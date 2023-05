Н.А.Медников и его роль в истории арабистики? - П.Густерин

12:39 10.05.2023 П.В. Густерин

Н. А. Медников и его роль в истории арабистики



Первые сведения об Арабском Востоке в целом и о Палестине в частности стали появляться на Руси с XI в. благодаря многочисленным паломничествам, совершаемым в Святую Землю.[1] "Число путешествий в Палестину и Египет было достаточно велико; историкам древней русской литературы они в большинстве хорошо известны, но арабские элементы, представленные в них, ни в какой мере не исследованы и не сведены в общий итог. […] Московская Русь XVI–XVII вв. не создала своей научной традиции в арабистике; не создала она и базы для этого в виде рукописных собраний"[2].



Основоположником российской арабистики по праву считается соратник Петра I Дмитрий Константинович Кантемир (с 1714 г. - член Прусской Академии наук)[3]. В своем выдающемся труде "Книга Систима, или Состояние мухаммеданской религии" (1722) Кантемир выступил не только как исламовед, в том числе корановед и суфиолог[4], но и как арабист, иранист и тюрколог. Однако этот замечательный ученый не оставил после себя учеников, не говоря уже о научной школе. Появление научных школ и направлений в российской науке о Востоке стало возможным лишь в XIX в.



Российская арабистика, имеющая в своей основе научную преемственность, к 90-м годам XIX в., когда началась самостоятельная научная деятельность Н.А. Медникова, существовала уже более полувека. Христиан Данилович Френ (с 1817 г. - академик Императорской Петербургской Академии наук) начал свою научную деятельность в 1807 г. в Казани и успешно продолжил ее в Петербурге. С переездом Френа из Казани в Петербург в 1817 г. "научная арабистика у нас окончательно и твердо стала на ноги"[5]. В 1818 г. Френ основал Азиатский музей[6] и стал его первым директором. Эпоху в науке составили труды Френа по использованию арабских источников для изучения истории Древней Руси.



Алексей Васильевич Болдырев (с 1815 г. - профессор и в 1832–1837 гг. - ректор Московского университета) положил начало изучению в Москве арабского и других восточных языков. Академик Бартольд[7] считает Болдырева "первым в России арабистом"[8], поскольку он cоставил первую на русском языке "Краткую арабскую грамматику" (1827, 1836). Его "Арабская хрестоматия" (1824) и "Новая арабская хрестоматия" (1832) служили учебными пособиями до конца XIX в. "По линии составления пособий, переводов, преподавания и шла исключительно востоковедная деятельность Болдырева. […] Говорить о востоковедной школе, созданной Болдыревым, едва ли возможно, тем более, что его ближайшие ученики по специальности сошли со цены одновременно с ним"[9].



Владимир Федорович Гиргас (с 1874 г. - профессор Петербургского университета) по возвращении из командировки на Ближний Восток составил Отчет о поездке в Сирию и Египет в 1861–1864 гг., ставший одной из первых работ по арабской диалектологии. Его труды - "Очерк грамматической системы арабов" (1873), "Очерк арабской литературы" (1875), "Арабская хрестоматия" (1875–1876, совместно с В.Р. Розеном) и "Словарь к Арабской хрестоматии и Корану" (1881; в 2006 г. вышел под названием "Арабско-русский словарь к Корану и хадисам") - оставили заметный след в изучении и преподавании арабского языка в России. "Методичный и трудолюбивый ученый, Гиргас постепенно обеспечил русскую арабистику прекрасными по своему времени пособиями, которые и после Октябрьской революции не сразу утратили свое значение"[10].



