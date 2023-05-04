Илья Николаевич Березин - представитель Казанской школы востоковедения, - П.Густерин

13:29 05.05.2023 П.В. Густерин



Илья Николаевич Березин - представитель Казанской школы востоковедения



Несмотря на то, что научная биография Ильи Николаевича Березина делится на два периода - казанский и петербургский - именно в Казани этот замечательный ученый сформировался и развился как эрудированный исследователь в различных сферах востоковедения. Академик Бартольд пишет о Березине, что "не только как филолог, но и как историк, он успел себе выработать вполне определенные взгляды уже в первые годы своей учебной и ученой деятельности, и эти взгляды потом не подвергались существенным изменениям"[1].



Илья Николаевич Березин родился 19 (31) июля 1818 г. под Пермью в семье горного чиновника. Получив домашнее воспитание, он учился в Екатеринбургском уездном училище и в Пермской гимназии, по окончании которой в 1834 г., имея склонность к изучению языков, поступил на восточный факультет Казанского университета.



В Казани Березин особенно усердно занимался арабским и персидским языками под руководством профессоров Ф. Эрдмана и А. Казембека. В 1837 г., по окончании университета, Березин был удостоен ученой степени магистра восточной словесности.



Оставленный при университете для приготовления к профессорскому званию, Березин совершил поездку в Астрахань для близкого знакомства с бытом персов и татар, а по возвращении в Казань защитил свою первую диссертацию на тему "Что способствует развитию просвещения и останавливает ход его в державах магометанских", и в 1841 г. ему была присвоена ученая степень кандидата.



В следующем году Березин отправился в свое новое научное путешествие по Востоку за счет университета: по плану и указаниям профессора Казембека он в течение трех лет объездил Закавказье, Персию, Месопотамию, Сирию, Ливан, Палестину, Египет и Малую Азию, занимаясь изучением языков, исследуя современный быт народов, литературу и замечательные древности восточных государств. Это путешествие подробно описано Б.М. Данцигом в книге "Русские путешественники на Ближнем Востоке" (М., 1965, с. 173–177). Отчеты о занятиях Березина на Востоке за это время были напечатаны в "Ученых записках Казанского университета" за 1845–1846 гг.[2]



С обширным собранием материалов, обогащенный практическим знанием языков и словесности Востока, молодой ориенталист вернулся в Казань и 19 (31) марта 1846 г. занял должность экстраординарного профессора на кафедре турецкого языка родного университета.



В марте 1847 г. первое отделение философского факультета Казанского университета рассмотрело дневник Березина и пришло к выводу, что он содержит "богатый источник драгоценных материалов… по Востоку"[3].



Результатом этого путешествия стал также 2-томный труд "Путешествие по Востоку", изданный в Казани (т. I - "Путешествие по Дагестану и Закавказью" (1850); т. II - "Путешествие по Северной Персии" (1852). В казанский период своей научной деятельности Березин издал также "Описание турецко-татарских рукописей, хранящихся в петербургских библиотеках" (в "Журнале министерства народного просвещения" за 1846–1849 гг.), "Турецкую грамматику" (1847), "Recherches sur les dialectes musulmans" (Pt. 1–2, 1848–1853:), то есть "Исследование мусульманских диалектов" (1-я часть - "Système des dialectes Turcs", то есть "Система турецких диалектов"; 2-я часть - "Recherches sur les dialectes Persans", то есть "Исследование персидских диалектов"), "Библиотека восточных историков" (в 3-х тт., 1850–1854; 1-й том содержит отысканную Березиным историю монголов и турок на чагатайском наречии под названием "Шейбани-наме" с русским переводом, примечаниями и дополнениями; 2-й том - историю монголов и турок на казанском наречии под названием "Джами-эт-Теварих" ("Сборник историй"); 3-й том - перевод с чагатайского наречия сочинения Абу-ль-Гази "Родословная тюркского племени", выполненный Г.С. Саблуковым), "Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам)" (1850), "Ханские ярлыки XIV в." (1850–1852), первое в России руководство по персидскому языку "Грамматика персидского языка" (1853), "Булгар на Волге" (1853), "О нашествии Батыя на Россию" (в "Журнале министерства народного просвещения" за 1853 г.); "Посещение царьградских достопримечательностей во время пребывания в Константинополе великого князя Константина Николаевича" (в "Журнале министерства народного просвещения" за 1854 г.). Уже труды Березина казанского периода вывели его в число виднейших тюркологов Европы.[4]



В Казани Березину довелось читать лекции только в течение девяти лет, поскольку в Петербурге в 1855 г. состоялось открытие факультета восточных языков при Петербургском университете, и он был приглашен в столицу на должность ординарного профессора по кафедре турецко-татарской словесности. В 1855 г. на прощанье с Казанью Березин издал "Catalogue des mémoires et des médailles du cabinet numismatique de l’université de Casan", то есть "Каталог памятников и монет нумизматического кабинета Казанского университета".



