П.В. Густерин: Памяти Агафангела Ефимовича Крымского

19:38 26.04.2023 П.В. Густерин

Памяти Агафангела Ефимовича Крымского



"Исключительное место в отечественной и, возможно, в мировой ориенталистике занимают научно-педагогические труды А.Е. Крымского. Вероятно, не было второго ученого, который бы создал столько научных пособий, подготовил курсы по истории, истории мусульманства, истории литературы целого региона - Ближнего и Среднего Востока. В этом отношении научно-педагогическое наследство Крымского - уникальное явление в мировом востоковедении"[1].



Агафангел Ефимович Крымский (Агатангел Юхимович Кримьский) родился 3 (15) января 1871 г. во Владимире-Волынском в семье учителя географии. Его род восходил к крымскому татарину, переселившемуся в XVII в. в Речь Посполитую, принявшему христианство и осевшему в Белоруссии. В 1860-х годах отец Агафангела Ефимовича, Ефим Стефанович Крымский, переехал во Владимир-Волынский. Он был женат на Аглаиде Федосеевне, урожденной Сидорович, происходившей из литовско-польской семьи из-под Минска. По словам самого Крымского, его отец - "белорус по происхождению, русский по воспитанию; мать - полька"[2]. Через несколько месяцев после рождения у Крымских сына Агафангела, Ефим Стефанович перевез свою семью в местечко Звенигородка Киевской губернии, где и прошло детство будущего ученого.[3]



Среднее образование Агафангел получил в киевской Коллегии Павла Галагана[4] в 1885-1889 гг., где особое внимание уделялось изучению языков, в том числе восточных. Чувствуя в себе огромный потенциал и стремясь к его реализации, Крымский в 1889-1892 гг. прошел полный курс обучения в Лазаревском институте восточных языков (ЛИВЯ) в Москве, а в 1892-1896 гг. - славяно-русского отделения историко-филологического факультета Московского университета. "Среди учителей А.Е. Крымского в Лазаревском институте и Московском университете следует особо выделить двух ученых - Ф.Е. Корша и В.Ф. Миллера, а также проф. С.Е. Сакова и С.Г. Дзеруняна"[5]. Этот перечень необходимо дополнить именами М.О. Аттаи, А.Н. Веселовского, В.И. Герье, Г.И. Кананова, Г.А. Халатянца и И.Н. Холмогорова.



В 1896 г. ученый совет ЛИВЯ, заслушав доклад академика Корша о работе Крымского "Перевод и толкование философского трактата аль-Фараби: Главные вопросы философии", предложил ему готовиться к профессуре по арабской словесности. В том же году он был командирован в Ливан[6], где два года работал в книгохранилищах с древними рукописями и стал автором арабских научных журналов. Став сотрудником Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона еще в 1893 г., Крымский и в научной командировке продолжал уделять внимание популяризации востоковедных знаний: "Находясь на Ближнем Востоке, он посылал в русские газеты свои корреспонденции"[7].



Уже в первых своих опубликованных работах - "Очерк развития суфизма" (М., 1895), "Шаг-наме, або иранська Книга царив" (Львiв, 1896) и "Мусульманство и его будущность" (М., 1899) - Крымский показал себя глубоким эрудированным исследователем.



Еще раньше он выступил как переводчик: в украиноязычном журнале "Правда" (Львов, 1890, 1891) Крымский опубликовал перевод из Антары с предисловием о доисламской поэзии, а в другом львовском журнале, "Житье i слово", издал на украинском языке извлечения из Саади (1894) и Фирдоуси (1895).



"Весной 1898 г.[8] Крымский сдал магистерские экзамены на восточном факультете (Петербургского университета. - П.Г.) и защитил диссертацию, в которой обработал накопленный за два года своей командировки материал по арабскому фольклору. Собранный материал он использовал и в лекциях, которые читал в Лазаревском институте и которые пользовались у студентов большим успехом. Они были посвящены арабскому языку и литературе, фольклору и истории религии, а также персидской литературе. Эти лекции стали основой большого количества литографированных учебников, которые затем дополнялись и редактировались автором и издавались типографским способом"[9].