Виктор Романович Розен (с 1890 г. - академик Императорской Петербургской Академии наук, в 1893–1902 гг. - декан Факультета восточных языков (ФВЯ) Петербургского университета), будучи учеником Гиргаса, основал новую школу российского востоковедения. Четыре тома трудов Розена посвящены изучению и описанию арабских рукописей (1877, 1881, 1885, 1886). Являясь, главным образом, исследователем духовного наследия арабских народов, Розен уделял внимание и политической истории арабских стран. Он также занимался изучением и изданием арабских источников по истории России. "Исследования, посвященные им географу ал-Бекри (1878, 1903) и путешественнику Ибн Федлану (1904), в известной мере остаются непревзойденными. Темы, намеченные Френом, он расширил изучением Византии, впервые осветив в полном объеме значение трудов христианско-арабских историков Яхьи Антиохийского (1883) и Агапия Манбиджского (1884). Касаясь в своих работах самых разнообразных вопросов арабистики, он не ограничивал себя узко темами, относящимися к России, а систематически подчеркивал, что и арабистика не имеет права считаться у нас провинциальной местной наукой; она должна уметь с достоинством высказывать свое суждение по всем вопросам, встающим в мировом масштабе, и принимать участие в их решении"[11]. Учеником этого выдающегося арабиста и стал Н.А. Медников.



* * *



Николай Александрович Медников родился 2 марта 1855 г. в Петербурге. Проучившись некоторое время в одном из столичных частных училищ, Медников уезжает в Лозанну (Швейцария), где поступает в Coll;ge Cantonal, но заканчивает среднее образование в Петербурге в гимназии Бычкова в 1874 г. Поступив приблизительно в 1882 г. вольнослушателем на арабско-персидско-турецко-татарский разряд ФВЯ, Медников оканчивает полный курс обучения в 1887 г. Его успехи были отмечены золотой медалью за работу по арабской словесности "Перевод истории халифа аль-Махдия[12] из большой летописи Табари[13]".



По окончании университета, Медников был оставлен при факультете для подготовки к профессорскому званию на период с 1 июля 1887 г. по 1 июля 1890 г. Выдержав в декабре 1889 г. магистерские испытания и прочитав полагавшиеся две пробные лекции (27 февраля и 14 марта 1890 г.), Медников 26 марта был зачислен в штат ФВЯ приват-доцентом и с осени 1890 г. приступил к преподаванию.[14] Около 15 лет, с 1887 по 1902 г., Медников, помимо университетской работы в звании приват-доцента, стоит очень близко к Императорскому Православному Палестинскому обществу (ИППО). Этот период является наиболее продуктивным в его работе.[15] С ИППО в этот период он связан не только своей основной работой: избранный в марте 1893 г. пожизненным действительным членом ИППО, он принимает активное участие и в других его проектах. Так, он редактирует русскую обработку карты Палестины[16], издаваемой ИППО; в 1892 г. участвует в Комиссии по пересмотру программ и инструкций для учебных заведений ИППО в Палестине и Сирии[17]; в 1902 г. - в заседаниях педагогического съезда, главным образом при разработке программ арабского языка и литературы в Назаретской учительской семинарии и школах ИППО. Не отказывался Медников и от рутинной работы в ИППО: из его писем к В.Н. Хитрово[18] от 8 октября 1901 г. видно, что он просматривал арабские переводы учебников Ушинского и Евтушевского. Образованные при ИППО в 1900 г. "Собеседования по научным вопросам, касающимся Палестины, Сирии и сопредельных с ними стран" также нашли в нем живой отклик, и он неоднократно выступает на них с сообщениями. Этот кружок вообще являлся единственным научным обществом, в котором Медников принимал деятельное участие.[19] Вторая половина XIX в. ознаменовалась введением в научный оборот большого числа арабских письменных источников, как сугубо исторических сочинений, так и разнообразных биографических словарей, юридических трактатов и различных комментариев, печатавшихся в Европе и на Востоке. Это обеспечило совершенно иные возможности изучения интересующего нас периода и потребовало иного отношения к источникам, серьезных текстологических и источниковедческих исследований, предваряющих собственно историческое исследование, без чего обходились многие историки из упомянутых выше. В этом отношении знаменательно появление на рубеже XIX–XX вв. двух работ нового типа: Н.А. Медникова, посвященной анализу сведений арабских источников о Палестине до крестовых походов, и Ю. Велльхаузена[20] об Омейядском халифате.[21] В течение 30 лет Медников вел научно-исследовательскую работу на ФВЯ, одновременно сотрудничая в ИППО. Труд Медникова "Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам"[22] - одно из лучших произведений российского дореволюционного палестиноведения. Над своей книгой он трудился около 15 лет.[23] Она содержит детальное исследование сообщений арабоязычных средневековых историков и географов о Сирии, Ливане, Палестине и отчасти Египте в VII–XI вв., изложенных в 1-м томе (1903) объемом 935 страниц. Во 2-м и 3-м томах приведены тексты сообщений в русском переводе, в 4-м томе - дополнения, специальные экскурсы и указатели (три последних тома изданы в 1897 г.); общий объем трех последних томов - 1857 страниц. Труд Медникова и в настоящее время остается наиболее полным и надежным сводом материалов по истории и географии арабских стран Ближнего Востока в раннее средневековье. Высокую оценку этому сочинению дает академик Крачковский[24], называя ее сводом, ценным "не только безукоризненно выполненными переводами, но и продуманными, строго просеянными выводами, убедительной силе которых подчинились крупнейшие представители западной науки, хотя им нередко приходилось отказываться от выработанных раньше взглядов"[25]. Эта объемная каллиграфически переписанная рукопись в 150 с лишним страниц in folio дает возможность предугадать те качества, которыми отличаются позднейшие труды Медникова. И здесь мы видим образцовый, почти безукоризненный перевод арабских текстов, острый и детальный анализ отдельных авторов, особенно в выяснении вопроса об их взаимоотношении, сопоставление их данных в виде таблиц, хорошо иллюстрирующих выводы. Вместе с тонким анализом мы находим и сознательный отказ от каких бы то ни было обобщений или широких выводов, на которые автор не считает себя уполномоченным самим состоянием материала и его разработки.[26]