В петербургский период были изданы его "Народные пословицы турецкого племени" (1856), "Guide du voyageur en Orient. Dialogues arabes d’après trois principaux dialectes: de Mésopotamie, de Syrie et d’Egypte" (1857), то есть "Проводник путешественника по Востоку. Диалоги арабов на трех основных диалектах: месопотамском, сирийском и египетском", "Турецкая хрестоматия" (в 3-х тт., 1857–1890), а также сочинение персидского историка и государственного деятеля Рашид-ад-Дина ат-Табиба (1247–1318) "История монголов" (персидский текст с русским переводом и примечаниями, опубликованные в семи томах в "Трудах Восточного отделения Императорского археологического общества" (1858–1888), - один из наиболее ценных трудов Березина).



"История монголов", точнее "Тарих-и-Газани" ("История Газана"), - 1-я часть "Джами ат-таварих" ("Сборника историй"), завершенного ок. 1311 г. Это сочинение является основным источником по политической и социально-экономической истории государства Хулагуидов в XIII – начале XIV в., поскольку содержит ярлыки Махмуда Газан-хана (1295–1304), 7-го представителя династии Хулагуидов (1256–1355). В ней излагается история монголов, Чингисхана и созданных монголами государств, в том числе государства Хулагуидов, до 1304 г. Рашид-ад-Дин стоит на промонгольских позициях, но лишь для пропаганды реформы Газан-хана, визирем правительства которого он был. Основная идея автора состоит в том, что предки Газан-хана разрушали, а он, будучи мусульманином, восстанавливал и созидал. Полностью "Джами ат-таварих" (также персидский текст и русский перевод) был издан в 1957 г. в Баку в 3-х томах.[5]



Вместе с этими отдельно изданными работами Березин поместил большую серию статей о Востоке в разных периодических изданиях. Особенно интересные его очерки появились в "Московских Ведомостях" (как, например, "Персидский залив" и "Турецкая полиция"), а также в "Русском Вестнике", где были напечатаны следующие статьи: "Рамазан в Стамбуле" (1856, кн. 1), "Бейрам" (1856, кн. 2), "Сцены в пустыне" (1856, кн. 10; 1858, кн. 2; 1860, кн. 2–4), "Иной мир" (1857, кн. 9) и "Блаженство мусульманина" (1867, кн. 1). Публиковался он также в "Вестнике Европы", "Отечественных записках" и др.



В 1864 г. Березин защитил докторскую диссертацию на тему "Внутреннее устройство улуса Джучиева по ханским ярлыкам" и в следующем году издал ее отдельной книгой.



"Работы Березина… были высоко оценены российской общественностью и европейскими востоковедами"[6]. В 1871 г. Березин стал заслуженным ординарным профессором Петербургского университета, а в декабре 1889 г. Петербургский университет избрал Березина своим почетным членом.



Профессор Петербургского университета по кафедре турецко-татарской словесности Илья Николаевич Березин состоял на этой должности до своей кончины 22 марта (3 апреля) 1896 г.



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] Бартольд В.В. И.Н. Березин как историк. - В кн.: Академик В.В. Бартольд. Сочинения. Т. IX. М., 1977, с. 737.

[2] См. также: Ольденбург С. И.Н. Березин как путешественник и исследователь иранских наречий. - В кн.: Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Т. 1. Л., 1925; Кузнецова Н.А., Данциг Б.M. И.Н. Березин - путешественник по Закавказью, Ирану и Ближнему Востоку. - В кн.: Краткие сообщения Института востоковедения. Т. 22. М., 1956; Крачковский И.Ю. Мелочи для характеристики И.Н. Березина. - В кн.: Академик И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения. Т. V. М., 1958.

[3] История отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990, с. 132.

[4] См.: Самойлович А.Н. И.Н. Березин как турколог. - В кн.: Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Т. 1. Л., 1925.

[5] См.: Владимирцов Б. И.Н. Березин - монголист. - В кн.: Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Т. 1. Л., 1925.

[6] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997, с. 205. См.: Dugat G. Histoire des orientalistes de l'Europe du Xll-e au XlX-e siècle, T. 2. P., 1870, p. 15–20. Источник - ЦентрАзия

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