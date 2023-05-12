ТуркВыборы. По подсчетам 10% голосов уверенно побеждает Эрдоган (59%)

18:52 14.05.2023

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 59 процента голосов на выборах главы государства по результатам подсчета бюллетеней с 10 процента урн, передает турецкое информагентство Anka.

У лидера оппозиции Кылычдароглу - 35 процента.

За Синана Огана проголосовали 5 процента избирателей.