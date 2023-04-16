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|Алим Байел послан послом Казахстана в Баку
07:51 18.04.2023
Указом главы государства Байел Алим Дауренович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике", – говорится на сайте Акорды.
Другим указом президента Абдыкаримов Сержан Оралбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла РК в Азербайджане.
Алим Байел родился в 1984 году в Таразе. Окончил Ближневосточный технический университет (Анкара, Турция) по специальности "Бизнес-администрирование". Окончил магистратуру Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) по специальности "Государственное управление". Выпускник программы "Болашак".
Трудовую деятельность начал с должности эксперта Совета сотрудничества тюркоязычных государств (2012-2014). В разные годы работал директором центра международных отношений Тюркской академии (2014-2015); руководителем управления международного сотрудничества Министерства РК по делам государственной службы (2016); руководителем управления международного сотрудничества, руководителем управления стратегических разработок Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2018); первым секретарем по политическим вопросам Посольства РК в Турции (2018-2020).
С 1 марта 2020 года занимал должность генерального консула РК в Стамбуле.
Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве РК.