В "Отчете Палестинского общества", прочитанном на заседании 18 апреля 1887 г., говорится: "Мы благодаря содействию В.Р. Розена положили основание историческим трудам о св. Земле собиранием мусульманских сведений о завоевании ее арабами и об отношениях их к местному православному населению за первый период владычества их над Палестиной"[27].



Публикация работы была завершена только в 1903 г.[28] Таким образом, автор посвятил ей не менее 15 лет упорного целенаправленного труда. В результате "Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов" составляет предмет справедливой гордости как для ИППО, так и вообще для русской науки - Западная Европа в этой области не может назвать ничего равноценного. Едва ли инициатор проекта В.Н. Хитрово представлял себе ту грандиозную форму, в которую этот проект выльется. Что могла дать западная наука этого времени, показала появившаяся одновременно с началом работы Медникова книга Ги ле Странжа[29] о Палестине[30] - немудреная компиляция по арабским источникам, объединяющая сведения без особой критики и без детального исследования данных.[31]



Заслуга в ознакомлении Европы с "Палестиной" принадлежит итальянскому востоковеду Леону Каэтани[32]: "Впервые де Гуе[33], а затем Велльхаузен установили с точностью относительную ценность различных источников. В этом специальном пункте работа Велльхаузена, быть может еще более полезна, чем де Гуе; Медникова, во всяком случае, важнее обеих предшествующих. В капитальном и объемистом труде… Медников впервые перевел на русский язык все отрывки арабских авторов, которые относятся к Палестине от мусульманского завоевания до Крестовых походов, предпослав им ученейшее введение, в котором с критикой детальной, острой и часто поистине гениальной изучает все источники и исторические проблемы, выдвигаемые ими. В этом исследовании, которое было для нас в высшей степени полезно, и которым мы широко пользуемся везде, он суммирует и подвергает принципиальному и счастливому анализу все то, что было написано по этому вопросу. Работа его представляет эпоху в изучении арабо-мусульманской истории; так как она написана по-русски и очень немногие могут ею воспользоваться, мы сочли уместным во многих местах изложить его доводы, стараясь по возможности распространить результаты его исследований".[34] Исследование Медникова сразу же получило отклик и должную оценку у западноевропейских ученых историков: Ю. Велльхаузен под его влиянием пересмотрел свое мнение о договоре халифа Омара[35] с Иерусалимом, а Л. Каэтани, начавшей в эти годы издание монументальной сводки по истории халифата "Annali dell’Islam", заказал перевод с русского языка и принял всю хронологию завоевания Палестины, приведенную Медниковым. Заслуги Медникова признал и К.-Г. Беккер[36]. К сожалению, этот труд по исследованию источников важнейших арабских историков средневековья в нашей историографии оставил слабый след. Несомненно, под его влиянием появилась статья Бартольда "К истории арабских завоеваний в Средней Азии"[37], в которой также анализировалась степень достоверности различных источников ат-Табари. Но в дальнейшем кропотливый анализ подобного рода не получил необходимого распространения. Можно сказать, что по уровню методики исследования источников труд Медникова опередил свое время.[38] Главнейшие из прочих работ Медникова связаны с этим же трудом, другие - с деятельностью в ИППО или обязанностями университетского преподавателя. Среди первых наиболее важны две крупные статьи, относящиеся к 1897 и 1901 гг. - "Об одном из источников ат-Табария"[39] и "О грамотах Омара I христианам Иерусалима"[40]. Обе эти работы надолго сохранят непреходящее значение; выводы их вошли в общих чертах в "Палестину" и справедливо могут быть признаны одним из важнейших достижений этой работы. С занятиями Палестиной связана и статья Медникова о завоевании Иерусалима персами в 614 г.