмотров и восторженных отзывов. Загляните туда, убедитесь в этом сами. Куда все это теперь пойдет? В гаражи? Или под дулами автоматов заберут?



Давайте резюмируем. Распоряжения и указы главы государства в защиту бизнеса благодаря усилиям таких вот чиновников превратились в филькину грамоту. Любая чиновничья бумажка в стране теперь имеет силу выше законов страны (значит и парламент уже нуль). Частная собственность в Таджикистане - это не священная корова, а корова дойная, но доить уже почти нечего, так что скоро на скотобойню. Здравый смысл покидает страну вместе с ее интеллектуальным потенциалом. Так каковы шансы удержать последний бастион - РНПП "Шамъ"?



Давеча слышал историю, что Рустами Эмомали как-то годик или меньше пожил в Квинсе, пригород Нью-Йорка. Жил вполне весело и непринужденно. Не знаю успел ли он за это время заметить местные особенности, но на всякий случай повторю вслух, может он вспомнит и донесет это до людей в Правительстве (шучу, пусть они сами прочтут, они же любят читать новости на этом сайте).



Любой режим в мире может пилить любые ножки стула на котором сидит и еще долго на нем усидеть, кроме одной - частной собственности. Сила США и иных развитых стран мира именно в этом, в гарантиях неприкносвенности собственности. "Красные" (республиканцы) и "синие" (демократы) в США могут до хрипоты в горле спорить о том, имеют ли женщины право на свободный аборт или нет, имеет ли население право на свободную покупку оружия населению или нет. Но у всех них есть абсолютный консенсус в том, частная собственность - это неприкосновенный столп экономики. Покушение на частную собственность - это покушение на интересы государства.



Зафар Абдуллаев,

Бруклин, США Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681290960





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