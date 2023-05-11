Памяти Наримана Нариманова, - П.Густерин

12:39 13.05.2023 П.В. Густерин

Памяти Наримана Нариманова



Нариман Кербалай-Наджаф-оглы Нариманов родился 2 (14) апреля 1870 г. в Тифлисе в семье мелкого торговца. В детстве на Наримана большое влияние оказала его мать, Халима-ханум Гаджи-Мамед-Касым-кызы Заманова, воспитавшая в сыне сострадание и готовность помочь людям.



В 1882 г. Нариман поступил в Горийскую учительскую семинарию. Здесь он получил хорошую педагогическую подготовку, достигнув особенных успехов в гуманитарных дисциплинах. Здесь же началась его литературная деятельность: символично, что первые два акта его пьесы "Наданлык" ("Невежество") написаны в стенах семинарии.



По окончании семинарии в июне 1890 г. Нариманов в августе того же года становится учителем в селе Кызыл-Аджили Борчалинского уезда Тифлисской губернии. Здесь он впервые познакомился с жизнью крестьян. Под впечатлением своих наблюдений он переработал и дополнил свою пьесу, изобразив в ней азербайджанское крестьянство и его отношение к образованию.



Проработав год в сельской школе, Нариманов в октябре 1891 г. получает назначение преподавателем азербайджанского и русского языков в частную прогимназию в Баку, где развивает широкую литературную и политическую деятельность. Отсутствие в богатейшем капиталистическом центре Закавказья - Баку, - в достаточном количестве интеллигентных сил, неразрешенность актуальных вопросов, необходимость национальной периодической печати, запрещенной центральной властью в 1890 г., - все это заставляет Нариманова заниматься главным образом культурной работой. В 1892 г. он переводит на азербайджанский язык комедию Н.В. Гоголя "Ревизор".



В 1894 г. Нариманов впервые в мусульманском мире открыл в Баку народную общедоступную библиотеку-читальню, для которой собирал пожертвованные русские и тюркские книги, а чтобы получать газеты для мусульман, он писал статьи в стамбульские и калькуттские газеты. Кроме того, Нариманов получал периодические издания из Каира, Москвы, Софии, Тегерана и др. городов, всего около 30 наименований на арабском, русском, турецком, фарси и др. языках. Через короткое время библиотека-читальня приобрела симпатии мусульманского населения, которое, не имея своей печати, охотно читало иностранные газеты, в особенности калькуттскую "Хабль-аль-Матин" ("Прочные узы"), в то время самую либеральную из мусульманских газет. "Ни в одной библиотеке Средней Азии и Закавказья не было такого количества журналов и газет на различных языках, как в "Библиотеке Нариманова". Говоря о большом успехе библиотеки-читальни, армянский журнал "Мурдж" ("Молот") писал: "Ни одна из армянских библиотек не располагает таким количеством читателей, каким располагает эта библиотека. К этому числу надо прибавить и тех мулл и сеидов, которые стесняются посещать библиотеку и тайно получают газеты и журналы из указанной библиотеки в домах""[1].



Очень скоро библиотека-читальня стала культурным центром не только Баку, но и всего Закавказья. Сюда приезжали деятели просвещения из других городов Закавказья, знакомились с организацией работы. Здесь же проходили совещания работников культуры из тюркоязычного населения, читались новые сочинения на тюркских языках, проходили репетиции благотворительных спектаклей в пользу нуждающихся учеников и студентов.



Принимая активное участие в общественной жизни, Нариманов все свободное время проводил в составлении учебников или занимался литературной и журналистской деятельностью: он был активным сотрудником газеты "Тарджиман" ("Переводчик") - единственной в то время газеты в России (Бахчисарай), которая издавалась на русском и тюркском языках.



В том же 1894 г. была изданы два произведения Нариманова: драма "Наданлык" и комедия "Делин беласы" ("Горе от языка, или Шамдан-бей"). В 1895 г. "Наданлык" была поставлена на сцене Бакинского театра.



В 1896 г. Нариманов становится преподавателем азербайджанского языка Бакинской мужской гимназии. В этом же году вышла в свет первая часть его романа "Бахадур и Сона", законченного в 1900 г. Вскоре после публикации первой части романа она была переведена на армянский язык.