[41] Медников предполагал опубликовать последовательное изложение истории страны, к которому он даже не успел приступить. Различные части его издания 1897 г. весьма неравноценны. Наиболее подробно освещены вопросы, связанные с "Историей посланников и царей"[42] ("Тарих ар-русуль ва-ль-мулюк")[43] ат-Табари и степенью достоверности использованных им источников. В связи с этим подробно был исследован вопрос о достоверности договора халифа Омара с Иерусалимом, и убедительно доказана фальсифицированность этого документа.[44] С деятельностью Медникова в ИППО связаны также перевод одной куфической надписи, найденной в Иерусалиме[45] и разбор арабских приписок в греческой рукописи Евангелия[46].



Некоторый след Медников оставил и в учебной литературе. Еще на студенческой скамье им был составлен применительно к курсу профессора Гиргаса "Конспект по истории арабской литературы": не имея возможности его литографировать, Медников собственноручно переписал десять экземпляров конспекта и пожертвовал их в библиотеку университета. Впоследствии он был литографирован и при бедности русской учебной литературы по арабистике много лет служил пособием для студентов ФВЯ.[47] 28 января 1901 г. Медников защитил магистерскую диссертацию по арабской словесности (переводы текстов по истории Палестины) и 24 апреля был назначен исполняющим должность экстраординарного профессора. 1 декабря 1902 г. Медников защитил докторскую диссертацию (исследование источников по истории Палестины).[48] В обстоятельной и объективной рецензии на этот труд Медникова, данной Бартольдом, сказано, что ""Исследование источников" было бы выдающимся явлением в историко-критической литературе по востоковедению, даже если бы оно заключало в себе только два этюда - этюд об ат-Табари и этюд о договоре Омара с христианами; между тем автор путем тщательного критического анализа источников выясняет еще целый ряд вопросов"[49]. 25 марта 1903 г. Медников возводится в звание ординарного профессора, а 20 августа 1915 г. - в звание заслуженного ординарного профессора.[50] В начале XX в. Медников, будучи уже ординарным профессором кафедры арабской словесности, внес заметный вклад в формирование набора учебных пособий, необходимых для студентов, изучавших арабский язык. Это, прежде всего, его "Парадигмы глагольных форм арабского классического языка" (1904; 2004), а также участие в переиздании "Арабской хрестоматии для 1-го курса" Гиргаса и Розена и др.[51] Большой интерес вызывает работа Медникова "О причинах распадения арабской империи" (1907), хотя "причины распадения арабской империи едва ли исчерпываются теми немногочисленными факторами, которые с обычной определенностью перечисляет Н. А."[52]. Чувствуя общее недомогание, Медников летом 1917 г. выехал в Крым на лечение. 26 октября 1918 г. Николай Александрович Медников скончался в местечке Старый Крым Таврической губернии, где и был похоронен на православном кладбище.[53]



* * *



Задачей науки в сфере истории востоковедения остается исследование архива Н.А. Медникова, хранящегося в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН, в том числе его научной переписки. Это необходимо для установления научных и культурных связей, изучения накопленного материала, предназначавшегося, возможно, для намеченных работ, а также для выяснения новых методов научной работы этого талантливейшего арабиста.