С 1898 по 1918 г. Крымский успешно преподавал в ЛИВЯ, став в 1900 г. профессором, а в 1912 г. возглавив кафедру истории мусульманского Востока. "Характерной чертой Крымского была большая научная щедрость: он широко предоставлял своим ученикам собственные материалы, выступая лишь в роли соавтора или - чаще - редактора. Он привлекал студентов к переводам серьезных исследований, прививал вкус к широкому и разностороннему исследованию любых явлений истории и литературы"[10]. Его учениками являются ставшие впоследствии крупными востоковедами Х.К. Баранов, В.А. Гордлевский, А.К. Горстер, Б.В. Миллер, В.Ф. Минорский, А.А. Олесницкий, С.П. Олферьев, А.А. Семенов, Г.В. Чирков и многие другие. "Умело привлекая начинающих арабистов с первых шагов к научной работе, А.Е. Крымский значительно расширил круг лиц, интересующихся арабистикой, и содействовал появлению в свет большого количества монографий и статей… Многие из его учеников оставили след не только в иранистике и тюркологии как более популярных областях, но и в арабистике"[11]. "В начале XX в. в Москве в основном стараниями А.Е. Крымского сложилась своя школа арабистики"[12].



Еще в октябре 1887 г. Московским археологическим обществом была образована Восточная комиссия, членами которой стали лучшие востоковеды Москвы. "А.Е. Крымский, приглашенный в секретари комиссии в 1901 г., зарекомендовал себя как хороший организатор ее научной деятельности"[13]. "Когда в 1901 г. секретарем был избран А.Е. Крымский, Восточная комиссия устремилась в мир мусульманский (чисто в современных актуально-политических отголосках). Возобладал филологический подход…"[14]. Крымский также являлся автором и редактором трудов Комиссии, выходивших под названием "Древности восточные".



В московский период научной и преподавательской деятельности Крымского из под его пера появились фундаментальные востоковедные труды, в т.ч. "История мусульманства" (в 3-х чч. М., 1903-1904), "История Персии, ее литературы и дервишеской теософии, с многочисленными литературными образцами в русском переводе" (в 3-х тт. М., 1903-1906), "Семитские языки и народы" (в 3-х чч. М., 1910-1912), "История Турции и ее литературы" (в 2-х тт. М., 1910-1916), "Арабская литература в очерках и образцах" (М., 1911), "История арабов и арабской литературы светской и духовной" (в 3-х чч. М., 1911-1913), "Южно-семитские языки и подробная история языка арабского" (М., 1912). Некоторые из этих работ выдержали по два и более изданий еще при жизни их автора. "…Серия "Трудов по востоковедению", издаваемая Лазаревским институтом в Москве, приобрела важное значение благодаря многочисленным работам А.Е. Крымского"[15]. Кроме того, в Москве Крымским были подготовлены и изданы учебные пособия, в т.ч. "Лекции по истории Ирана: Арзакиды, Сасаниды и завоевание Ирана арабами" (М., 1900), "Ислам, его возникновение и старейший период его истории: Пособие к лекциям" (б.м., 1900), "Лекции по истории семитских языков" (б.м., 1901-1903), "Лекции по Корану: Суры старейшего периода" (б.м., 1902). Можно сказать, что Крымский создал новое поколение учебных пособий по ближневосточным языкам, литературам и истории. Так, "в области истории (арабской. - П.Г.) литературы литографированный очерк В.Ф. Гиргаса (1873) был заменен различными трудами А.Е. Крымского; они же восполняли отсутствие общего курса истории арабов…"[16]. В 1910 г. Крымский стал сотрудничать с энциклопедическим словарем "Гранат", а в 1911 г. - с Новым энциклопедическим словарем. "…Он обладал выдающимся литературным дарованием, был крупным украинским писателем[17] и поэтом, но значительную часть своей жизни посвятил преподаванию и популяризации. Большинство востоковедных работ и возникло у него из стремления удовлетворить потребности своих студентов… По воспоминаниям учеников Крымского, его лекции и учебники являлись для них своеобразным окном в науку"[18].



