КазАнтикорруп сообщает о задержании действующего замминистра экономики Усерова

15:49 12.04.2023

Пресс-служба Антикора Казахстана сообщает, что

"В отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца (до 10 июня)", – сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города Алматы.



В городском суде Алматы сообщили, что 10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова, сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы.



УСЕРОВ Ильяс Ерикович

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[13.02.1985 - ..]



окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби;

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова;

Университет Туран-Астана



начинал трудовую деятельность кредитным администратором отдела кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы, был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы. В разное время работал экспертом Управления развития финансового сектора и координации внешней помощи Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, главным экспертом Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, начальником Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем Управления политического развития финансового сектора Департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и др.

зам. нач. Управления стратегии и бюджета акимата г. Алматы (? - 09.2017);

нач-к Управления стратегии и бюджета акимата г. Алматы (09.2017 - 05.2019);

зам. акима г. Алматы (27.05.2019 -03.2022)



вице-министр национальной экономики РК ( с 2 марта 2022 -



12.04.2023 Антикор РК сообщил о его задержании в рамках расследования коррупционного дела.