 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим ТрепавловСкончался замечательный российский историк-тюрколог Вадим Трепавлов
18:14 01.05.2023

Вадим Винцерович Трепавлов (10 декабря 1960, Свердловск - 31 марта 2023, Москва) - российский историк, тюрколог, доктор исторических наук (2002), член-корреспондент РАН (2022). Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений. Председатель международной Ассоциации исследователей Золотой Орды.

Родился в семье служащего. В 1983 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию "Социально-политическая преемственность в государственном строе Монгольской империи XIII в.".

В 1987-1988 годах был научным сотрудником Института истории и археологии УрО АН СССР, c 1988 года - сотрудник Института истории СССР. В 2002 году защитил докторскую диссертацию "История Ногайской Орды".

Входил в состав экспертного совета ВАК РФ по истории (с 2013). Являлся членом диссертационного совета по истории России до XX века ИРИ РАН, членом редколлегий журналов "Российская история", "Этнографическое обозрение", "Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН", "Золотоордынское обозрение" (Golden Horde Review), а также членом редколлегий периодических сборников "История народов России в исследованиях и документах" и "Тюркологического сборника".

В 2020 году возглавил созданную международную Ассоциацию исследователей Золотой Орды.

Скончался в Москве 31 марта 2023 года на 63-м году жизни. Кремирован 3 апреля 2023 года.

Награды

Премия Европейского совета для молодых ученых (1993)
Макарьевская премия по номинации "История России" (2009) за труд "„Белый царь": образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв."
Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики (2014)
Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2016)
Лауреат премии им. Хусаина Фаизханова (2017)

Неоднократно получал исследовательские и издательские гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Научная деятельность и труды

Член Ученого совета ИРИ РАН
Член Диссертационного совета по истории России до ХХ века ИРИ РАН
Член редколлегий журналов:
"Российская история",
"Этнографическое обозрение",
"Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН"
Член редколлегий периодических сборников:
"История народов России в исследованиях и документах",
"Тюркологического сборника" (2000-2013)

Им написано более 600 научных работ по истории России.

Направления научных исследований: история народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа, Центральной Азии, история вхождения народов и регионов в состав России, межэтнические отношения.

При анализе событий прошлого желательно пытаться уходить от всяческих пристрастий - политических, этнических и прочих. Пример последних полутора десятилетий показывает, что "этнически ориентированная" наука оставляет убогое впечатление. На этом поприще нет и не может быть научного прогресса, поэтому процветают домыслы и фальсификации. Более-менее понятно, когда авторами таких сочинений движут соображения заработка или карьеры. Но историки, искренне исповедующие этноцентризм, - это жалкое зрелище. За время моей работы в науке я много раз убеждался: чем больше человек зациклен на величии истории исключительно своего народа, тем менее он профессионален как историк.

По материалам Википедии

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682954040


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