КазАнтикорруп сообщает о задержании действующего замминистра экономики Усерова

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15:49 12.04.2023
Пресс-служба Антикора Казахстана сообщает, что
"В отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца (до 10 июня)", – сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города Алматы.
В городском суде Алматы сообщили, что 10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова, сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы.
УСЕРОВ Ильяс Ерикович
/ /
[13.02.1985 - ..]
окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби;
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова;
Университет Туран-Астана
начинал трудовую деятельность кредитным администратором отдела кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы, был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования ДБАО "Сбербанка" филиала в г. Алматы. В разное время работал экспертом Управления развития финансового сектора и координации внешней помощи Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, главным экспертом Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, начальником Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем Управления политического развития финансового сектора Департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и др.
зам. нач. Управления стратегии и бюджета акимата г. Алматы (? - 09.2017);
нач-к Управления стратегии и бюджета акимата г. Алматы (09.2017 - 05.2019);
зам. акима г. Алматы (27.05.2019 -03.2022)
вице-министр национальной экономики РК ( с 2 марта 2022 -
12.04.2023 Антикор РК сообщил о его задержании в рамках расследования коррупционного дела.