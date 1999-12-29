 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.04.2023
16:46  Новое расследование Херша: США готовятся слить "проект президент Зеленский"
16:41  Долгая украинская игра Путина: почему Кремль уверен, что будет смеяться последним, - МК
16:21  Британия ввела санкции против компании Алишера Усманова и членов семьи Сулеймана Керимова
15:49  КазАнтикорруп сообщает о задержании действующего замминистра экономики Усерова
15:31  Реорганизованное Госкомимущество Кыргызстана возглавил старый начальник - полковник Тургунбеков
15:03  Какая зарплата у врачей Центральной Азии?
14:43  В турецких выборах задействован российский фактор, - Г.Петров

12:16  Цирк в джунглях. Как отжимают недвижимость в Душанбе, - З.Абдуллаев
12:02  РосОлигархи снова пытаются раздерибанить страну
11:52  Были ли американцы на Луне? - В.Ильин
10:50  Как виновный в геноциде руандийский диктатор Поль Кагаме стал закадычным другом Запада? - Анджан Сундарам
10:47  Пляшущие человечки... РосДума продолжает искать себе применение, - МК
10:42  Тайны "Богемской рощи". Проделки явных и закулисных правителей Америки, - Андрей Соколов
10:39  Кыргызская ташиевщина. Как государство становится мафией (и/или наоборот?) - Канат Кожоев
10:29  Астана – Жанаозен. Очередной бунт под диктовку? - А.Уваров
10:26  Как власти Кыргызстана, провозглашая демократию, пытаются ввести цензуру, - Д.Подольская
08:38  Задержанных в Астане нефтяников из Жаныозена отпустили. Переговоры продолжаются
08:35  В Кыргызстане открылась федерация нового вида спорта - ШахБокса (не юмор)
01:33  К чему приведет феминизация русских мужчин? - Александр Дугин
01:15  Тайна иранского дрона Meraj 532: Скоро бить ВСУ будет самолето-снаряд "Герань-3"?
00:56  Вашингтон подталкивает Дели к гималайским столкновениям с Китаем, - В.Скосырев
00:52  Конец эпохи доллара? Что это может значить для Кыргызстана? - Бахтияр Игамбердиев
00:48  Как Китай пытался соблазнить Европу, - Г.Мирзаян
00:38  Трамп оказался прямой угрозой заговору американских элит, - Рон Райт
00:31  США угодили в скандал, который станет круче WikiLeaks, - М.Макаров
00:12  "Плохой мир" переходит к конфронтации. Ресурсные войны приведут к появлению продовольственных пустынь, - А.Башкатова
Вторник, 11.04.2023
23:28  12 назначений в МВД Кыргызстана
22:54  Митинг на площади. В Жанаозене (запад Казахстана) снова мятежная буза
22:47  На армяно-азербайджанской границе опять стрельба: инциденты перерастают в новую войнушку?
19:39  Астана. Протестующие осадили головной офис АО "КазМунайГаз"
18:48  Религиозная война в Украине, - Андрей Байда
18:37  Кыргызфармацию возглавила Гульмира Шакирова
18:28  Псевдо-правозащитная деятельность Надежды Атаевой, - Ильхом Ибрагимов
12:21  Грантоеды Казахстана: деструктивность на любой вкус? (Части 1 и 2) - Е.Косенко
12:18  Смена фаворита: когда страны мира перейдут на расчеты в национальных валютах
12:15  От какого неравенства страдают мужчины на Западе, - Le Figaro
12:14  Чиновники в России делают вид, что все нормально. но это не так
12:10  Бывшего главу ГУВД Бишкека обвинили в халатности по делу об убийстве Айзады Канатбековой
12:07  Астрахань, бесплатно. Международная школа "Русский язык в образовательной и медийной коммуникации" (17.04-22.05.23)
09:37  Брюссель и Пекин встали на путь климатического регулирования, - Ирина Гайда
09:30  Уроки падения Багдада: 20 лет хаоса в Ираке, - Кирилл Семенов
09:25  Цена на пшеницу растет в Казахстане в ожидании запрета на ввоз российского хлеба
09:20  Союзники готовы встать под Русские знамена: в дело вступит китайский легион?
09:17  Зачем Америке оружие Апокалипсиса? - Вл.Прохватилов
09:14  Саудовцы предлагают хуситам зарыть топор войны, - Равиль Мустафин
09:00  Конец мировой системы: население Земли сократится на 90 процентов? - Андрей Фурсов
08:36  Ущерб хуже, чем от Ассанжа. Новый скандал из-за утечки документов в США, - АиФ
08:32  Фонд Сорос-Казахстан сменил вывеску на "центральноазиатский аналитический центр CAPS Unlock"
07:57  Уволен и ждет ареста экс-хоким 1-го "умного города" Узбекистана - Салиев Нурафшанский
07:54  Казахстану угрожает стремительное таяние ледников, которое может оказаться смертельным
06:37  На пути к разделу Украины, - В.Бурт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Реорганизованное Госкомимущество Кыргызстана возглавил старый начальник - полковник Тургунбеков
15:31 12.04.2023

