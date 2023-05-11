Умер советско-российский теле-деятель, уроженец Самарканда - Эдуард Сагалаев

15:24 13.05.2023

Эдуа́рд Миха́йлович Сагала́ев (3 октября 1946, Самарканд, Узбекистан - 13 мая 2023, Москва, Россия) - деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, один из основателей ТВ-6, член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист Российской Федерации (2018). Лауреат Государственной премии СССР (1978).



Родился 3 октября 1946 года в Самарканде.



В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета.

Пришел на телевидение в 1975 году[5]. С 1975 по 1980 год - заместитель главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР.

Вместе с Галиной Шерговой и Анатолием Лысенко участвовал в создании документального телесериала "Наша биография" (1977 год).

С 1980 по 1984 год - главный редактор программ для молодежи Всесоюзного радио.

С 1984 по 1988 год - главный редактор программ для молодежи Центрального телевидения СССР. В книге "Битлы перестройки" рассказано, что именно Сагалаев придумал название культовой программы "Взгляд"[6].

С 1988 по 1990 год - главный редактор информации Центрального телевидения СССР[3], в частности, программы "Время"[7]. В качестве ведущего впервые появился в программе "12-й этаж", затем, с 1989 по 1990 год вел еженедельную информационно-аналитическую программу "Семь дней"[8].

С 1989 по 1991 год - заместитель председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

В 1990 году - генеральный директор Четвертой программы Центрального телевидения СССР.

В 1991 году - Председатель Союза журналистов СССР[9]. Народный депутат СССР в 1991 году. Впоследствии он так рассказывал об этом опыте: "Так до сих пор и не пойму, зачем мне это было нужно… Видно, бес попутал"[4].

С 27 августа по 27 декабря 1991 года - первый заместитель председателя и генеральный директор Всесоюзной государственной телевизионной и радиовещательной компании[10].

С 27 декабря 1991 года по июль 1992 года - первый заместитель председателя и генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино"[11].

С июля 1992 года[12][13] по 15 февраля 1996 года - президент Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6). С марта 1995 по 1996 год вел авторскую программу "В мире людей" на телеканале "ТВ-6"[14][15].

С 31 августа 1995 года[16] - президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ)[2][17][18].

С 15 февраля 1996 года по 10 февраля 1997 года - председатель Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании[19][20]. Параллельно с этим в 1996-1997 годах являлся ведущим программы "Открытые новости" на телеканале РТР в паре со Светланой Сорокиной[21][22]. 3 февраля 1997 года несколько высших менеджеров ВГТРК опубликовали в "Новой газете" открытое письмо под заголовком "ТВ-магазин: продаем программу на завтра"[23], в котором утверждали о финансовой, творческой и кадровой деградации телекомпании, а также обвиняли Сагалаева в том, что он превращает компанию в источник личного обогащения[24]. 7 февраля 1997 года Сагалаев подал заявление об увольнении по собственному желанию. 10 февраля Борис Ельцин назначил председателем ВГТРК Николая Сванидзе[25], однако изложенные в письме факты были признаны Судебной палатой по информационным спорам при Президенте Российской Федерации недостоверными[26].

С 10 февраля 1997 года по февраль 2001 года - президент Московской независимой вещательной корпорации[27][28]. В 1999 году принадлежавшие Сагалаеву 37,5 % МНВК перешли к Борису Березовскому[29][30]; в результате предприниматель получил контроль над 75 % акций этой телекомпании. Причиной такого решения со стороны Сагалаева стали его концептуальные расхождения с покупателем акций: Березовский рассчитывал использовать ТВ-6 в политических целях, а Сагалаев очень хотел, чтобы он сохранился как канал семейного развлекательного вещания, каким и задумывался изначально[31]. В феврале 2001 года окончательно ушел с канала ТВ-6 с целью сосредоточиться на работе в Национальной ассоциации телерадиовещателей[32][33].

В 2004 году, после ухода с большого телевидения, Сагалаев заинтересовался мистикой[34][35]. В 2009 году - ведущий программы "Мистические путешествия" на телеканале "ТНТ"[36].

С 2009 года - художественный руководитель телеканала "Психология21", ведущий программы "Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева". Также был автором документальных фильмов "Воины Господа" (2010), который повествует о вечной битве между Богом и Дьяволом с воинами Господа - монахами Оптиной пустыни, а также "Индийские йоги среди нас и мы среди них" (показан на "Первом канале" в 2011 году) - о тайнах и чудесах религиозной Индии[37].

Скоропостижно скончался 13 мая 2023 года на 77-м году жизни[38][39][40].

Общественная позиция

В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ[41].



29 марта 2017 года во время церемонии вручения кинопремии "Ника" произнес речь, часть которой была посвящена критике современного российского телевидения. В частности, Сагалаев заявил, что сегодня "телевидение больше не рискует и не показывает"[42]. Данный фрагмент с участием Сагалаева, как и еще несколько других, где затрагивались политзаключенные и участники массовых протестов 26 марта 2017 года, был вырезан из записи телетрансляции, шедшей в эфире канала НТВ[43].



Награды и премии

Золотая медаль имени Льва Николаева (2019) - за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры

Заслуженный журналист Российской Федерации (27 декабря 2018) - за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу[44][45]

Звание "Легенда журналистики" (2017) - за существенный профессиональный вклад в историю российской прессы премии "Золотое перо России"[46]

Премия Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (17 декабря 2015)[47]

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (16 ноября 2011) - за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность[48]

Премия Правительства Российской Федерации 2008 года в области науки и техники (10 марта 2009) - за разработку и внедрение автоматизированной территориально-распределительной системы защиты авторских и смежных прав в инфокоммуникационной среде

Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007)

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (3 октября 2006) - за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу[49]

Орден Дружбы (3 октября 1996) - за большой личный вклад в развитие отечественного телевидения и радио[50]

Благодарность Президента Российской Федерации (25 июля 1996) - за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году

Государственная премия СССР (1978) - за сценарий цикла телевизионных документальных фильмов "Наша биография" (1977)

наградное оружие - пистолет от Министерства обороны РФ