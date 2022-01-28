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Кунсулу Дальтоновна Закарья (женщина, микробиолог) - новый президент Академии наук при президенте Казахстана
08:30 13.04.2023

"Ак Орда" 12 апреля сообщила -

Распоряжением Главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

ЗАКАРЬЯ Кунсулу Дальтоновна
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[02.07.1967 - ..]
Род. в пос. Карсакпай. Казашка. Отец: Калиев Дальтон Закарьевич (1934-2015), выпускник Казахского горно-металлургического института г. Алматы, инженер-металлург по цветным и благородным металлам (1952-1957), главный инженер Карсакпайского металлургического завода, главный технический инспектор промышленности Актюбинской области.

Мать: Игликова Жансулу Абу-Талиповна (1937 г.р.), окончила биолого-химический факультет Карагандинского государственного университета им. Е.Букетова, Заслуженный учитель Казахстана, педагогический стаж более 50 лет.

Кандидат (1995), доктор (2002) биологических наук, профессор,

Стажировка и обучение в компании K-Water "Hydro-infra Development & Management – Развитие и управление биоресурсами и водной инфраструктурой" (Южная Корея), Международном Венецианском университете (курс для государственных служащих) "Sustainable Development – Устойчивое развитие" (Италия).

Осуществляла руководство, координацию, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта. Научный руководитель 3 научно-технических программ в области биологической безопасности. Соруководитель научно-технической программы "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19". Победитель 2 конкурсов Всемирного банка по программам коммерциализации технологий.

Разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.

Разработчик технологии производства инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.

Главный редактор научного журнала "Биобезопасность и биотехнология". Автор более 200 научных публикаций, 8 научно-методических пособий, 5 монографий, 29 патентов на изобретение, из них 2 международных патента, 7 нормативно-технических документов по производству профилактических и диагностических препаратов.

Сертифицированный аудитор по международным стандартам: ISO 19011:2002 – экологический менеджмент; ISO 15189:2007 – медицинский менеджмент; ISO 9001:2000 – менеджмент качества; OHSAS 18001:2007 – менеджмент профессиональной безопасности и здоровья. Национальный технический эксперт по международному стандарту ИСО 15189-2007 "Лаборатории медицинские. Специфические требования к качеству и компетенции". Член Экспертного совета и технический эксперт АО "Национальное агентство по технологическому развитию". Председатель Комитета по беспристрастности АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (НацЭкС). Член совета директоров Казахского национального университета имени аль-Фараби.

с 28.01.2022 - член политсовета партии Нур Султан
Почетный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби. Член совета директоров Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Член Политического совета партии "АМАНАТ" (с 2022-

Член Национального курултая.

1989-2003 Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. М. Оспанова. Должности: ассистент, доцент, председатель Совета молодых ученых, заведующий патентным отделом, заведующий кафедрой естественных наук.

• 2003-2006 профессор, заведующий кафедрами и управлениями науки и международных связей в ЗКАТУ имени Жангир хана, АРГУ им. К. Жубанова, МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави.

• 2006-2008 работала в Центральном аппарате Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

• 2008-2013 директор департамента науки РГП "Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан" КН МОН РК.

• 2013-2018 заместитель генерального директора РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" КН МОН РК.

Генеральный директор АО "Национальный холдинг "QazBioPharm" (18.08.2022 -

президент Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан (12.04.2023 -

лауреат Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, член Академии Естественных наук, член-корреспондент Российской Академии естествознания,

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681363800


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