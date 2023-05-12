Кылычдароглу догоняет Эрдогана: обработано 80% голосов - у Эрдогана 50,4%, у Кылычдароглу - 43,8%

22:04 14.05.2023

По данным Турецкого Центризбиркома обработано 80,5% голосов: разрыв между Эрдоганом (50,4%) и Кылычдароглу (43,8%) сокращается