В 1918 г. Крымский стал академиком Академии наук Украинской ССР и в 1918-1941 гг. являлся профессором Киевского университета. "…С переездом… А.Е. Крымского в Киев востоковедение нашло себе на некоторое время значительное место в изданиях украинской Академии наук…"[19].



Крымский отчасти посвятил свои научные поиски и истории украинского языка, причем еще до своего переезда в Киев. "…Крымский, будучи в Москве… был тесно связан с деятелями украинской культуры и литературы, писал художественные произведения, занимался переводами на украинский язык"[20]. "Крымский был хорошим журналистом и литератором. С 1890 г. в различных западноукраинских периодических изданиях появлялись его статьи, рассказы, переводы на украинский язык стихов и прозы, часто восточных"[21]. С украинского Крымский переводил на турецкий стихи Тараса Шевченко. Крымскому принадлежит множество художественных переводов с арабского (Антар, аль-Маарри), персидского (Джами, Саади, Хайям, Хафиз) и турецкого (Михри-хатун, Ушаклыгиль) языков, а также образцов арабского и турецкого фольклора.



Один из крупнейших знатоков научной деятельности и художественного творчества Крымского А.П. Базиянц утверждает, что "формирование политических взглядов, научных принципов, художественное творчество А.Е. Крымского нельзя отрывать от благотворного влияния выдающихся деятелей культуры Ивана Франко и Леси Украинки…"[22]. В 1900 г. в Москве Крымский опубликовал одно из первых своих исследований по украинскому языку "О малорусских отглагольных существительных на еннье и иннье". Кроме того, им были опубликованы "Филология и погодинская гипотеза. Судьбы киевского малорусского наречия XI–XVI вв." (Киев, 1904) и "Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів" (Львiв, 1905), а также роман "Андрiй Лаговський" (Львiв, 1905). Несомненно, все это способствовало тому, что Крымский в 1918 г. стал одним из организаторов АН УССР и одним из первых ее академиков. До 1928 г. Крымский являлся научным секретарем АН УССР, а до 1929 г. возглавлял ее историко-филологическое отделение. "Він (А.Ю. Кримський. - П.Г.) володів дуже широкими знаннями з української мови та літератури, фольклористики, показав себе справжнім ерудитом і був надто небайдужим до того, що діялося в царині україністики. Надалі з’являється чимало мовознавчих статей А. Кримського, ґрунтовних розвідок. Він вивчав проблеми української граматики, етимології, діалектології тощо. У галузі українського мовознавства А. Кримський здійснював величезну науково-організаторську діяльність. Його велика заслуга у створенні синтезуючої праці - першої наукової історичної грамматики української мови, що була внеском у науку про українську мову. На жаль, вона не вся побачила світ. За випусками, які з’явилися в друкованому вигляді, можна мати уявлення про розробку питань фонетики та морфології. Серед численних лінгвістичних проблем, що цікавили А. Кримського, значне місце належить сааме історичній фонетиці української мови. У багатьох його розвідках, статях… значну увагу приділено формуванню фонетичної системи сучасної української мови. Вчений вважав "українську мову досить консервативною в галузі морфології", протее "далеко не такою в галузі фонетики". Специфіку української мови він вбачав перш за все у звукових особливостях, що розвинулися в ній після розпаду давньоруської мовної єдності"[23].



"Многие идеи, имевшие отношение к ориенталистике, нашли отражение и в эпистолярном наследии ученого, в частности, в переписке с И.Я. Франко"[24]. Результатом востоковедных занятий Крымского в Киеве стали публикации на украинском языке: "Історія Персіi та ії письменства" (1923), "Хафиз та його пiсні…" (1924), "Історiя Туреччини (1924), "Перський театр" (1925), "Історія Туреччини та ії письменства (1927), "До исторії вищої освіти у арабів та дещо про Арабьску академію наук" (1928), "Тюрки, iх мова та лiтература" (1930) и др.[25]



В конце 1920-х годов Крымский подвергся опале и отстранен от участия в научной жизни. Лишь в 1936 г. ему было позволено осуществлять научное руководство аспирантами Института языка и мышления АН СССР.



