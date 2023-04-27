Пресс-центр Пограничного отряда "Хорог" Управления Пограничных войск ГКНБ РТ по ГБАО сообщает

12:36 28.04.2023

ДУШАНБЕ, 28.04.2023 /НИАТ "Ховар"/. 28 апреля в 1 час 30 минут вооруженная группа транснациональных контрабандистов, состоящая из 8 человек, под руководством Додихудо, Нодиршо и Заби валади Мухаммадсахи, жителей карияи Барпандж вулусволи Шугнан провинции Бадахшан Афганистана, с целью перевозки наркотиков в особо крупном размере, также оружия и боеприпасов, пересекли линию государственной границы Таджикистана и Афганистана на 184-й отметке охраняемой зоны 9-й пограничной заставы "Тишор" Пограничного отряда "Хорог". Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в пресс-центре Пограничного отрядя "Хорог" Управления Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Горно-Бадахшанской автономной области.



Контрабандисты не подчинились приказу таджикских пограничников сдаться и открыли огонь из группового оружия.



Не выдержав ответного огня, преступники бросили на месте происшествия наркотики, оружие и боеприпасы и, используя темное время суток, сбежали на сторону Афганистана.



На месте происшествия задержаны 3 подельника афганских контрабандистов, граждане Республики Таджикистан Домуллоджонов Эмин Амирович, 1982 г.р., уроженец и житель города Бустон Согдийской области, Саидманзаров Нидо Сайфуллоевич, 1993 г.р. уроженец и житель села Емчи Шугнанского района, житель города Худжанда и Саидмурсалов Наврас Саидмусоевич, 1987 г.р., уроженец и житель Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области.



На месте происшествия обнаружены и изъяты 45 кг героина, 1 автомат Калашникова с 4 магазинами, 74 патрона, 1 специальный прибор ночного видения, 10 (десять) тысяч долларов США.



К сожалению, в ходе вооруженной перестрелки с афганскими контрабандистами погиб один военнослужащий.



По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.