Скончался российский писатель Эдуард Багиров - уроженец Туркмении, автор романа "Гастарбайтер"

19:46 12.04.2023

Родился 25 октября 1975 года в семье азербайджанца и русской. До совершеннолетия жил в Туркмении. Был призван в военную часть в Ашхабаде. Через два месяца дезертировал в Россию, по собственным словам, от режима Сапармурата Ниязова. С января 1994 года живет в Москве. В том же году был осужден по части 2 статьи 144 "Кража" Уголовного кодекса РСФСР, отбывал наказание в российской тюрьме. После отбытия наказания приехал на малую родину матери в Нижегородской области. Менее чем через год вернулся в столицу и занялся предпринимательством. В 2001 году поступил и недолго учился на юридическом факультете Московской государственной академии водного транспорта.



Литературное творчество и публицистика

В 2002 году Эдуард Багиров и Сергей Минаев учредили литературный портал litprom.ru, в дальнейшем Багиров стал его главным редактором.



В 2007 году Багиров опубликовал роман "Гастарбайтер", рассказывающий о приключениях молодого парня, приехавшего из Туркмении покорять Москву. Сюжет, как пишет сам Багиров в предисловии к книге, частично основан на реальных событиях из его жизни. Главный герой Евгений Алиев уезжает из Туркмении, бежит из российской армии, сидит два года в тюрьме за вокзальную кражу, временно оседает в российском городке Кулебяки и после едет в Москву. В столице Алиев проходит путь от торговца луком до успешного предпринимателя, параллельно рассуждая о жителях города и всех актуальных общественно-политических вопросах.



"Гастарбайтер", рекламировавшийся по Москве под провокативным лозунгом "Слава России!", стал популярен и принес Багирову известность. Так, в книжном магазине "Москва" книга входила в двадцать самых популярных, в "Библио-Глобусе" занимала третье место по продажам среди русской беллетристики.



В ноябре 2008 года издан второй роман - "Любовники". Книга продолжает сюжетную линию "Гастарбайтера", в то же время являясь совершенно самостоятельным произведением. Главный герой новой книги - лучший друг Евгения Алиева - знакомится через интернет с замужней женщиной из другого социального класса. Знакомство перерастает во взаимную влюбленность, а любовный треугольник по ходу сюжета превращается четырехугольник.



В 2010 году Эдуард Багиров опубликовал роман "Идеалист", связанный с первыми книгами мотивом, но не сюжетно. Герой книги - выходец из украинской глубинки - Илья Репин устраивается в редакцию центральной московской газеты и далее на волне освещаемых им событий на киевском Майдане и последовавшей оранжевой революции стремительно взбирается вверх по карьерной лестнице.



В 2010 году Багиров основал сценарное бюро, дебютировавшее сценарием полнометражного художественного фильма "Онегин", съемки которого планировались в 2011 году на студии "Арт Пикчерс" Федора Бондарчука. Также является автором сценария вышедшего в 2013 году сериала "Пепел" и будущего фильма "Бейрут".



В 2015 году Багиров сообщал, что работает над четвертым романом под рабочим названием "Россия-2045".



Как публициста Багирова характеризует провокативный стиль в ведении ЖЖ, который он использует как основную площадку. Агрессивные тексты с нелицеприятными характеристиками политиков и общественных деятелей многократно становились причиной скандалов и конфликтов как в сети, так и вне ее.



В 2022 году стал ведущим авторской программы "Багиров против" на Радио Sputnik, где сразу возмутил многих слушателей противоречивыми, острыми и порой нецензурными высказываниями.



24 апреля 2016 года кишиневский суд заочно приговорил Эдуарда Багирова к пяти годам лишения свободы. Суд столичного сектора Буюканы согласился с обвинениями, выдвинутыми прокуратурой в 2011 году: тогда следствие обвинило писателя в написании провокационных материалов до и после парламентских выборов в апреле 2009 года, якобы вызвавших массовые беспорядки.



Был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2012 года. На одной из встреч задал Путину вопрос о коррупционных "посадках" в Министерстве обороны.



В 2015 году за использование выражения "несчастные хохлы" в посте, в котором выразил восхищение высоким рейтингом Владимира Путина, был на неделю заблокирован в Facebook.



Автор 3-х романов: "Гастарбайтер". - М.: Популярная литература, 2007; тираж 100 тыс. экз. - ISBN 978-5-903396-05-4

"Любовники". - М.: АСТ, 2008; тираж 50 тыс. экз. - ISBN 978-5-17-056468-2

"Идеалист". - М.: АСТ, 2010; тираж 15 тыс. экз.