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П.В. Густерин: Востоковед Василий Владимирович БартольдП.В. Густерин: Востоковед Василий Владимирович Бартольд
11:43 24.04.2023

П.В. Густерин

Востоковед Василий Владимирович Бартольд

В.В. Бартольд

Замечательный российский востоковед, педагог, организатор, популяризатор и историк науки Василий Владимирович Бартольд родился 15 ноября 1869 г. в Петербурге. По окончании в 1891 г. арабско-персидско-турецко-татарского разряда факультета восточных языков Петербургского университета Бартольд был оставлен на кафедре истории Востока для подготовки к профессорскому званию. Приступив к научной и с 1896 г. преподавательской деятельности, Бартольд скоро добился серьезных успехов. Так, в 1900 г., защитив диссертацию "Туркестан в эпоху монгольского нашествия", он был удостоен степени доктора истории Востока. В 1901 г. Бартольд был назначен экстраординарным профессором Петербургского университета, в 1906 г. - ординарным профессором, а в 1910 г. стал членом-корреспондентом Петербургской АН.

В 1904 г. по заданию "Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии" Бартольд руководил раскопками в окрестностях Самарканда.

Огромный интерес Бартольд проявлял к истории востоковедения: в 1909 г. им была опубликована замечательная работа "Обзор деятельности факультета восточных языков Петербургского университета за 1855-1905 гг.", а в 1911 г. - фундаментальный труд "История изучения Востока в Европе и в России".

В 1912 г. в работе "Халиф и султан" Бартольдом было сделано научное открытие: он доказал, что представление о передаче духовной власти последним аббасидским халифом Мутаваккилем османскому султану Салиму Явузу в XVI в. является легендой, появившейся не ранее XVIII в.

Велик вклад Бартольда в исламоведение. В 1912-1913 гг. он являлся организатором и редактором журнала "Мир ислама", а в 1917 г. - журнала "Мусульманский мир". В своих работах "Ислам" (1918), "Культура мусульманства" (1918), "Мусульманский мир" (1922) и "Мусейлима" (1925) Бартольд дает критический обзор важнейших трудов арабских и западноевропейских авторов, проверив мусульманские сведения, собрав обширный фактический материал и по-новому осветив раннюю историю ислама, историю его распространения у народов Востока и развитие мусульманской культуры.* Он является автором множества статей в "Энциклопедии ислама". Им был выполнен и в 1899 г. издан перевод работы С. Лен-Пуля "Мусульманские династии" (1894), который переиздается и в наше время.

В 1913 г. Бартольд стал академиком Петербургской АН, в 1917 г. - РАН, в 1925 г. - АН СССР.

После Октябрьской революции, став одним из основателей советской школы востоковедения, Бартольд выполнял поручения Советского правительства по организации Среднеазиатского университета в Ташкенте, формированию востоковедческих библиотек и собиранию восточных рукописей. В 1921 г. он возглавил Коллегию востоковедов, созданную при Азиатском музее, а в 1925 г. - ее печатный орган "Записки Коллегии востоковедов".

Бартольд исследовал труды арабских авторов, писавших о древних славянах. Богатый фактический материал содержат его работы по Ирану. Однако особое значение имеют его труды по истории Средней Азии, в которых, кроме ценных сведений арабских, персидских и местных авторов, им были использованы и археологические материалы.

Будучи преподавателем Петербургского и Среднеазиатского университетов и Ленинградского института живых восточных языков, Бартольд вел большую педагогическую работу. Он также участвовал в работе комиссии по переводу алфавитов народов СССР с арабской на латинскую основу. Бартольд занимался и общественной деятельностью: он много сделал для популяризации знаний о Востоке. Некоторые из его более чем 650 работ были переведены на иностранные, в том числе восточные языки.
Василий Владимирович Бартольд умер в Ленинграде 19 августа 1930 г.

"Чувствуя себя до конца дней "преимущественно историком Средней Азии", В.В. Бартольд постепенно расширял свой горизонт до полного охвата мусульманского мира во всем масштабе его географических и хронологических рамок. И кругозор его и строго научные приемы дали право Н.Я. Марру с полным основанием сказать, что "востоковедов-историков калибра Бартольда на Западе не было ни одного""**.

Примечания:

* См.: Смирнов Н.А. Очерки истории изучения ислама в СССР. М., 1954, с. 94; 120-128; 151-157; 210-214
** Крачковский И.Ю. К переизданию трудов В. В. Бартольда. - В кн.: Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. V. М.-Л., 1958, с. 428.

Источник - ЦентрАзия
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