Популярный западенец укр-нацист и депутат Рады Барна погиб на фронте

22:14 18.04.2023

УкрСМИ сообщают, что 17 апреля на Херсонском участке фронта погиб в бою известный укр-политик Олег Барна.



Барна Олег Дмитриевич ( 18 апреля 1967, село Нагорянка, Тернопольская область, Украинская ССР). Украинец.



В 1991 году окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института, затем в том же вузе получил и диплом юриста.



В 1991-2014 - работал учителем в сельских школах Тернопольской обл.

Одновременно, с 1990 (еще студентом) активист всевозможных массовых акций укр-нацистов, "майданов" регионального и всеукраинского уровня. С 2002 по 2010 год дважды избирался Нагирянским поселковым головой. Принимал активное участие в акции "Украина без Кучмы", возглавлял окружные штабы БЮТ и Виктора Ющенко. 18 февраля 2014 был ранен в голову во время Большого Киевского майдана.



После начала вооруженного конфликта на востоке Украины ушел добровольцем в зону военных действий. Воевал в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады, являлся командиром минометного расчета, имел позывной "Дядя Олег". В ходе боевых действий получил контузию.



На досрочных парламентских выборах, прошедших 26 октября 2014 года, был избран народным депутатом Верховной рады восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 167 в Тернопольской области от Блока Петра Порошенко.



Оказался в центре скандала 14 января 2015 года, когда с трибуны Верховной рады публично обматерил президента Российской Федерации Владимира Путина.Согласно прокуратуре Чертковского района в 2008 году Олегу Барне было предъявлено обвинение в служебном подлоге (ст.366 ч.1 УК) и превышении власти и служебных полномочий (365 ч. 2 УК Украины). По ее версии, чиновник принимал распоряжения, противоречащие требованиям законодательства и на которые прокурором вносились протесты.



В 2009 году депутаты Нагирнянського сельского совета досрочно лишили Олега Барну полномочий головы, специальная рабочая группа Верховной рады обнаружила ряд сделанных им незаконных выговоров и освобождений работников.



Брат, Степан Степанович Барна, народный депутат Верховной рады VIII созыва, с апреля 2015 года - глава Тернопольской областной государственной администрации.