Сегодня распоряжением Президента С.Жапарова назначен

ТУРГУНБЕКОВ Канатбек Тургунбекович
/ /
[25.05.1970 - ..]
Род. в с.Чет-Нура Тянь-Шаньского района Нарынской области. Кыргыз

Окончил Кыргызский сельскохозяйственный университет, зооинженер (1992 г.), Кыргызский государственный национальный университет, юрист-правовед (1994 г.).

1992-1993 гг. - ОБЭПК Свердловского РОВД г.Бишкек, оперуполномоченный;
1993-1994 гг. - ГУБЭПК МВД КР, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями;
1994-1996 гг. - ГУБЭПК МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и взяточничеством;
1996-2000 гг. - УБОП МВД КР, старший оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с бандитизмом;
2000-2001 гг. - ГУБОП МВД КР, начальник отдела по борьбе с организованными преступными сообществами, транснациональной преступностью и преступлений в сфере высоких технологий
2001-2002 гг. - РОВД Ленинского района г.Бишкек, начальник уголовного розыска
2002-2003 гг. - Региональное управление финансовой полиции по г.Бишкек, заместитель начальника
2003-2004 гг. - Региональное управление финансовой полиции по Иссык-Кульской и Нарынской областям, начальник
2004-2006 гг. - Служба по добровольному управлению и внутреннему аудиту Министерства финансов Кыргызской Республики, начальник службы
01.2006-07.2007 гг. - Служба финансовой разведки Кыргызской Республики, начальник отдела IТ-обеспечения и международного сотрудничества, и.о. заместителя председателя
2007-2008 гг. - Охранное агентство "Альфа Секьюрити", советник генерального директора
2008-2009 гг. - Национальное агентство по предупреждению коррупции, начальник управления
2009-2010 гг. - Агентство по предупреждению коррупции при ГКС КР, заместитель директора
2011 г. - ЗАО "Альфа Телеком", директор по вопросам безопасности
2012 г. - ЗАО "Альфа Телеком", руководитель дирекции по персоналу
С авг. 2013 - зам. председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР

начальник управления по правовым вопросам Государственной регистрационной службы при Правительстве КР (на 2020)

В 2020 руководитель Штаба партии "Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)

С 16.02.2021 - председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики

с 5 апр. 2021 - 27.02.2023 - председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве экономики и финансов КР

с 27.02.2023 - пред. ФУГИ - Фонда управления гос. имуществом КР

с 12.04.2023 - директор Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.

Награды:

29.12.1999 Указом президента КР No. УП 273 "За особые заслуги в укрепление правопорядка и борьбе с преступностью" награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики

Грамота председателя Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем (председатель Росфинмониторинга Зубков В.А.)

Ведомственные грамоты и медали

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681302660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Разработка и обсуждение законопроектов должны проходить максимально открыто, инклюзивно и публично"
- Государство получит право изымать энергообъекты в случае их ненадлежащего содержания
- Министр иностранных дел Казахстана посетил Москву с официальным визитом
- Правительство Казахстана подало иски на операторов Кашагана и Карачаганака - Минэнерго
- О "бастующих нефтяниках"
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам противодействия кредитному мошенничеству
- Андрей Лукин: Сенат готов стать площадкой для обсуждения проблемных вопросов в обеспечении прав и свобод граждан
- Алтай Кульгинов ознакомился с проблемами строительства студенческих общежитий в Алматы
- Лудомания в Казахстане: проблема, которой нет?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  