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] См.: Книга хожений. Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984.

[2]Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л., 1950, с. 18, 37.

[3] Подробнее о Д.К. Кантемире см.: Густерин П.В. Первый российский востоковед Дмитрий Кантемир / First Russian Orientalist Dmitry Kantemir. М., 2008.

[4] Суфизм - мистическое течение в исламе.

[5] Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики, с. 78.

[6] Азиатский музей - научно-исследовательское востоковедное учреждение, а также собрание рукописей на восточных языках и библиотека книг по востоковедению, основанное в ноябре 1818 г. в Петербурге при Императорской Академии наук. В 1930 г. на базе Азиатского музея и ряда др. востоковедных учреждений был создан Институт востоковедения АН СССР (с 1991 г. - РАН).

[7] Василий Владимирович Бартольд (1869–1930) - выдающийся востоковед (с 1913 г. - академик Петербургской АН). Автор трудов по истории ислама, Арабского халифата, Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы, истории и филологии Афганистана, Ирана, тюркских и монгольских народов, истории востоковедения, археологии, исторической географии, источниковедению, нумизматике, эпиграфике, этнографии.

[8] Бартольд В. Востоковедение. - В кн.: Россiя: Энциклопедический словарь. СПб., 1898; Л., 1991, с. 810.

[9] Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики, с. 82, 83.

[10] Ibid., с. 138.

[11] Ibid., с. 142.

[12] Аль-Махди (775–785) - халиф из династии Аббасидов.

[13] Абу Джафар Мухаммед бен Джарир ат-Табари (839–923) - арабский историк и богослов.

[14] Гульбин Г.Г. Биобиблиографический словарь русских и советских арабистов. Под ред. акад. И.Ю. Крачковского. В 2-х чч. (общая пагинация). СПб., 1940 (машинопись). Ч. 2 (М-Я), с. 305–306. Шифр М41/469 (архивный материал, хранящийся в справочной библиотеке Арабского кабинета им. акад. И.Ю. Крачковского СПбФ ИВ РАН).

[15] С 1887 г. Медников являлся членом правления ИППО.

[16] Карта Палестины, обработанная И. Фишером и Г. Гуте. Изд. Императорского Православного Палестинского общества. СПб., 1893. На этой карте Медников дал транскрипцию имен собственных.

[17] Отчет Императорского Православного Палестинского общества за 1915 г. СПб., 1915.

[18] Василий Николаевич Хитрово (1834–1903) - литератор, палестиновед, один из учредителей ИППО. Автор трудов о Святой Земле: "Неделя в Палестине. Из путевых воспоминаний" (1879), "Православие в Святой Земле" (1881), "Научное значение раскопок, произведенных Православным Палестинским обществом на русском месте близ храма Гроба Господня в Иерусалиме" (1885), "Палестина и Синай" (1886), "Письма о Святой Земле" (1898), "Русские паломники Святой Земли" (1905).

[19] Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова. - Избр. соч. Т. V. М.-Л., 1958, с. 196–197.

[20] Речь идет о кн.: Wellhausen J. Das arabische Reih und seine Sturz. B., 1902. Юлиус Велльхаузен (1844–1918) - немецкий востоковед. В работах по исламоведению значительное внимание уделял не только религиозным, но и социально-экономическим проблемам древней и средневековой истории арабов.

[21] Большаков О.Г. История халифата. Т. I. М., 1989, с. 5.

[22] Православный Палестинский сборник. Вып. 50 = т. 17, вып. 2. СПб., 1897–1903.

[23] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997, с. 110.