Несмотря на то, что в 1941 г. Крымский в знак его прошлых заслуг перед наукой был награжден орденом "Трудового красного знамени", и было торжественно отмечено его 70-летие, 20 июля того же года он был арестован. Уже 30 октября Крымский был доставлен в тюрьму Кустаная, а 25 января 1942 г. Агафангел Ефимович умер в тюремной больнице.



Научное наследие Крымского поражает своим размахом: сфера его интересов включала историю и филологию Ближнего и Среднего Востока, т.е. арабистику, иранистику, исламоведение, семитологию и тюркологию, причем многие из его востоковедных работ, общее количество которых составляет 879[26], написаны и изданы на украинском языке, а также украинское языкознание. Всего же Крымский является автором более 1500 сочинений.[27] Высокую оценку его научному наследию, в т.ч. на украинском языке, помимо академика Крачковского, дали академик В.В. Бартольд и другие замечательные представители науки о Востоке.[28]



На своем родном языке Крымский оставил превосходные образцы прозы и поэзии, войдя в историю украинской литературы.



Крымский переводил многих восточных поэтов, особенно персидских, а также Байрона, Гейне, Гете и других лучших представителей европейской поэзии.



Востоковедные труды самого Крымского были переведены на многие языки мира, получив международное признание.



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. М., 1973, с. 128.

[2] Бабишкiн О. Агатангел Кримський. Київ, 1967, ст. 9. Цит. по кн.: Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. М., 1974, с. 137.

[3] Подробнее о детстве Крымского см.: Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980.

[4] Закрытое учебное заведение, основанное в 1871 г. общественным деятелем и исследователем украинской этнографии Григорием Павловичем Галаганом в память о своем умершем сыне Павле.

[5] Базиянц А.П., с. 125.

[6] См.: Крымский А.Е. Письма из Ливана: 1896-1898. М., 1975.

[7] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997, с. 175.

[8] В ук. соч. А.П. Базиянца в 1899 г. (с. 125).

[9] История отечественного востоковедения…, с. 174.

[10] Там же, с. 175.

[11] Крачковкий И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. - В кн.: Избр. соч., т. V. М.-Л., 1958, с. 118.

[12] История отечественного востоковедения…, с. 176.

[13] Там же, с. 93-94.

[14] Восток. Кн. IV. М.-Л., 1924, с. 169. Цит. по кн.: Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973, с. 360.

[15] Крачковкий И.Ю., с. 142.

[16] Там же, с. 141.

[17] См.: Гринченко Б. Крымский как украинский писатель. - В кн.: Киевская старина. Киев, 1903.

[18] Крачковкий И.Ю., с. 118.

[19] Там же, с. 146. См.: Первый украинский востоковед // Вопросы литературы. 1971, №5; А.Ю. Кримський - українист i орiенталист. Київ, 1974; Первый украинский востоковед // Вопросы литературы. 1971, №5.

[20] Базиянц А.П., с. 123.

[21] История отечественного востоковедения…, с. 175.

[22] Базиянц А.П., с. 123.

[23] Петькун С.М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови. - В кн.: Збірник наукових праць НДІУ. Том ХХІІ. Київ, 2008, ст. 225.

[24] История отечественного востоковедения…, с. 76.

[25] Наиболее обстоятельный анализ работ Крымского сделал К.И. Гурницкий в ук. соч.

[26] Гурницкий К.И., с. 3. Полный перечень трудов Крымского и список работ о нем см.: А.Ю. Кримський. Бiблiографiчний покажчик. Київ, 1972. См. также: Кримський.А.Ю. Твори в п’яти томах. Київ, 1972-1974.

[27] Милибанд С. Д. Востоковеды России: Биобиблиографический словарь. Кн. II. М., 2008, с. 858.

[28] Академик В.В. Бартольд. Сочинения. Т. IX. М., 1977, с. 7; Болдырев Р.В. Столетие со дня рождения А.Е. Крымского // Советская тюркология. 1971, №4; Грунин Т.И. А.Е. Крымский // Советская тюркология. 1971, №4; Крачковский И. Академик АН УССР А.Е. Крымский // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1941, №3; Смилянская И.М. А.Е. Крымский // Народы Азии и Африки. 1971, №4. Источник - ЦентрАзия

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