В 1899 г. была издана историческая трагедия Нариманова "Надир-шах". В этом же году он составил учебники "Краткая морфология и синтаксис тюркско-азербайджанского языка", "Самоучитель русского языка для мусульман" и "Самоучитель татарского языка для русских". Главным же событием этого года стало начало издания газеты "Таза хабарлар" ("Новые вести").



Уже будучи автором ряда пьес и учебников, в 1900 г. Нариманов начал готовиться к выпускным экзаменам за полный курс гимназии, что позволило ему в 1902 г. поступить на медицинский факультет Новороссийского университета в Одессе.



Первые три года учебы все внимание Нариманова было сосредоточено на научных занятиях, только иногда он писал статьи в "Тарджиман". "Нариманов был также инициатором создания землячества мусульманских студентов в Одессе. Участники землячества часто собирались на квартире у Нариманова в Сретенском переулке. Нередко они засиживались там до глубокой ночи, увлекшись обсуждением проблем медицины, литературы и искусства и, в конце концов, вопросов социально-политической жизни и международных политических событий"[2].



Нариманов принял активное участие в Первой русской революции: он будучи старостой курса, он организовывал все университетские забастовки. Во время волнений в Баку в 1906 г. Нариманов находился в этом городе, где печатался в газете "Иршад" ("Путь"), а позже - в газете "Геят" ("Жизнь"). В них он помещал свои пользовавшиеся успехом фельетоны на политические темы. В марте 1906 г. Нариманов был избран заместителем председателя просветительского общества "Ниджат" ("Спасение").



Нариманов был избран вторым председателем съезда тюркских учителей Закавказья, проходивший в то время в Баку. По желанию съезда все политические вопросы разбирались под председательством Нариманова. На одном из заседаний съезда обсуждался вопрос о национальном самоопределении. Съезд единогласно принял точку зрения Нариманова, после чего тот публично отказался от стипендии миллионера, потребовавшего отменить неугодное ему решение съезда.



После прекращения забастовок Нариманов возвращается в университет и опять в качестве старосты продолжает свою научную и политическую работу в стенах университета. Здесь его политическая деятельность ограничивается борьбой с реакционной профессурой во главе с ректором университета.



В 1906–1908 гг. пьеса "Надир-шах" была поставлена на русском языке в Баку и других городах Закавказья, а также в городах Поволжья, Средней Азии и Тегеране. Эти постановки принесли автору широкую известность.



В 1908 г. Нариманов, несмотря на недоброжелательность реакционной профессуры, окончил медицинский факультет и переехал в Баку, где ему местные власти не дали возможности практиковать. Нариманов покинул Баку и переселился в Тифлис, где устроился работать врачом-терапевтом в одну из городских больниц.



1 марта 1909 г. Нариманов был арестован за пропаганду в Баку среди персидских рабочих и заключен в Метехскую крепость. 21 августа он был осужден и сослан на пять лет в Астрахань. Здесь Нариманов продолжил литературную и политическую деятельность: публиковал статьи на научные и политические темы в газетах "Астраханский край", "Астраханский вестник", "Бурхани таракки" ("Необходимость прогресса"), "Прикаспийский край", читал лекции на азербайджанском языке, выпустил ряд медицинских брошюр для населения: "О холере", "О чахотке", "Женский мир", "Медицина и ислам". Последнюю брошюру Нариманов посвятил своей матери, о чем сообщалось в газете "Каспий" от 26 июня 1911 г.[3]



Нариманов являлся идейным руководителем газеты "Астраханский край", несмотря на то, что основатель газеты был либералом. Недовольный революционными идеями, проводимыми в газете, основатель прекратил ее финансирование, и газета закрылась.



Весной 1912 г. в Астрахани Нариманов принимал участие в учреждении "Общества народных университетов", в котором он был избран сначала заместителем председателя, а затем председателем Совета общества. Вопреки желанию губернатора он был избран также в городскую думу, а в следующем году - в состав правления городских больниц.



В 1913 г. благодаря усилиям Нариманова в Астрахани была создана мусульманская молодежная театральная труппа. Местные и бакинские газеты писали по этому поводу: "В результате агитации г. Нариман-бека Нариманова в Астрахани организована первая мусульманская театральная труппа, и впервые со дня существования Астрахани был дан спектакль на татарском языке… Закладка фундамента мусульманского театра в Астрахани принадлежит целиком Нариман-беку Нариманову…"[4]. В этом же году он был избран почетным членом Попечительства о бедных татарах Астрахани.