[24] Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951) - выдающийся арабист, один из создателей советской школы арабистики (с 1921 г. - академик РАН). Автор научного перевода Корана на русский язык, фундаментального исследования по истории географической литературы в странах мусульманского Востока, работ по истории отечественного и зарубежного востоковедения. Специалист по новоарабской литературе и истории культурного возрождения в арабских странах XIX – начала XX в. Издавал тексты и переводы памятников средневековой и современной арабской литературы. Занимался описанием арабских рукописей в отечественных собраниях, исследованием русско-арабских литературных связей, изданием арабских источников по истории народов СССР, изучением арабо-христианской литературы, историко-культурных и эпиграфических памятников древней Южной Аравии, культуры и литературы средневековой Эфиопии.

[25] Отчет Императорского Православного Палестинского общества за 1910 г. СПб., 1910; Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики, с. 145.

[26] Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова, с. 198.

[27] Отчет Православного Палестинского общества за 1886–1887 годы. СПб., 1888, с. 183–184.

[28] У И.Ю. Крачковского - 1902 г. (Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова, с. 198).

[29] Ги ле Странж (1854–1933) - британский арабист-палестиновед.

[30] Речь идет о кн.: Palestine under the Muslems. A Description of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500. Translated from the works of the mediaeval Arab Geographers by Guy Le Strange. L., 1890.

[31] Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова, с. 198–199.

[32] Леоне Каэтани (1869–1935) - итальянский исламовед. Издал ряд источников по истории раннего ислама.

[33] Михаэл Ян де Гуе (1836–1909) - нидерландский арабист (с 1866 г. - профессор Лейденского университета, с 1886 г. - иностранный член-корреспондент Императорской Петербургской Академии наук). Занимался изданием трудов средневековых арабоязычных историков и географов, в т.ч. "Всеобщей истории" ат-Табари. Автор исследований по истории Сирии.

[34] Caetani L. Annali dell’Islam. II. Milano, 1907, p. 563 (цит. по: Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова, с. 203).

[35] Омар бен аль-Хаттаба (634–644) - второй праведный халиф.

[36] Карл Генрих Беккер (1876–1933) - немецкий исламовед и государственный деятель. В 1910 г. основал и стал первым главным редактором журнала "Der Islam". В трудах по истории ислама показал первостепенную роль социально-экономических факторов в процессе его возникновения и распространения.

[37] Опубликована в: Бартольд В.В. Соч. Т. II, ч. 2. М., 1964, с. 380–387.

[38] История отечественного востоковедения…, с.187–188.

[39] Сборник статей учеников профессора В.Р. Розена. СПб., 1897.

[40] Сообщения Православного Палестинского общества. 1901, т. XII, № 6.

[41] Сообщения Православного Палестинского общества. 1897, октябрь.

[42] Более точный перевод названия этого сочинения - "История пророков и правителей".

[43] Этот труд ат-Табари по обилию фактов и точности изложения является одним из важнейших источников по древней и средневековой истории Ближнего Востока, особенно по истории Арабского халифата при Омейядах и Аббасидах (до 915 г.).

[44] Сообщение о грамотах Омара I христианам Иерусалима и иерусалимскому патриарху // Сообщения Православного Палестинского общества. 1901, т. XII, № 6. Ср.: Большаков О.Г. История халифата. Т. II. М., 1993, с. 72–74.

[45] Перевод куфической надписи, открытой в Иерусалиме // Сообщения Православного Палестинского общества. 1898, февраль.

[46] Описание принесенной в дар его императорскому высочеству великому князю Сергею Александровичу блаженнейшим Милетием, Патриархом св. града Антиохии и всего Востока греческой рукописи конца X века с позднейшими к ней арабскими приписками. СПб., б/г. (Н.А. Медникову принадлежит отдел "Арабские приписки, находящиеся в рассматриваемой рукописи").

[47] Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова, с. 204.

[48] Гульбин Г.Г., с. 306.

[49] Бартольд В.В. [Рецензия на:] Н.А. Медников. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам. - Соч. Т. VI. М., 1966, с. 331.

[50] Гульбин Г.Г., с. 306.

[51] Крачковский И.Ю. Памяти Н.А. Медникова, с. 205.

[52] Ibid., с. 206.

Гульбин Г.Г., с. 306.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1683711540





