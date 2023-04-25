 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.04.2023
17:54  Глава Кабмина Кыргызстана А.Жапаров снова с визитом в Ташкенте. Зачастил..
17:51  Байден решил стать меньшим злом для США
17:49  Игра в китайского миротворца. Хитрый Си позвонил-таки Зеленскому, обласкал и обнадежил
17:47  Сообщения о бомбах. В Бишкеке эвакуировали более десяти школ
17:34  Кукловоды и куклы: или о том, как создаются неформальные партии в Узбекистане, - Шодибой Хасанов
15:17  Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ
15:13  Протоиерей Петр Влащенко организовал религиозный медицинский десант на Донбассе

14:53  Казахстанский ученый Айтуов изобрел технологию для восстановления зубной эмали
08:27  Венесуэла. Американская технология экспорта революций дала сбой, - А.Тищенко
08:24  Россия и Киргизия проведут ревизию своих отношений, - Виктория Панфилова
08:21  Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти
08:07  "Тихий раздел" Украины или мировая война, - Ростислав Ищенко
07:35  Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg
07:12  США: грядет смута? Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии, - Андрей Соколов
07:00  В РосГосдуме призвали вернуть определение "враг народа". Депутатам предложили начать с себя
06:50  Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? Ч. 1, - Е.Косенко
06:48  Война с Китаем грозит американцам карточной системой, - В.Скосырев
00:46  Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский
00:38  Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:35  К новому КазПарламенту приделали бикфордов шнур, - Марат Асипов
00:34  Крупнейший музей-заповедник под открытым небом "Бозок" появится близ Астаны
00:26  ГЭС "Сарбанд" на юге Таджикистана заработала на полную мощность
00:22  Дипломатия "мягких связей": гуманитарные проекты Японии в Центральной Азии
00:19  Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США, - Ксения Логинова
00:16  В ближайшие десятилетия Казахстан вряд ли станет казахскоязычным, - Виктор Шацких
00:14  Bloomberg: 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС
00:12  Есть ли будущее у Русского коммунизма? - А.Ципко
00:11  РосВласти агитируют центразиатов на Украинскую войну. Даже в мечетях
00:10  Предательство… и предатели. Иудин грех, - Г.Симаков
00:00  Байден заслужил второй срок в Белом доме, - Виктория Никифорова
Вторник, 25.04.2023
20:38  Мэрия Риги постановила срочно снести небольшой и красивый памятник Пушкину
20:33  "Моя, твоя, наша!". Власти Узбекистана устроили масштабную агитацию референдуму по новой Конституции
19:39  Гибель империи. Глава Шотландии Хамза Юсаф требует независимости от Брит-премьера Риши Сунака
19:37  Карлсон улетает к Соловьеву? Акции Fox рухнули из-за увольнения популярного ведущего
18:51  Гуд бай, Украина... Сербия готова признать новые границы России! - президент Вучич
18:40  Данияр Бостонов возглавил Гражданскую авиацию Кыргызстана
18:34  Почему в Киргизии заглохло и затухло театральное искусство? - Айгуль Умуралиева
18:13  Десант на Алешки. УкрАрмия пыталась форсировать Днепр: выживших нет
12:18  Al Ain: Европа должна уменьшить свою зависимость от США, иначе ее ждет крах
12:17  Казпремьер Смаилов пытается изобразить полезную деятельность. "Надо проверить законность продажи одной нефтекомпании"...
12:15  Конфликт в Украине геостратегически разломал Европу, - Йордан Божилов
12:13  Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Видео всколыхнуло общественность
11:05  Киев против РПЦ: черти курят ладан..., - А.Карпов
10:49  "Зерновая сделка": торг киевских бандеровцев с московскими заукрами продолжается
10:37  "Незалежная" стала разменной пешкой в большой геополитической игре, - Владимир Малышев
10:17  Politico: ЕС решил тайно переманить четырех союзников России и Китая к себе (в том числе Казахстан)
10:07  Узбекистан резко нарастил импорт газа на фоне падения его добычи
09:48  Казахстан отменил военный парад на 9 Мая. Ввиду "экономии средств"
09:29  Кыргызская оппозиция льет воду на мельницу Таджикистана - Канат Кожоев
09:22  Президент Белочка (Тихановская) учредила суд над Лукашенко и анонсировала "сеть подпольных ячеек" в оккупированной Беларуси
08:47  Ситуация по кори и краснухе в Кыргызстане остается напряженной
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Кукловоды и куклы: или о том, как создаются неформальные партии в Узбекистане, - Шодибой Хасанов
17:34 26.04.2023

В социальных сетях вновь начала распространяться информация о создании новой партии. На этот раз все тот же "сохта профессор" Хидирназар Аллакулов повторно заявил о создании партии "Хакикат, тараккиет ва бирдамлик" вместо прежней "Хакикат ва тараккиет".

У многих читателей возникает вопрос: зачем он это делает, если государство всячески этому препятствует? Действительно ли возможно простому гражданину создать новую партию в Узбекистане тогда, когда ему захочется?

Между прочим: в Узбекистане на протяжении 30 лет не создавалось ни одной новой независимой партии. Государство держит все под строжайшим контролем и само решает, когда и как создавать новые структуры. Мы попытались разобраться в данном вопросе и вот, что у нас получилось.

