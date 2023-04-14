|22:44 В Судане мало-понятный воренный переворот: армия сражается против восставшего спецназа (или наоборот?)
20:50 Последний самурай. В японского премьера Кисиду метнули гранату
17:21 Рецепт банкротства. Пакистан, Шри-Ланка и другие…, - Сергей Кожемякин
17:10 "Белых загонят в резервации": Америке предрели скорую гражданскую войну, - прогноз израильского политолога Харари
16:20 Против кого расширяется ШОС? - Ильяс Кемалоглу
16:19 Байден против Трампа: соревнование хромых уток, - Кристиан Уайтон
12:35 Кибер-криминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в Казахстане
12:33 Казахстан и Россия: концептуальный подход, - Булат Султанов
12:31 Президент Казахстана поздравил православных верующих с праздником Пасхи
11:32 Человечество стоит на пороге создания абсолютного оружия А что дальше? Ответа пока нет, - В.Прохватилов
08:27 Новый Трудовой кодекс разработали в Кыргызстане
07:53 "Переломная точка в истории". Удержится ли Эрдоган у власти в Турции, - Ст.Тарасов
01:14 Китайский гамбит в ШОС, - Саддад аль-Хусейни
01:12 Конфликты в Восточной Азии: в чем отличие от Европы? - Дм.Стрельцов
01:10 Либеральная демократия и ветер перемен, - Илтер Туран
01:06 Междуморье и Украина, - Валерий Ильин
01:00 Что будет с православием на Украине? И кто Зеленский - Иуда или искуситель? Предсказания сбываются, - Е.Мурзина
00:58 Переселение соотечественников – шанс и для них, и для России, - Виталий Лекомцев
00:18 Америка взбешена, и ставит Индию на колени из-за русской нефти, - СП
00:12 Фронт сопротивления в Афганистане пытается избавиться от прозападного лобби, - А.Серенко
|Кыргыз северного племени "бугу" Эльчибек Джантаев - новый Ошский губернатор. Это чревато...
11:17 16.04.2023
Указом Президента С.Жапарова от 14 апреля сего года назначен
ДЖАНТАЕВ Эльчибек Нуржадыевич
/ /
[08.09.1973 - ..]
родился в с. Ак-Чий Ак-Суйского района. Кыргыз племен "бугу" Правого крыла Кыргызской орды.
Имеет высшее образование по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".
Трудовая деятельность
2002-2003 - статис-экономист Ак-Чийской сельской управы Ак-Суйского района.
2003-2009 - ответственный секретарь Ак-Чийской сельской управы.
2009-2012 - глава Ак-Чийской сельской управы.
2013-2014 - председатель местного кенеша.
С 2014 года и по 9 февраля 2018 года занимал должность первого заместителя акима Ак-Суйского района.
с 9 февраля 2018 - 30.07.2020 - аким-глава Тюпской районной государственной администрации Иссык-Уульской обл.
С 30 июля 2020 - первый заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.
с 2.11.2020 - и.о. полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.
В 2021-11.2021 - директор Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики.
с 15.11.2021 - директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления КР.
с 14.04.2023 - полпред Президента КР в Ошской обл.
23 ноября 2020 на 156 км дороги Бишкек – Торугарт. Водитель служебного автомобиля марки "Тойота Лэнд Крузер Прадо", 24-летний житель Ак-Суйского района К.Б. не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Джантаев с травмами госпитализирован.
В 2010 году был награжден медалью "Лучший работник муниципальной службы".
В 2017 году был удостоен звания "Лучший защитник окружающей среды", награжден медалью "За участие в ликвидации чрезвычайной ситуации".
Женат, 4 детей.