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Кыргыз северного племени "бугу" Эльчибек Джантаев - новый Ошский губернатор. Это чревато...
11:17 16.04.2023

Указом Президента С.Жапарова от 14 апреля сего года назначен

ДЖАНТАЕВ Эльчибек Нуржадыевич
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[08.09.1973 - ..]
родился в с. Ак-Чий Ак-Суйского района. Кыргыз племен "бугу" Правого крыла Кыргызской орды.

Имеет высшее образование по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Трудовая деятельность
2002-2003 - статис-экономист Ак-Чийской сельской управы Ак-Суйского района.
2003-2009 - ответственный секретарь Ак-Чийской сельской управы.
2009-2012 - глава Ак-Чийской сельской управы.
2013-2014 - председатель местного кенеша.
С 2014 года и по 9 февраля 2018 года занимал должность первого заместителя акима Ак-Суйского района.
с 9 февраля 2018 - 30.07.2020 - аким-глава Тюпской районной государственной администрации Иссык-Уульской обл.
С 30 июля 2020 - первый заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

с 2.11.2020 - и.о. полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.

В 2021-11.2021 - директор Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики.

с 15.11.2021 - директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления КР.

с 14.04.2023 - полпред Президента КР в Ошской обл.

23 ноября 2020 на 156 км дороги Бишкек – Торугарт. Водитель служебного автомобиля марки "Тойота Лэнд Крузер Прадо", 24-летний житель Ак-Суйского района К.Б. не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Джантаев с травмами госпитализирован.

В 2010 году был награжден медалью "Лучший работник муниципальной службы".
В 2017 году был удостоен звания "Лучший защитник окружающей среды", награжден медалью "За участие в ликвидации чрезвычайной ситуации".

Женат, 4 детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681633020


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