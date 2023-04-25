Кукловоды и куклы: или о том, как создаются неформальные партии в Узбекистане, - Шодибой Хасанов

17:34 26.04.2023

В социальных сетях вновь начала распространяться информация о создании новой партии. На этот раз все тот же "сохта профессор" Хидирназар Аллакулов повторно заявил о создании партии "Хакикат, тараккиет ва бирдамлик" вместо прежней "Хакикат ва тараккиет".



У многих читателей возникает вопрос: зачем он это делает, если государство всячески этому препятствует? Действительно ли возможно простому гражданину создать новую партию в Узбекистане тогда, когда ему захочется?



Между прочим: в Узбекистане на протяжении 30 лет не создавалось ни одной новой независимой партии. Государство держит все под строжайшим контролем и само решает, когда и как создавать новые структуры. Мы попытались разобраться в данном вопросе и вот, что у нас получилось.



Впервые в медиа пространстве "сохта профессор" Аллакулов появился буквально из неоткуда в 2020 году, объявив о создании партии "Хакикат ва тараккиет". Обратите внимание, что в 2021 году состоялись президентские выборы, где участвовало много иностранных наблюдателей, которым, (как у нас принято в Узбекистане), необходимо демонстрировать "шоу-программу" в виде наличия "истинной демократии".



При этом, согласно законодательству, чтобы принять участие в выборах, новая партия должна быть создана не менее чем за год до начала электоральных мероприятий. Вот тут умелые кукловоды в лице СГБ (потому, что только чекистам под силу такие комбинации) решили продемонстрировать свое искусство и предложили властям эксперимент с новой партией. К тому же они заверили "Аксарай", что лишь немного пошумят на публику, но регистрации партии, конечно, не допустят (а то ведь и другие захотят). И что же получилось в итоге:

– срежессированные собрания партийцев с организацией постановочных конфликтов, где участвовали "отряды скандальных женщин быстрого реагирования", проплаченные блогеры и другие индивиды;

– оказание на "сохта профессора" Аллакулова, якобы, давления, преследование его и его родственников сотрудниками милиции, предоставление интервью иностранным журналистам и другие интересные фишки.



Конечно, в спектаклях такого уровня не все проходит гладко. Где-то господин Аллакулов перегибал палку, старался выйти из-под контроля, за что был "дипломатично" наказан "старшими братьями чекистами" в виде штрафов за неуплату налогов.



Однако по результатам, за проделанный труд "сохта-профессор" получил кругленькую сумму (около 25 тыс. долларов США, о чем имеются железобетонные доказательства, которые пока мы представлять не будем по этическим соображениям). Цель чекистов была достигнута, международные эксперты, наблюдавшие за выборами, поговорили с господином Аллакуловым и поверили в то, что он является истинным политическим деятелем, борцом за демократию. Это и было нужно властям, чтобы продемонстрировать интенсивное демократическое развитие Узбекистана.



Как следствие, в отчете Миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2021 года было отмечено про партию "Хакикат ва тараккиет" с акцентом на проблемы в ее регистрации. Однако в высшем руководстве ОБСЕ признали, что Узбекистан делает уверенные шаги в сторону развития неправительственного сектора. Более того, резко подскочили рейтинги страны среди международных политических кругов. Операция прошла успешно, за что ряд чекистов – режиссеров/ кукловодов получили медали.



Идем далее. Что же мы видим в 2022 году? – конституционный референдум. А это опять голосование, опять наблюдатели из БДИПЧ, а значит очередному спектаклю быть! (обрадовались чекисты). Господин "сохта профессор" Аллакулов, конечно, тоже обрадовался, ведь у него опять появился очередной шанс стать звездой и получить солидный гонорар. Подготовка началась заблаговременно. В феврале – марте инициированы публичные выступления с заявлениями о продолжении создания партии, организация сборищ, партсобраний и прочий антураж.



В ход пошли даже административные аресты самых "ближайших" соратников Аллакулова. Потому что в 2022 году необходимы были более убедительные меры, иначе международное сообщество не поверило бы. Поэтому чекисты добавили в сценарий немного экшэна. Однако в "Аксарае" решили референдум перенести на 2023 год из-за чего операция "сохта-профессор 2:0" не увенчалась успехом. пошуметь на славу не удалось, гонорары отменили, медали за отвагу и мужество тоже отложили.



Но! Наступил долгожданный 2023 год и проведение референдума заявлено железно! И что же мы видим? Чекисты в очередной раз продемонстрировали просто филигранную технику кукловодства. На этот раз они совершенно изменили тактику и выбрали сценарий "без шума и пыли", без скандалов и арестов, громких заявлений и травли в Интернете, преследований и запугиваний партийцев. И это дало отличный результат.



Господин "сохта-профессор" Аллакулов за две недели (16 апреля) до начала референдума (23 апреля) проводит собрание инициативной группы и объявляет о создании оргкомитета партии. Обратите внимание, что в республике на этот момент находятся все те же наблюдатели Миссии ОБСЕ, а собрание партийцев прошло "без единого выстрела"! Бинго! Международные эксперты заценят это как достижение в области развития узбекской демократии. Референдум получит достойную оценку, информация о партии ложится в итоговый отчет ОБСЕ! Господину Аллакулову прилетает офигенный гонорар (по нашим подсчетам около 50 тыс. долларов), а чекисты-режиссеры/кукловоды могут сверлить дырки в мундире для очередного ордена!



Вот вам и вся арифметика уважаемые читатели. Для того, чтобы раскрыть эту комбинацию нам понадобилось перелопатить гигабайты данных из соцсетей, проанализировать миллионы комментариев респондентов, осуществить тщательную экспертизу всех видео с участием "сохта-профессора", составить его психологический портрет и еще много интересных приемов. История на этом не заканчивается и имеет логическое продолжение, о чем вы узнаете из следующих статей.



Независимый исследователь: Шодибой Хасанов