Отбыв ссылку, Нариманов в июле 1913 г. вернулся в Баку, где начал активно работать в местных газетах, редакции которых скоро стали отказываться принимать его статьи из-за их революционного содержания. Лишь в мае 1914 г. он получил назначение врачом во временную лечебницу. В этом же году Нариманов был избран доверенным врачом страхового общества "Россия".



Нариманов ушел в общественную работу. До 1917 г. его политическая деятельность проходила в организации "Гуммет" ("Энергия"), когда эта организация слилась с партией большевиков. К тому времени Нариманов перевел на азербайджанский язык программу РСДРП. В апреле 1917 г. он выступал на Съезде мусульман Кавказа. В октябре того же года он был избран депутатом в Бакинскую городскую думу и в этом качестве 5 января 1918 г. выступил на митинге трудящихся мусульман Баку.



В марте 1918 г. Нариманов становится Комитета революционной обороны, а в апреле назначается на ответственные посты: он становится членом Бакинского Совета Народных Комиссаров - комиссаром городского хозяйства и вместе с тем редактором партийной газеты "Гуммет". В июле 1918 г. по болезни Нариманов переезжает в Астрахань, однако уже в январе 1919 г. он был назначен председателем Комиссариата по делам мусульман Закавказья, приняв в этом качестве в июле 1919 г. в Москве участие в совещании по вопросам национальных меньшинств.



В ноябре 1919 г. Нариманов был вызван в Москву для доклада о состоянии дел в Азербайджане и оставлен здесь работать в качестве заведующего Ближневосточным отделом Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР, и позже - заместителем народного комиссара по делам национальностей. В это время Нариманов выступал на II Всероссийском съезде коммунистических организаций Востока, а также опубликовал в газетах свои воззвания к народам Востока.



Нариманов являлся одним из организаторов проведения в Баку Первого съезда народов Востока, который он торжественно открыл 1 сентября 1920 г.[5]



В 1920 г. Нариманов стал председателем Азербайджанского революционного комитета, а позже - председателем Совета Народных Комиссаров Азербайджанской республики. В этой должности он в апреле 1922 г. был направлен на Генуэзскую конференцию в составе делегации РСФСР, представлявшей также интересы Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Бухарской, Грузинской, Украинской и Хорезмской республик.



По возвращении из Генуи Нариманов бы избран председателем Союзного Совета ЗСФСР, а позже - председателем Центрального Исполнительного Комитета СССР от Закавказских республик.



Несмотря на занятость на государственных должностях самого высокого порядка, Нариманов в 1924 г. читал лекции в Институте востоковедения при ЦИК СССР и в Коммунистическом университете трудящихся Востока.



Нариман Нариманов скоропостижно скончался в Москве 19 марта 1925 г. и был похоронен 23 марта на Красной площади у Кремлевской стены.



В 1926 г. в Москве вышло в свет Собрание сочинений Н. Нариманова в 2-х томах.



Именем Нариманова были названы Азербайджанский медицинский институт и Московский институт востоковедения.



7 июня 1972 г. в Баку Нариману Нариманову был открыт памятник.



Патриарх советского востоковедения М.Л. Вельтман (М.П. Павлович) называл Нариманова самым выдающимся деятелем пробудившегося Востока.



Видный советский востоковед В.А. Гурко-Кряжин писал, что триумфом деятельности Нариманова явилось то, что за все время его деятельности в советском Азербайджане не произошло ни одного столкновения на национальной почве.



Будущий полпред СССР в Саудовской Аравии Н.Т. Тюрякулов видел заслугу Нариманова в том, что он, как литератор, имел мужество в смутные времена проводить в своих произведениях идею братства на Кавказе.[6]



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] Казиев М. Нариман Нариманов. Баку, 1970, с. 13.

[2] Tejmur Achmedow. Nariman Narimanow. Baku, 1984, S. 13 (на нем. яз.; перевод цитаты - Густерин П.).

[3] Казиев М. Нариман Нариманов. Баку, 1970, с. 57.

[4] Дубинский-Мухадзе И.М. Нариманов. М., 1978, с. 25.

[5] См.: I съезд народов Востока. Баку, 1–8 сентября 1920 года: Стенографический отчет. Пг., 1920.

[6] Отзывы о Нариманове приведены по публикациям в журнале "Новый Восток" (1925, № 7). Источник - ЦентрАзия

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