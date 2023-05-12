В Турции обработано 30% голосов: у Эрдогана - 54%. Кылычдароглу сокращает разрыв

19:35 14.05.2023

По последним данным Турецких СМИ: по итогам обработки 30% бюллетеней получены такие результаты - Эрдоган 54%, Кылычдароглу - 40%, Оган - 5%