Впервые в медиа пространстве "сохта профессор" Аллакулов появился буквально из неоткуда в 2020 году, объявив о создании партии "Хакикат ва тараккиет". Обратите внимание, что в 2021 году состоялись президентские выборы, где участвовало много иностранных наблюдателей, которым, (как у нас принято в Узбекистане), необходимо демонстрировать "шоу-программу" в виде наличия "истинной демократии".

При этом, согласно законодательству, чтобы принять участие в выборах, новая партия должна быть создана не менее чем за год до начала электоральных мероприятий. Вот тут умелые кукловоды в лице СГБ (потому, что только чекистам под силу такие комбинации) решили продемонстрировать свое искусство и предложили властям эксперимент с новой партией. К тому же они заверили "Аксарай", что лишь немного пошумят на публику, но регистрации партии, конечно, не допустят (а то ведь и другие захотят). И что же получилось в итоге:
– срежессированные собрания партийцев с организацией постановочных конфликтов, где участвовали "отряды скандальных женщин быстрого реагирования", проплаченные блогеры и другие индивиды;
– оказание на "сохта профессора" Аллакулова, якобы, давления, преследование его и его родственников сотрудниками милиции, предоставление интервью иностранным журналистам и другие интересные фишки.

Конечно, в спектаклях такого уровня не все проходит гладко. Где-то господин Аллакулов перегибал палку, старался выйти из-под контроля, за что был "дипломатично" наказан "старшими братьями чекистами" в виде штрафов за неуплату налогов.

Однако по результатам, за проделанный труд "сохта-профессор" получил кругленькую сумму (около 25 тыс. долларов США, о чем имеются железобетонные доказательства, которые пока мы представлять не будем по этическим соображениям). Цель чекистов была достигнута, международные эксперты, наблюдавшие за выборами, поговорили с господином Аллакуловым и поверили в то, что он является истинным политическим деятелем, борцом за демократию. Это и было нужно властям, чтобы продемонстрировать интенсивное демократическое развитие Узбекистана.

Как следствие, в отчете Миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2021 года было отмечено про партию "Хакикат ва тараккиет" с акцентом на проблемы в ее регистрации. Однако в высшем руководстве ОБСЕ признали, что Узбекистан делает уверенные шаги в сторону развития неправительственного сектора. Более того, резко подскочили рейтинги страны среди международных политических кругов. Операция прошла успешно, за что ряд чекистов – режиссеров/ кукловодов получили медали.

Идем далее. Что же мы видим в 2022 году? – конституционный референдум. А это опять голосование, опять наблюдатели из БДИПЧ, а значит очередному спектаклю быть! (обрадовались чекисты). Господин "сохта профессор" Аллакулов, конечно, тоже обрадовался, ведь у него опять появился очередной шанс стать звездой и получить солидный гонорар. Подготовка началась заблаговременно. В феврале – марте инициированы публичные выступления с заявлениями о продолжении создания партии, организация сборищ, партсобраний и прочий антураж.

В ход пошли даже административные аресты самых "ближайших" соратников Аллакулова. Потому что в 2022 году необходимы были более убедительные меры, иначе международное сообщество не поверило бы. Поэтому чекисты добавили в сценарий немного экшэна. Однако в "Аксарае" решили референдум перенести на 2023 год из-за чего операция "сохта-профессор 2:0" не увенчалась успехом. пошуметь на славу не удалось, гонорары отменили, медали за отвагу и мужество тоже отложили.

Но! Наступил долгожданный 2023 год и проведение референдума заявлено железно! И что же мы видим? Чекисты в очередной раз продемонстрировали просто филигранную технику кукловодства. На этот раз они совершенно изменили тактику и выбрали сценарий "без шума и пыли", без скандалов и арестов, громких заявлений и травли в Интернете, преследований и запугиваний партийцев. И это дало отличный результат.

Господин "сохта-профессор" Аллакулов за две недели (16 апреля) до начала референдума (23 апреля) проводит собрание инициативной группы и объявляет о создании оргкомитета партии. Обратите внимание, что в республике на этот момент находятся все те же наблюдатели Миссии ОБСЕ, а собрание партийцев прошло "без единого выстрела"! Бинго! Международные эксперты заценят это как достижение в области развития узбекской демократии. Референдум получит достойную оценку, информация о партии ложится в итоговый отчет ОБСЕ! Господину Аллакулову прилетает офигенный гонорар (по нашим подсчетам около 50 тыс. долларов), а чекисты-режиссеры/кукловоды могут сверлить дырки в мундире для очередного ордена!

Вот вам и вся арифметика уважаемые читатели. Для того, чтобы раскрыть эту комбинацию нам понадобилось перелопатить гигабайты данных из соцсетей, проанализировать миллионы комментариев респондентов, осуществить тщательную экспертизу всех видео с участием "сохта-профессора", составить его психологический портрет и еще много интересных приемов. История на этом не заканчивается и имеет логическое продолжение, о чем вы узнаете из следующих статей.

Независимый исследователь: Шодибой Хасанов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682519640


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года №194
- Продажа нефтегазовых активов по заниженной стоимости: вопрос рассмотрен Комиссией по демонополизации экономики
- Нацпроект "Доступный интернет": Казахстанцев обеспечат доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с
- Совет по молодежной политике обсудил Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом
- Казахстанцы должны увидеть реальную отдачу от принимаемых мер - Алихан Смаилов о мерах по борьбе с инфляцией
- Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы?
- Системные нарушения в уголовном процессе обсуждены в Генеральной прокуратуре
- Экс-начальник ДКНБ Алматы осужден на 6 лет по делу о январских событиях
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  